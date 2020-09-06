Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".
Об этом украинский чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - констатировал он.
Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.
"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие. Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - сообщил глава дипломатического ведомства.
Кроме того, он инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".
Напомним, в сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.
Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Идет бойня на Курской Дуге,43 год.
И тут Жуков звонит фельдмаршалу Манштейну:Ах вы такие-сякие,вы не соблюдаете перемирие от 39 гг.🤡
Ну согласитесь,если по одному каналу Барселона играет с Баварией,а тут же по лругому Реал с Арсеналом,это некошерно
Запугивали Меркель....Насмешили!!! 🤣🤣🤣
https://society.fakty.ua/334883 Уханьская «девушка с собачкой» Анастасия Зинченко , скандально прославившаяся при эвакуации украинцев из Китая, сейчас живет в Киеве и встречается с главой Госмиграции Максимом Соколюком. О своем романе пара сообщила в соцсетях.
https://ukraine.fakty.ua/336340 Зинченко стала широко известной, когда отказалась эвакуироваться из Ухани без своей собачки Мишель . Девушку не смущал тот факт, что ей придется остаться с питомцем в эпицентре эпидемии коронавируса. Нынешний возлюбленный Анастасии https://www.facebook.com/maxim.sokoliuk рассказал , что именно с проблемной эвакуации и началось их знакомство, которое переросло в очень близкие отношения.
«Был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину… Выяснение вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение… Личная встреча в конце апреля, которая продолжила наше знакомство… Это любовь, и мы счастливы», - рассказал Соколюк в Facebook.
"Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие - Кравчук"(с) Лига Нет
Зеленский держится при власти с помощью олигархов. Несмотря на внутреннюю грызню, «тройку» (Ахметов, Коломойский, Пинчук) вполне устраивает Зеленский. А их каналы облизывают его с утра до ночи.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Поэтому расслабьтесь: Зе с нами до конца своего президентского срока))))
…
У Зеленского все играют прописанные роли клоунов.
К примеру, глава МИД Кулеба - это типа злой клоун. Он в СМИ борется против Путина, рассказывает, что Украина не пойдёт на уступки России, что Запад с нами и прочий бред.
Кравчук и Фокин - это добрые клоуны. Они выступают за мир, выполнение Минских соглашений и так далее.
Но на самом деле Кулеба, Кравчук и Фокин - это участники балагана, за которыми стоит кукловод Зеленский.
И суть этого балагана - тянуть время и снять персональную ответственность с Зеленского за то, что никакого мира в реальности нет и не будет. Что Зеленский слишком труслив, чтобы или выполнить Минские соглашения, или от них отказаться.
…
Ещё раз поясняю политтехнологию, которую используют у Зеленского.
Поскольку мэров «Слуге народа» не получить, то кандидатами в мэры выдвигают откровенных шутов, над которыми все должны ржать два месяца. Зонтики, комики и так далее. И не обращать внимание на «списки» СН в местные советы, где идут очень одиозные товарищи. Связанные с Зе, олигархами и криминалитетом.
Не будем ЗеЛохами)))))
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
Фото: Буквы
Руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/leonid-kravchuk-**********-storona-chitko-j-poslidovno-dotri-63333 говорится в заявлении опубликованном Офисом президента.
«Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - говорится в заявлении.
«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - заявил Кравчук.
Фотограф Ян Доброносов опубликовал фото атакованных позиций:
В штабе ООС заявили, что обстрел позиций ВСУ под Красногоровкой свидетельствует о том, что https://inforesist.org/boeviki-naglo-atakovali-bojczov-vsu-odin-voin-ranen/ «руководство» самопровозглашенных республик не ставит перед собой цель достижения мира .
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1302657422910205954 4 ч
Судя по поступающей информации в зонах "пожаров" (это просто диверсии) идут бои. Потери есть с обеих сторон. Все станет ясно утром.
Все легально и демократично. Да и порохе, пропитом командующем, потерь было несоизмеримо больше
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE
Все закончится ни о чем...РФ снова будет нести пургу,... нас там нет, общайтесь с нашими марионетками. И выполняйте лохи у власти УКраины, наши кремлевские хотелки в одностороннем порядке. Какая слабая власть в Украине...и мерзкий президент и все его окружение агентов ФСБшное, ермаки,демченки, медведчуки, ахметки, новинский.
Есть новая отправная точка- арест Медведчука и торг.
Для этого россия должна вывести свои войска и перестать снабжать оружием своих наемников из РФ, и местных сепаратистов. Всего-то.
И не надо придумывать никаких формул. По духу и букве этот договор минск не имеет смысла и силы. И не надо заигрывать с террористом ****** путиным.
Кулеба лучше веди переговоры о вступ в НАТО или получить статус союзника от США вне НАТО.
Вот только стреляют по украинцам, а разговоры разговаривают сраные ЗЕ-малоросы.
Так и собиралась команда зеленая.