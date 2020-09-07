Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной, выдержанной и хладнокровной в мире".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, так Юрий Караев, министр внутренних дел, высказался об угрозах в адрес силовиков, депутатов и журналистов госСМИ в эфире передачи "Неделя" на канале СТВ.

"Это неприкрытый терроризм, это подлые и грязные методы, это бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти... Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если [угрожают] нашим сотрудникам — то управление собственной безопасности, — заявил Караев. — Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально оказана".

"Но я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками. Я скажу так, что с девятого по десятое — восемь наездов [автомобилей], специально совершенных! У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?

Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - сказад министр МВД Беларуси.

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Караев также рассказал историю, как мужчина не смог дозвониться в милицию, пошел искать милиционеров, а после напал на них с ножами.

"И жив! И здоров, и ничего с ним, просто задержан", - прокомментировал министр.

Еще одна история от главы МВД: в одном из районов Могилевской области пьяная компания облила автомобиль ГАИ бензином из канистры. По словам Караева, сотрудники ведомства палкой выбили зажигалку из рук мужчины.

"И только в момент, когда наших должны были сжечь - табельное оружие достает. Восемь предупредительных вверх и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места", - сказал он.

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Напомним, 6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел очередной Марш единства. Акции сопровождались жесткими задержаниями.

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