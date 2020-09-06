Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

Об этом украинский чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - констатировал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

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"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие. Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - сообщил глава дипломатического ведомства.

Кроме того, он инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

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Напомним, в сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.