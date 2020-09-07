С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: перечень регионов
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом передает Цензор.НЕТ, об этом в ранее сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.
Он отметил, что после состоявшегося внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение, что с 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Так, к "красной зоне" отнесли:
Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
Дубно и Костопольский район Ривненской области;
Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
Бобровицкий район Черниговской области.
Как отметили в Минздраве, Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится в "красной" зоне, с 7 сентября переходит в "оранжевую" из-за улучшения эпидемической ситуации.
К "оранжевой зоне":
Винницкий район Винницкой области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянском районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Миколаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;
город Сумы Сумской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
к "желтой зоне":
Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
город Киев.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.
В "оранжевой зоне" запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и в участие не более 100 человек.
В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.
В "зеленой зоне" действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.
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а не управление государством. Хотим жить хорошо а ведем себя как папуасы. Разруха в головах.
Рассуждать Степан не стал -
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул…
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
[ Фото ]
В Беларуси из-за коронавируса умерло в 14 раз больше человек, чем сообщают власти!
Минздрав прячет от населения статистику смертности, но при этом отправляет эти же данные в международные организации, думая, что белорусы ни о чем не узнают.
Народу говорят, что с апреля по июнь, несмотря на огромное количество заболевших, эпидемия коронавируса унесла всего 398 жизней. Но теперь http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65&fbclid=IwAR3DXVT1fLKLb8j0V4gldFaJXFQ_D4s-Fw_07VlWRGMwKInWOIZEfR099gk благодаря данным ООН () выясняется, что за эти три месяца в Беларуси умерло на 5605 человек больше, чем годом ранее. Единственное возможное объяснение это то, что власти сознательно занизили количество умерших от ковида сразу в 14 раз, чтобы не подставлять поехавшего агрофюрера с его удивительными рецептами борьбы с недугом!
Правильно, зачем бороться с эпидемией если можно просто сфальсифицировать статистику смертности? Зачем заниматься развитием страны и бороться за голоса избирателей, если можно просто нарисовать себе 80% и натравить психопатов с дубинками на обманутое большинство? В этом вся суть режима Лукашенко.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2015 р. № 18
СКЛАД
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Прем'єр-міністр України, голова Державної комісії
Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії
Міністр внутрішніх справ, заступник голови Державної комісії
Міністр охорони здоров'я, заступник голови Державної комісії
Голова ДСНС, заступник голови Державної комісії
Міністр Кабінету Міністрів України
Міністр оборони
Міністр закордонних справ
Міністр юстиції
Міністр фінансів
Міністр інфраструктури
Міністр енергетики та захисту довкілля
Міністр освіти і науки
Міністр соціальної політики
Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Голова Держприкордонслужби
Голова Держпродспоживслужби
Голова Національної поліції
Голова CБУ (за згодою)
Голова Національного банку (за згодою)
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
{Склад в редакції Постанови КМ № 603 від 08.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 21.02.2018; в редакції Постанови КМ № 931 від 15.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 222 від 11.03.2020; в редакції Розпорядження КМ № 336-р від 25.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 340 від 15.04.2020}
Денис Шмигаль зазначив, що, у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, Уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину.
За словами Прем'єр-міністра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.
«Нам потрібно обов'язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше», - зазначив Глава Уряду.
Ще одним завданням Уряду, як відзначив Денис Шмигаль, має бути удосконалення так званої системи «Виявлення-тестування-ізоляція-контакти». Зокрема, створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, станом на сьогодні, на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб.
«В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку «Дій вдома», - підкреслив Максим Степанов.
За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Прем'єр-міністр доручив:
- опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;
- керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров'я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19. Зараз у таких лікарнях наявно 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1442 апарати штучної вентиляції легень;
- Національній поліції щоденно під час засідання Комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;
- Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень додатку «Дій вдома».https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulosya-pozachergove-zasidannya-derzhavnoyi-komisiyi-z-pitan-teb-ta-ns
Зверніть увагу: на урядовому порталі про якесь нове засідання комісії у вересні немає ні слова (може я погано шукав). А постанову про зонування підписує сам степанов і його відповідальнний секретар. Члени комісії, що приймали цю постанову не озвучені (написано за списком).
По словам хирурга" "Все больные имеют место быть, и симптомы заболеваний имеют место быть, но больные откладывают визиты к врачам из-за боязни ковида".
Вы все поняли?
Не число заболевших раком уменьшилось, а уменьшилось число людей, лечащихся от рака!
Еще есть сомнения какие у сявок от украинской фармы, от людей, наживающихся на ковиде, что ныне лечатся от ковида только, а другие заболевания более как бЭ не существуют?
Пожалуйста, их есть у меня. По словам того же хирурга число больных, стоящх в очереди на операцию в одном из гос госпиталей Мельбурна, Австралия (госпиталь назову, если потребуете) в марте было 2 тысячи человек, а сейчас выросло до 6 с лишним человек, то есть в три раза из-за ограничений по ковиду!
То есть человек будет в три раза дольше ждать операции по удалению грыжи, или проблем а артерий в мозгу .
Каких еще доказательств сявкам нужно, что ковид - единственное актуальное заболевание на данный момент, ведь с ковидом в очереди на лечение не стоят?
А что будет с больными раком в случае позднего обращения к врачу?
Они либо умрут, либо станут инвалидами, и оплачивать их более сложное и потому дорогое лечение, и пенсии платить по инвалидности будет кто?
Правильно - государство, в случае Австралии - федеральные власти.
А вот выплатить компенсации за страдания, причиненные таким людям, выплатить компенсации за то, что истерией из-за ковида ввели этих людей в обман и они не обратились за лечением во-время должны СМИ, раздувающие истерию, и власти, кто же еще.
Разденьте их до трусов на выплатах, чтобы и их дети, и их внуки компенсацию раковым больным выплачивали.