Прилетевших к родителям и застрявших в аэропорту Львова иностранцев пропустили в Украину, - Госпогранслужба

Группа иностранных граждан больше десяти часов провела в аэропорту Львова. Сначала пограничники не хотели их пропускать, так как они "не предоставили необходимые документы".

Как сообщили Суспільному в пресс-служба ГПСУ, 6 сентября иностранцев все же пропустили, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, у них не было подтверждающих документов, чтобы с этой гуманитарной целью их могли пропустить. А сегодня они их (документы. - Ред.) предоставили и председатель Государственной пограничной службы дал разрешение на пропуск", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, в 12:35 в соответствии с решением председателя ГПСУ иностранцев пропустили на территорию Украины.

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"Согласно законодательству Украины, детьми считаются граждане до 18 лет, но с гуманитарной целью председатель Государственной пограничной службы может принять решение о пропуске тех или иных граждан, если они предоставят подтверждающие документы о цели своего визита", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, утром 6 сентября стало известно, что в аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, потому что Госпогранслужба считает детьми лиц только до 18 лет.