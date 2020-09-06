РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10603 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
15 171 180

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

Об этом украинский чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - констатировал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обустраивают траншеи, наблюдательные посты и огневые позиции на Донбассе, - пресс-центр ОС

"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие. Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - сообщил глава дипломатического ведомства.

Кроме того, он инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе 01

Также читайте: Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности

Напомним, в сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

Автор: 

Лавров Сергей (2294) россия (95481) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Ничего более унизительного не смогли придумать, чем жаловаться кацапам.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:18
+31
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9781
показать весь комментарий
06.09.2020 23:18
+24
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 6913
показать весь комментарий
06.09.2020 23:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
главное перестать срелять(с) .
показать весь комментарий
06.09.2020 23:55 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4801
показать весь комментарий
06.09.2020 23:56 Ответить
та шо там його успіхи , він же показав своїм програшем клоуну , скільком в Украіні на всьо насрать - ну по крайній мірі доки безвіз не прикрили ... А тепер ще Білоруси не дай боже , продемонструють як здаватись мирно ***** ... От тоді й подивимось чиїх буде більше - усьому свій час потрібен , оцінці перемогам Пороха також -Я ВІРЮ
показать весь комментарий
07.09.2020 00:01 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6947
показать весь комментарий
07.09.2020 00:29 Ответить
При Порошенко мы стали самыми бедными в Европе и при Зеленском остались такими же и ещё занимаем первое место в Европе по смертности населения.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:22 Ответить
я не згоден.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:30 Ответить
Я поясню чого, бідніти ми почали при кравчуку, дякуючи нашим батькам які за нього проголосували, при Пороху в мене була надія на краще на відміну від сцикла. Ми ще наплачимся, повірте.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:04 Ответить
" мы бедные стали при Порошенко"?, а скільки грошей лишилось в казні після януковича?
показать весь комментарий
07.09.2020 18:05 Ответить
Черная полоса - Испания:Украина - 4:0
показать весь комментарий
06.09.2020 23:58 Ответить
Аргентина-Ямайка-5-0.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:50 Ответить
А может Америка на войну пойдет? Не плохо было-бы, американским руками-то?
показать весь комментарий
07.09.2020 00:02 Ответить
Хорошая идея.Только почему то они присылают списанные катера втридорога,вместо Абрамсов,как будто война в море идет
показать весь комментарий
07.09.2020 00:08 Ответить
Ага. Вторым фронтом, вместе а Британией и Францией, как в 44-м. Давно пора.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:45 Ответить
Обязаны были это сделать еще 7 лет назад. Сцыкуны.
показать весь комментарий
07.09.2020 07:15 Ответить
Адійот! Кремляді і так знають, що ви капітулюєте, замість того, щоб захищати Неньку. Це не Україна «за полноє та нєукоснітельноє прекращеніє огня», а ви, купка зрадників, які дірвались до влади у самий важкий для країни час.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:04 Ответить
Что то вроде:
Идет бойня на Курской Дуге,43 год.
И тут Жуков звонит фельдмаршалу Манштейну:Ах вы такие-сякие,вы не соблюдаете перемирие от 39 гг.🤡
показать весь комментарий
07.09.2020 00:06 Ответить
пора зеленых лохов гнать ссаными тряпками
показать весь комментарий
07.09.2020 00:10 Ответить
Та подождите вы,так неинтересно.Дайте Белорусский цирк досмртреть сначала.
Ну согласитесь,если по одному каналу Барселона играет с Баварией,а тут же по лругому Реал с Арсеналом,это некошерно
показать весь комментарий
07.09.2020 00:19 Ответить
Давно пора , только не тряпками , а лучше на столбах фонарных повесить ! Яйцепадучего выгнали , так он виллы по 52.000 000 покупает каждый год и в ус не дует
показать весь комментарий
07.09.2020 00:22 Ответить
🤣🤣🤣Одно из самых ржачных видео ,как Янык грохнулся от яйца.Эт чтото)
показать весь комментарий
07.09.2020 00:28 Ответить
Вика! И откуда вы в Германии всё это знаете? Наверноё маклером у него работаете! Смените методичку... Она у вас очень старая... Вы лучше расскажите,как 5 я колонна в Берлине кричала :"Путин помоги..!!!." Думаю вы на этом шабаше присутствовали! ?
Запугивали Меркель....Насмешили!!! 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
07.09.2020 02:16 Ответить
Какой разговор,Кулеба? Кроме "ихтамнет" и "разгававайте с представителями данбаза" ты ничего не услышишь.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:13 Ответить
Скандальная «девушка с собачкой», не хотевшая эвакуации из Китая, закрутила роман с главой Госмиграции Украины

