Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал он журналистам в Северодонецке.

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями". "Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - подчеркнул он.

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Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории. "Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - сказал он.