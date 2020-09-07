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В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Испании со счетом 0:4

В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Испании со счетом 0:4
Фото: Укринформ

Во втором туре Лиги наций УЕФА-2020/21 футболисты сборной Украины в Мадриде уступили национальной команде Испании со счетом 0:4.

Авторами голов на арене Альфредо Ди Стефано стали Серхио Рамос, который реализовал пенальти на 3-й минуте и отметился на 29-й, Анссумане Фати (32) и Ферран Торрес (84), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В параллельном поединке группы 4 Лиги А сборная Швейцарии в Базеле разошлась миром с командой Германии - 1:1.

Турнирное положение после двух туров: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 10 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве с немцами.

Швейцарцы в свою очередь будут принимать в Базеле испанцев.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) Лига наций (10)


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Топ комментарии
+9
Сыграли по зебильному
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07.09.2020 05:17
+6
Дрова.
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07.09.2020 01:04
+6
Нефть по 41:70 , ждём радости от деревляного
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07.09.2020 01:09
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Дрова.
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07.09.2020 01:04 Ответить
Газом топи
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07.09.2020 01:06 Ответить
Он кацап - нет у него газа в замкадье
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07.09.2020 01:15 Ответить
Ты что за придурок?
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07.09.2020 06:27 Ответить
Какая боль,какая боль-Аргентина-Ямайка-5-0
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07.09.2020 01:25 Ответить
Чучело, ты то какое отношение к спорту имеешь? Сидишь с пивком и воблой, и животом перед телеком - и спортсмены "дрова"? Так ты тогда чурбан
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07.09.2020 01:38 Ответить
Ненавижу Испанию из-за одного урода Рамоса.
Гнида редкостная.
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07.09.2020 01:05 Ответить
Шо за гомосятину ты тут написал?!
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07.09.2020 01:42 Ответить
Нажаль, як на ЧС 2006 року навіть час забитих м'ячів майже збігається
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07.09.2020 01:05 Ответить
Тогда Рамос еще играл
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07.09.2020 01:24 Ответить
уже играл
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07.09.2020 01:43 Ответить
Нефть по 41:70 , ждём радости от деревляного
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07.09.2020 01:09 Ответить
обосралась наша соборная а ты о кацапах,на кой хер смотреть на них если у нас дела хреново?
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07.09.2020 08:06 Ответить
Как тут не проиграть, когда одна летает с зонтом по Киеву, другой излагает, что торговля с убийцами и оккупантами абсолютно выгодное дело, а третий вывозит собачек из Китая вместе с хозяйками.
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07.09.2020 01:13 Ответить
Опять Порох виноват??? 😂✌️
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07.09.2020 01:33 Ответить
не, Порошня была "виновна" в победе над Сербией (со слов толстяка - глава ФФУ), то есть по его логике сейчас в проигрыше виноват Зеленский.
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07.09.2020 01:36 Ответить
Було боляче дивитися.
Два моменти: 1 - на 41 хв 1-го тайму і 2-й - на 35-й 2-го.
Пасу нема. Взагалі.
Якби не П*ятов - рахунок був би астрономічним.
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07.09.2020 02:41 Ответить
Сыграли по зебильному
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07.09.2020 05:17 Ответить
Опять будут чесать про "психологию" и "мало опыта". А по факту-одноногие.
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07.09.2020 06:36 Ответить
Какое же 'уступили" с таким счетом? Это называется проиграли в сухую
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07.09.2020 06:38 Ответить
Мяч круглый поле ровное. Бывают в жизни моменты когда все валится с рук. Будет еще праздник верим в это. Шева все равно молодец!
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07.09.2020 07:42 Ответить
з Косово? Чи Угандою?? Там далі німці, ті теж нас дубасили по-дорослому...
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07.09.2020 07:54 Ответить
Испанцы - молодая, несыгранная, далеко не из первых команд на данный час, но Украина по уровню с ними - двор, было больно смотреть.
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07.09.2020 08:07 Ответить
Гру України зламав пенальті на 3 хв. зустрічі. Нашим завжди важко грати, коли вони перші пропускають.
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07.09.2020 08:43 Ответить
Так це і є якість команди! Третя!!!!!! хвилина , а збірну вже зламали! Футбол України зламали суркіси з ахмєтовими, а не пенальті.
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07.09.2020 08:51 Ответить
плохому танцору всегда быстрый пенальти мешает
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07.09.2020 09:05 Ответить
Это всё ,что вам нужно знать про сборную Украины. Кто там следующий? Немцы? Ну-ну.
Времена сборной Лобановского, Беланова, Раца, Евтушенко, Заварова, Дасаева, Блохина, Алейникова, Чивадзе,Протасова, Литовченко, Яковенко, Яремчука, Кузнецова, Бессонова ушли в прошлое и навсегда.
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07.09.2020 08:48 Ответить
При Лобанлвському збірна СРСР також програла Іспанії.

22.01.1986 Іспанія - СРСР 2:0
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07.09.2020 10:51 Ответить
И? Проигрывают все. А давай тогда вспомним Европу 88, когда вынесли Италию 2 -0, Англию 3-1, тех же будущих чемпионов в отборе 1-0. И в результате серебро после побед над грандами ,а не над швейцарией или мальтой. Или выносы Барселоны 3-0, 4-0 от ДК.
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07.09.2020 11:19 Ответить
і до чого тут збірна СРСР до України?? В Європі тоді всього було 33 збірні, а зараз понад 50. Та й Динамо тут не до чого, бо він клуб, а не збірна, то різні речі.
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07.09.2020 19:13 Ответить
В то время ДК и было сборной СССР, слегка разбавленной игроками других клубов. Основа была именно Динамо Киев с Дасаевым в воротах. И 33 сборные были топовыми, а не проходным мусором типа Андорры или Фаррер. А сборная СССР и была сборной Украины по факту. Это ж надо выцарапать поражение Лобановского в 86 году и со слюной это лайкать.
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07.09.2020 19:24 Ответить
та ну там ще поразка від бельгійців. Та і по факту, то не збірна України. Ще раз перегляньте склад там наших 8, а не 10. https://en.wikipedia.org/wiki/1986_FIFA_World_Cup_Group_C От тут всі матчі на груповому етапі збірної СРСР . Та і по факту збірна СРСР теж частіше зазнавала поразки від грандів ніж здобувала перемогу сама.
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07.09.2020 21:12 Ответить
А! Всего лишь 8! Ну тогда ,да. Вот если бы было 11, а так 8...А по поводу поразок, то с нынешними распальцоваными мажорами никто не сравнится, нет равных. Одни понты.
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07.09.2020 22:03 Ответить
в Динамо Лобановського теж грали не тільки українці: Белькевич, Хацкевич, Каладзе... Та й мова не про це, а про команду. Різіні часи, різні епохи, різні команди, різна мотивація тощо. А наша збірна поки рівня Чехії, Швейцарії або Австрії, тобто середняки.
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07.09.2020 22:41 Ответить
Не гра, а іспанський сором, безвольно злили гру без натяку на боротьбу.
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07.09.2020 10:03 Ответить
Хто знає, що означає жест, який показав Рамоса на телекамеру після свого першого забитого голу (показали в повільній зйомці)? Покрутив кистю руки , потім показав жестом телефонну трубку- витягнув великий палець і мізинець?
Це щось непристойне?
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07.09.2020 10:20 Ответить
ШЕВЧЕНКО СЛАБО ВЛИЯЕТ НА ТРЕНИРОВКИ СБОРНОЙ !!! МЕНЯЙТЕ !!!
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07.09.2020 12:04 Ответить
 
 