https://society.fakty.ua/334883 Уханьская «девушка с собачкой» Анастасия Зинченко , скандально прославившаяся при эвакуации украинцев из Китая, сейчас живет в Киеве и встречается с главой Госмиграции Максимом Соколюком. О своем романе пара сообщила в соцсетях.
https://ukraine.fakty.ua/336340 Зинченко стала широко известной, когда отказалась эвакуироваться из Ухани без своей собачки Мишель . Девушку не смущал тот факт, что ей придется остаться с питомцем в эпицентре эпидемии коронавируса. Нынешний возлюбленный Анастасии https://www.facebook.com/maxim.sokoliuk рассказал , что именно с проблемной эвакуации и началось их знакомство, которое переросло в очень близкие отношения.
«Был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину… Выяснение вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение… Личная встреча в конце апреля, которая продолжила наше знакомство… Это любовь, и мы счастливы», - рассказал Соколюк в Facebook.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:14 Ответить
А что тут необычного?Типичная "сосна",зебилам такие нравятся.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:38 Ответить
Когда уже будет открытое предательство? На границе давно стоит московская Орда и ждёт что бы...
показать весь комментарий
07.09.2020 00:18 Ответить
А как вам это?
"Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие - Кравчук"(с) Лига Нет
показать весь комментарий
07.09.2020 04:01 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2049
показать весь комментарий
07.09.2020 00:18 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5532
показать весь комментарий
07.09.2020 00:28 Ответить
Кулеба, разве Сопля не запретил провоцировать "ту сторону"? Зачем господина тревожить?
показать весь комментарий
07.09.2020 00:28 Ответить
А что толку?
показать весь комментарий
07.09.2020 00:43 Ответить
У Зеленского все играют прописанные роли клоунов, а он - кукловод, - политолог Сентябрь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80.html#comments Комментарии: 6

Зеленский держится при власти с помощью олигархов. Несмотря на внутреннюю грызню, «тройку» (Ахметов, Коломойский, Пинчук) вполне устраивает Зеленский. А их каналы облизывают его с утра до ночи.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Поэтому расслабьтесь: Зе с нами до конца своего президентского срока))))

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 250


У Зеленского все играют прописанные роли клоунов.
К примеру, глава МИД Кулеба - это типа злой клоун. Он в СМИ борется против Путина, рассказывает, что Украина не пойдёт на уступки России, что Запад с нами и прочий бред.

Кравчук и Фокин - это добрые клоуны. Они выступают за мир, выполнение Минских соглашений и так далее.
Но на самом деле Кулеба, Кравчук и Фокин - это участники балагана, за которыми стоит кукловод Зеленский.
И суть этого балагана - тянуть время и снять персональную ответственность с Зеленского за то, что никакого мира в реальности нет и не будет. Что Зеленский слишком труслив, чтобы или выполнить Минские соглашения, или от них отказаться.

Ещё раз поясняю политтехнологию, которую используют у Зеленского.

Поскольку мэров «Слуге народа» не получить, то кандидатами в мэры выдвигают откровенных шутов, над которыми все должны ржать два месяца. Зонтики, комики и так далее. И не обращать внимание на «списки» СН в местные советы, где идут очень одиозные товарищи. Связанные с Зе, олигархами и криминалитетом.

