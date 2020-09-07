В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Испании со счетом 0:4

Во втором туре Лиги наций УЕФА-2020/21 футболисты сборной Украины в Мадриде уступили национальной команде Испании со счетом 0:4.

Авторами голов на арене Альфредо Ди Стефано стали Серхио Рамос, который реализовал пенальти на 3-й минуте и отметился на 29-й, Анссумане Фати (32) и Ферран Торрес (84), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В параллельном поединке группы 4 Лиги А сборная Швейцарии в Базеле разошлась миром с командой Германии - 1:1.

Турнирное положение после двух туров: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1.

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Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 10 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве с немцами.

Швейцарцы в свою очередь будут принимать в Базеле испанцев.