Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду
Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал он журналистам в Северодонецке.
Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями". "Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - подчеркнул он.
Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории. "Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - сказал он.
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Во-первых, такой нации, по существу, просто нет. А во-вторых, с достаточно стародавних времен, за русскими закрепилась международная слава народа-проходимца и беспросветных пьяниц.
Чаще всего, когда речь заходит о продажности русской души, мы слышим в ответ: это не народ, это правительство и чиновники плохие. А народ у нас хороший, добрый, порядочный и трогательно-ласковый.
Вторая линия обороны открывается заявлениями о том, что народ в принципе не может быть плохим. Особенно, русский.
Начнем с великого физиолога Павлова. Пусть адептов русскости, не радует его исконно-сермяжная фамилия. Даже среди плесени, могут прорастать фиалки. Да и не на кухне, а в своей Нобелевской речи, ученый сказал буквально следующее:
«Вообще, я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами».
(Впервые было опубликовано в журнале "Звезда", в 1927 году. Не пытайтесь найти статью в современной версии журнала on-line - её там нет! Дело Большого Русского Цензора живет и процветает!)
Если перевести это с научного языка на газетный, то крупнейший в мире физиолог выразил убеждение, что русский человек является по своей природе законченным олигофреном.
Давайте почитаем, что говорили философы на этот счет.
«Свойственное Кремлю невротическое восприятие международных отношений в основе своей имеет традиционное для России инстинктивное ощущение уязвимости, страха перед более прочными, мощными, высокоорганизованными обществами... Правители России всегда ощущали, что форма их власти в своей психологической основе сравнительно архаична, хрупка и искусственна и не выдерживает сравнения с политическими системами стран Запада».
Джордж Кеннан, 1946 год.
«Это - народ, рожденный для рабства, и свирепо относится ко всякому проявлению свободы, они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига...»
«Беда в том, что власть успешно воспитывает и эксплуатирует самые омерзительные людские качества. Даже Советская власть старалась привить какие-то общечеловеческие ценности, предварительно назвав их "социалистическими". Эти же - просто и целенаправленно растят шариковых».
А́нгальт-Це́рбстская, Собянин, Шойгу, Лавров, Набиулина, они Русские вовсе
не по происхождению.
а теперь сравни с Донецком....кацапсина.
зонского балета...............
Что, кстати, неплохо.
Тем более его Ахметов покупать будет для своих электростанций - что, электричество от этого сильно подешевеет?
КУРВА КРЕМЛІВСЬКА - ЙОГО МІСЦЕ НА ЗОНІ РАЗОМ З ЗЕ "МИРОТВОРЦЕМ"
Это драма и трагедия о сдаче Украины зеленорылыми малороссами.
Почему вы назначаете губернаторами и во все остальные органы власти только ярых сепаратистов,воров,негодяев и последних подонков,неужели у вас нет больше выбора?
За все эти дела, вас не будут переизбирать,вас будут четвертовать и это в лучшем случае.