Не будем ЗеЛохами)))))
показать весь комментарий
07.09.2020 00:45 Ответить
Говно .
показать весь комментарий
07.09.2020 01:06 Ответить
Атака боевиков на Донбассе: У Кравчука назвали это единичной провокацией, которая не станет причиной для срыва перемирия

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Фото: Буквы

Руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/leonid-kravchuk-**********-storona-chitko-j-poslidovno-dotri-63333 говорится в заявлении опубликованном Офисом президента.
«Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - говорится в заявлении.
«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - заявил Кравчук.
Фотограф Ян Доброносов опубликовал фото атакованных позиций:
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 822
В штабе ООС заявили, что обстрел позиций ВСУ под Красногоровкой свидетельствует о том, что https://inforesist.org/boeviki-naglo-atakovali-bojczov-vsu-odin-voin-ranen/ «руководство» самопровозглашенных республик не ставит перед собой цель достижения мира .
показать весь комментарий
07.09.2020 00:48 Ответить
Нажрусь нормально,коли це говно-кравчучка здохне.Потім встану,рожу помию і скажу-Да пошел ти на х..й,старая кошелка.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:18 Ответить
Господи, я спочатку прочитав, що родиш когось.
показать весь комментарий
07.09.2020 07:18 Ответить
Очччень креативненько.... Но и нельзя не согласиться ...
показать весь комментарий
07.09.2020 02:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1302657422910205954 4 ч

Судя по поступающей информации в зонах "пожаров" (это просто диверсии) идут бои. Потери есть с обеих сторон. Все станет ясно утром.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:55 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4443
показать весь комментарий
07.09.2020 00:58 Ответить
И что? Выборы показали - порохоботы вон с пляжа.

Все легально и демократично. Да и порохе, пропитом командующем, потерь было несоизмеримо больше
показать весь комментарий
07.09.2020 01:21 Ответить
И знаешь, где твое место? Правильно!
показать весь комментарий
07.09.2020 07:19 Ответить
Я так понимаю преЗедент ЗЕро недееспособен сегодня, алкоголь этому причина или наркотики, да "какая разница" (с).
показать весь комментарий
07.09.2020 01:19 Ответить
Воно колись було "дієспособне" ?
показать весь комментарий
07.09.2020 02:30 Ответить
Кулеба,- один из немногих патриотов в "этой власти".
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE
показать весь комментарий
07.09.2020 01:21 Ответить
Кулеба обычный советский приспособленец, они сейчас в почёте.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:32 Ответить
Та ладно! Патріот чого?
показать весь комментарий
07.09.2020 07:20 Ответить
С союзниками надо разговаривать, требовать усиления санкций против РФ, позволить войскам адекватно отвечать на провокации, а не перед врагом пресмыкаться. Но кому всё это нужно, у малороссов всё прекрасно, они "мир" берегут, да только и думают как бы половчее сдаться, чтоб патриоты отреагировать не успели.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:31 Ответить
Роман! ТРЕБОВАТЬ ???? А Украина ,сдающая всё что было завоёвано за 5 лет,ИМЕЕТ ПРАВО ЧТО-ТО "ТРЕБОВАТЬ" ???
показать весь комментарий
07.09.2020 03:53 Ответить
Я об этом и говорю, вместо того чтобы требовать соблюдения международного права, как делал Порошенко, нынешние ничтожества уничтожили всё достигнутое тяжёлым трудом и упорно продолжают линию на сдачу национальных интересов. Почему Кулеба инициирует разговор с Лавровым, а не с министрами иностранных дел Франции и Германии? Что он хочет услышать от Лаврова? Что РФ тут ни причём? Это имитация дипломатии, в то время как Ермак выполняет прямые указания Кремля.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:12 Ответить
А толку з того.... зеБанати як ви остогидли за 1.5 року!
показать весь комментарий
07.09.2020 02:29 Ответить
Дайте хоть один пример в истории когда война побеждалась языками и бла бла, бла??!
Все закончится ни о чем...РФ снова будет нести пургу,... нас там нет, общайтесь с нашими марионетками. И выполняйте лохи у власти УКраины, наши кремлевские хотелки в одностороннем порядке. Какая слабая власть в Украине...и мерзкий президент и все его окружение агентов ФСБшное, ермаки,демченки, медведчуки, ахметки, новинский.

