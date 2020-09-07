В зоне ООС 6 сентября погиб прикарпатец Тарас Кубиевич, - глава Городенковского объединения ветеранов Човганюк. ФОТО (обновлено)

На Донбассе погиб житель села Ольховы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубиевич.

Об этом в Facebook сообщил председатель ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" Михаил Човганюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Война продолжается… По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200-го. Сегодня погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубиевич Тарас", - говорится в публикации.

По словам Човганюка, Кубиевич неоднократно защищал Родину с оружием в руках.

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Позже стало известно, что Тарас Степанович Кубиевич родился в 1970 году, являлся младшим сержантом, военнослужащим 14-й ОМБр.

По данным пресс-центра ООС, Кубиевич погиб в результате прицельного вражеского огоня из стрелкового оружия по украинским защитникам неподалеку от Причепиловки на Луганщине.

Напомним, в сводке Объединенных сил по состоянию на 18:00 говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

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