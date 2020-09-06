Мужчина бросил гранату в сторону дома в Днепре - от взрыва пострадали двое мужчин, - полиция

Полиция Днепра задержала мужчину, причастного к взрыву гранаты в Амур-Нижнеднепровском районе города. В результате двое мужчин получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

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По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Продолжается следствие.