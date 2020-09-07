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Прилетевших к родителям и застрявших в аэропорту Львова иностранцев пропустили в Украину, - Госпогранслужба

Прилетевших к родителям и застрявших в аэропорту Львова иностранцев пропустили в Украину, - Госпогранслужба

Группа иностранных граждан больше десяти часов провела в аэропорту Львова. Сначала пограничники не хотели их пропускать, так как они "не предоставили необходимые документы".

Как сообщили Суспільному в пресс-служба ГПСУ, 6 сентября иностранцев все же пропустили, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, у них не было подтверждающих документов, чтобы с этой гуманитарной целью их могли пропустить. А сегодня они их (документы. - Ред.) предоставили и председатель Государственной пограничной службы дал разрешение на пропуск", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, в 12:35 в соответствии с решением председателя ГПСУ иностранцев пропустили на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для визита к больным родителям в Украине иностранные граждане должны предоставить пограничникам соответствующие документы, - Госпогранслужба

"Согласно законодательству Украины, детьми считаются граждане до 18 лет, но с гуманитарной целью председатель Государственной пограничной службы может принять решение о пропуске тех или иных граждан, если они предоставят подтверждающие документы о цели своего визита", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, утром 6 сентября стало известно, что в аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.

Автор: 

аэропорт (1509) Госпогранслужба (6416) карантин (16729) Львов (4582) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
"Согласно законодательству Украины, детьми считаются граждане до 18 лет"Источник: https://censor.net/ru/n3217877
Идиоты из Погранслужбы, прочтите статью 51, второй абзац, Конституции Украины и не позорьтесь)))
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
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07.09.2020 02:15
+5
А вот и Минюст на эту тему:ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВ Утримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині. В нормальних умовах діти добровільно допомагають своїм непрацездатним батькам і турбуються про них.Однак, безсумнівно, неможливо змусити дорослих повнолітніх дітей любити і поважати своїх батьків. Любов, доброта, порядність, чесність є етичними поняттями, а не юридичними. Разом з тим слід пам'ятати, що однією з основних цілей регулювання сімейних відносин, відповідно до частини другої статті 1 Сімейного кодексу України, є утвердження почуття обов'язку перед батьками.Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений в статті 51 Конституції України. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.Таким чином, слід звернути увагу на те, що:обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей;потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв'язку із відсутністю пенсій чи їх низького розміру, а також у зв'язку із відсутністю у них інших джерел існування;непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) та інваліди I, II та III груп (стаття 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).Позов про стягнення аліментів може бути пред'явлений:до одного з дітей;до кількох з дітей;до всіх дітей разом.
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07.09.2020 02:21
+4
Я - не юрист. Але знаю, що є випадки, коли батьки літнього віку за певних умов можуть подати на аліменти до своїх дітей. Причому =дітям= може бути по 30-40-50 і більше років.
Чим тоді керується =українське законодавство= ?

Тобто - провідати батьків зараз заборонено ? Ці осли знайшли рішення зе-уряду ?
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-kategoriyi-inozemciv-yaki-zmozhut-vyizhdzhati-v-********-v-period-obmezhen

Відповідно до урядового рішення в'їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

- є родичами першої лінії громадян України;

Де тут написано про дітей і гуманітарні причини ?
Що це за ідіотизм ?
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07.09.2020 02:23
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"Согласно законодательству Украины, детьми считаются граждане до 18 лет"Источник: https://censor.net/ru/n3217877
Идиоты из Погранслужбы, прочтите статью 51, второй абзац, Конституции Украины и не позорьтесь)))
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
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07.09.2020 02:15 Ответить
А вот и Минюст на эту тему:ЩОДО ОБОВ'ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ СВОЇХ БАТЬКІВ Утримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині. В нормальних умовах діти добровільно допомагають своїм непрацездатним батькам і турбуються про них.Однак, безсумнівно, неможливо змусити дорослих повнолітніх дітей любити і поважати своїх батьків. Любов, доброта, порядність, чесність є етичними поняттями, а не юридичними. Разом з тим слід пам'ятати, що однією з основних цілей регулювання сімейних відносин, відповідно до частини другої статті 1 Сімейного кодексу України, є утвердження почуття обов'язку перед батьками.Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений в статті 51 Конституції України. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.Таким чином, слід звернути увагу на те, що:обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей;потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв'язку із відсутністю пенсій чи їх низького розміру, а також у зв'язку із відсутністю у них інших джерел існування;непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) та інваліди I, II та III груп (стаття 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).Позов про стягнення аліментів може бути пред'явлений:до одного з дітей;до кількох з дітей;до всіх дітей разом.
показать весь комментарий
07.09.2020 02:21 Ответить
https://minjust.gov.ua/m/str_18843?fbclid=IwAR0ozshc9PBlfcVEddGAXhACeq8xNBzvjpWvSWGq3DyR7TjhzRaUCSOW724
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07.09.2020 02:22 Ответить
Більше того, скільки я тут пишу, коли гинуть дітки через злочинний недогляд і недбальство своїх батьків - то тиша. Я не бачу, щоб таких батьків карали. Іноді про якихось повідомлять, що позбавили батьківських прав (поки ще діти живі). А тут - Ви тільки подивіться: як до законодавство "вичитали". Тільки в іншу сторону.
Стидобище.
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07.09.2020 02:36 Ответить
"батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв'язку із відсутністю пенсій чи їх низького розміру"

тоесть это чистосердечное признание государства о том что деньги из налогов и пф украдены, и что пенсия судьи в 49844 грн это нормально а всех остальных кто получает по 3 тыс должны содержать дети из своей зарплаты?
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07.09.2020 08:07 Ответить
Нет... Это означает, что в свое время родители ложили большой и толстый на работу и на уплату налогов... Соответственно у них такая и пенсия))) Не более...
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07.09.2020 11:47 Ответить
к сожалению да, рабы сами виноваты что они рабы
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07.09.2020 14:02 Ответить
Я - не юрист. Але знаю, що є випадки, коли батьки літнього віку за певних умов можуть подати на аліменти до своїх дітей. Причому =дітям= може бути по 30-40-50 і більше років.
Чим тоді керується =українське законодавство= ?