Есть новая отправная точка- арест Медведчука и торг.
показать весь комментарий
07.09.2020 02:32 Ответить
..Чому ж Пецтк мальдівський не арештував свого кума та не закінчив *війну за два тижні *?
показать весь комментарий
07.09.2020 06:28 Ответить
Тому що у вас зебілів Порошенко у всьому винен, навіть у тому що літо закінчилось і скоро зима.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:19 Ответить
он тебя петюнчик конкретно спросил, а ты чушь тут несёшь...
показать весь комментарий
07.09.2020 10:17 Ответить
Кулеба закончить войну, на самом деле, очень просто.
Для этого россия должна вывести свои войска и перестать снабжать оружием своих наемников из РФ, и местных сепаратистов. Всего-то.
И не надо придумывать никаких формул. По духу и букве этот договор минск не имеет смысла и силы. И не надо заигрывать с террористом ****** путиным.
Кулеба лучше веди переговоры о вступ в НАТО или получить статус союзника от США вне НАТО.
показать весь комментарий
07.09.2020 03:51 Ответить
а оно ему надо, для него россияне совсем не враги...да и для всей зелёной шоблы тоже.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:19 Ответить
А что толку звонить лошади?Она опять скажет что это не мы и договаривайтесь с террористами.Дебилизм высшей марки.
показать весь комментарий
07.09.2020 03:56 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2634
показать весь комментарий
07.09.2020 06:30 Ответить
Тре діяти за регламентом, прийшов час цілувати кацапську обісрану дупу.
показать весь комментарий
07.09.2020 07:20 Ответить
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8771
показать весь комментарий
07.09.2020 07:36 Ответить
Ну,чьо?! А ти чьо? Я...ні чьо...в очьо!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:51 Ответить
Жесткий ответ - решились таки позвонить Лаврову!
показать весь комментарий
07.09.2020 07:40 Ответить
Отвечать нельзя. Разговоры можно.

Вот только стреляют по украинцам, а разговоры разговаривают сраные ЗЕ-малоросы.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:17 Ответить
"Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе" - Лавров скажет, что никого они не нанимали.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:25 Ответить
Або пошле в еротичну подорож зі своїм знаменитим висловом ДБЛ.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:51 Ответить
Мир в очах лавруши прагне відшукати чи що ?
показать весь комментарий
07.09.2020 09:01 Ответить
Дурачков всегда к дурачку какому-то тянет.
Так и собиралась команда зеленая.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:11 Ответить
Це не ті найманці, яких здали зеленів Кулеби ФСБ?
показать весь комментарий
07.09.2020 09:24 Ответить
лучше б мы Пионы инициировали....
показать весь комментарий
07.09.2020 10:28 Ответить
Зараз пєчальная лошадь лавров скаже: - а ми здєсь ні прі чьом, і на цьому все закінчиться.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:06 Ответить
Про що можна домовлятися з маскалем - фігашити найманців щосили більш ефективне рішення.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:16 Ответить
Кулєба иницііровал разговар с Лавровим....Лавров нихєра нє отвєтіл,но слегка ...заржал...толі єщо будєт!! Ха-ха-х-у!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:49 Ответить
Ух ты ***! С самим говорящим конем! Будет что внукам потом рассказывать!
показать весь комментарий
07.09.2020 13:01 Ответить
Руководство "украинской" делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что пока мало убийств украинских воинов со стороны ОРДЛО и они не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Отдельные убийства носят не системный характер.
показать весь комментарий
07.09.2020 13:17 Ответить
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1082
показать весь комментарий
07.09.2020 13:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 