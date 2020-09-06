РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11287 посетителей онлайн
Новости Силовики
5 042 13

Мужчина бросил гранату в сторону дома в Днепре - от взрыва пострадали двое мужчин, - полиция

Мужчина бросил гранату в сторону дома в Днепре - от взрыва пострадали двое мужчин, - полиция
Фото: Нацполиция

Полиция Днепра задержала мужчину, причастного к взрыву гранаты в Амур-Нижнеднепровском районе города. В результате двое мужчин получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Продолжается следствие.

Автор: 

взрыв (6734) граната (997) Днепр (4415) Нацполиция (16456) правоохранительные органы (2970) ранение (3382) силовики (2798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
зєбіл якийсь.
показать весь комментарий
06.09.2020 22:57
+5
Поехал бы и в Киеве на Банковой бы бросил.. так хоть память у народа осталась за поступок...
показать весь комментарий
06.09.2020 23:08
+3
Хоч би люди не гинули та не калічілись від цих божевільних.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зєбіл якийсь.
показать весь комментарий
06.09.2020 22:57 Ответить
щось забагато мавп з гранатами
лохторат Зеленського самознищується
показать весь комментарий
06.09.2020 22:59 Ответить
a skoljko jesjcjo budet, vedj etogo ovna u vas po vsei Ukraine nemerenno na rukah.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:08 Ответить
Хоч би люди не гинули та не калічілись від цих божевільних.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:03 Ответить
ja tozje pro ljudei bespokojus, a potom, da ne, mozhet v ruckih kinul.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:09 Ответить
mozhet v ljubitelei ruckova mira, to parnja nado otpustitj i obucjitj, chtob s realjnim rezuljtatam bili deistvija.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:07 Ответить
Поехал бы и в Киеве на Банковой бы бросил.. так хоть память у народа осталась за поступок...
показать весь комментарий
06.09.2020 23:08 Ответить
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ 6 сентября 2020
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ Инцидент с российской «Иглой» на учениях попал на видео.
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ ЧП произошло во время конкурса международных армейских игр «Чистое небо». Солдат по инструкции зарядил ПЗРК, однако во время выстрела ракета по неизвестной причине не вышла из пускового контейнера, весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:12 Ответить
не частое .но и не очень редкое явление . в инструкции по применению указано - обязательно снять ремень переноски комплекса с плеча - голова может следом улететь.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:20 Ответить
Ну и что?
показать весь комментарий
07.09.2020 01:03 Ответить
что ни день то граната. Жить стало лучше и веселей.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:43 Ответить
а хіба вул.Баженова це АНД район???
показать весь комментарий
07.09.2020 00:24 Ответить
Постмайданный рай))
показать весь комментарий
07.09.2020 01:02 Ответить
 
 