Тобто - провідати батьків зараз заборонено ? Ці осли знайшли рішення зе-уряду ?
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-kategoriyi-inozemciv-yaki-zmozhut-vyizhdzhati-v-********-v-period-obmezhen

Відповідно до урядового рішення в'їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

- є родичами першої лінії громадян України;

Де тут написано про дітей і гуманітарні причини ?
Що це за ідіотизм ?
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07.09.2020 02:23 Ответить
Так я дал ссылку как раз на разьяснение Минюста на эту тему))) Со ссылкой на Конституцию))) Ребенок и дети, согласно Конституции, это разные термины))) И я тоже не юрист)))
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07.09.2020 02:27 Ответить
Дякую. В попередній темі Ви послалися на 51 статтю Конституції.
Але продублюємо: хай ці барани почитають, щоб їм було соромно.
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07.09.2020 02:33 Ответить
Ссылка на 51 статью есть и в моем первом посте и в разьяснинии минюста))) Как я понял, эти идиоты не понимают разницы между терминами ребенок и дети))) А согласно нашего законодательства: ребенок это до 18 лет, а дети - как несовершеннолетние, так и совершеннолетние)))
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07.09.2020 03:03 Ответить
Кабмин уже внес изменения 2 числа))) И там уже дети, родители и один из супругов)))
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07.09.2020 02:30 Ответить
http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/3404#:~:text=%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%96%D0%BC http://www.visnuk.com.ua/

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).

https://studme.com.ua/180602038221/pravo/ponyatie_yuridicheskoe_znachenie_sostoyaniy.htm

Вітчизняне сімейне законодавство вважає близькими родичами осіб, що перебувають у першої та другої ступеня споріднення по прямій лінії (дітей, батьків, дідуся і бабусю) і у другого ступеня по боковій лінії (рідних братів і сестер).

Ніде не написано, що йдеться про неповнолітніх дітей.
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07.09.2020 02:31 Ответить
Или это идиоты в Кабмине, а пограничники под них подстраиваются?)))
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07.09.2020 02:24 Ответить
Эти иностранные граждане родились на территории Украины, и имеющие здесь родителей. Не хотели пустить хасидов, а получилось все через одно место. МАУ, Люфтганза, рианэйр отменили тысячу рейсов. Конференции, отели, экскурсии, инвестиции. И при этом день городов Одессы, Харькова, независимости, десятки тысяч. Кому выгодна такое постановление. Наше впервую очередь. Чтобы разорвать отношения с Украины с ЕС. Ермак казачок засланный судя по решениям. Завтра кабмин обязан, разрешить как минимум посещения своих родителей, не зависимо от возраста. Эти люди которых не пускали, тысячи евро отправляют на оплату ваших космических тарифов на газ, таблетки и другой минимум
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07.09.2020 02:45 Ответить
Прилетевших к родителям и застрявших в аэропорту Львова иностранцев пропустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9526
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07.09.2020 06:22 Ответить
Соколовский не пускал ,собачку ждал, теперь все его должны в попу целовать😡 Грёбаный Совок , ненавижу 😡
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07.09.2020 06:58 Ответить
Соколюк
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07.09.2020 06:59 Ответить
Як можливо не пустити людину, українця,українку, які народились в Україні до своїх батьків, навіть якщо вони і є зараз іноземними громадянами?

В погранслужбі зовсім ідіоти?

Одне свідоцтво про народження в Україні повинно бути безперечним документом для допуску в Україну іноземців.
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07.09.2020 07:13 Ответить
94% процентов отношений между людьми не коректируются законами.И только где есть опасность для окружающих вводится санкция и оформляется законом . Остольное можно все. любой запрет это бизнес потому и появляются проверяющие. Анархия мать порядка там мораль и репутация рулит все зависит от окружающей среды и поведение людей с оружием.
Кем они хотят быть бандитаим или гражданпми. По нашему называлось харцызами или козаками. Те и те были вооружены и организованы.Наша влада постепено преаращается в харцызов . А нам не куда подеться как создоаать самоуправление и Республику громад.
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07.09.2020 07:33 Ответить
корочше , привезли діти своїм батькам в Україну трохи грошей щоб ті могли вижити в цьому раю , але "наша" митниця і погранслужба стійко стоять на сторожі "інтересів" "держави" ...всяка погань "взаконі" шастає туди-сюди по три рази на дню , аваков не встигає їх вивозити а от з нашими дітьми складніше ...доречі у Штатах повноліття з 21го року це на всяк випадок ...а у якому небуть "мозамбіці" з 16ти
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07.09.2020 09:01 Ответить
Напрасно пропустили.
Если бы они заботились о родителях, забрали бы их к себе.
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07.09.2020 09:35 Ответить
 
 