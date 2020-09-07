Прилетевших к родителям и застрявших в аэропорту Львова иностранцев пропустили в Украину, - Госпогранслужба
Группа иностранных граждан больше десяти часов провела в аэропорту Львова. Сначала пограничники не хотели их пропускать, так как они "не предоставили необходимые документы".
Как сообщили Суспільному в пресс-служба ГПСУ, 6 сентября иностранцев все же пропустили, передает Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, у них не было подтверждающих документов, чтобы с этой гуманитарной целью их могли пропустить. А сегодня они их (документы. - Ред.) предоставили и председатель Государственной пограничной службы дал разрешение на пропуск", - сообщили в ГПСУ.
По информации пограничников, в 12:35 в соответствии с решением председателя ГПСУ иностранцев пропустили на территорию Украины.
"Согласно законодательству Украины, детьми считаются граждане до 18 лет, но с гуманитарной целью председатель Государственной пограничной службы может принять решение о пропуске тех или иных граждан, если они предоставят подтверждающие документы о цели своего визита", - пояснили в ГПСУ.
Напомним, утром 6 сентября стало известно, что в аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.
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Идиоты из Погранслужбы, прочтите статью 51, второй абзац, Конституции Украины и не позорьтесь)))
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
Стидобище.
тоесть это чистосердечное признание государства о том что деньги из налогов и пф украдены, и что пенсия судьи в 49844 грн это нормально а всех остальных кто получает по 3 тыс должны содержать дети из своей зарплаты?
Чим тоді керується =українське законодавство= ?
Тобто - провідати батьків зараз заборонено ? Ці осли знайшли рішення зе-уряду ?
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-kategoriyi-inozemciv-yaki-zmozhut-vyizhdzhati-v-********-v-period-obmezhen
Відповідно до урядового рішення в'їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:
- є родичами першої лінії громадян України;
Де тут написано про дітей і гуманітарні причини ?
Що це за ідіотизм ?
Але продублюємо: хай ці барани почитають, щоб їм було соромно.
Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).
https://studme.com.ua/180602038221/pravo/ponyatie_yuridicheskoe_znachenie_sostoyaniy.htm
Вітчизняне сімейне законодавство вважає близькими родичами осіб, що перебувають у першої та другої ступеня споріднення по прямій лінії (дітей, батьків, дідуся і бабусю) і у другого ступеня по боковій лінії (рідних братів і сестер).
Ніде не написано, що йдеться про неповнолітніх дітей.
В погранслужбі зовсім ідіоти?
Одне свідоцтво про народження в Україні повинно бути безперечним документом для допуску в Україну іноземців.
Кем они хотят быть бандитаим или гражданпми. По нашему называлось харцызами или козаками. Те и те были вооружены и организованы.Наша влада постепено преаращается в харцызов . А нам не куда подеться как создоаать самоуправление и Республику громад.
Если бы они заботились о родителях, забрали бы их к себе.