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Новости Репрессии в Беларуси
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Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире

Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной, выдержанной и хладнокровной в мире".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, так Юрий Караев, министр внутренних дел, высказался об угрозах в адрес силовиков, депутатов и журналистов госСМИ в эфире передачи "Неделя" на канале СТВ.

"Это неприкрытый терроризм, это подлые и грязные методы, это бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти... Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если [угрожают] нашим сотрудникам — то управление собственной безопасности, — заявил Караев. — Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально оказана".

"Но я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками. Я скажу так, что с девятого по десятое — восемь наездов [автомобилей], специально совершенных! У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?

Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - сказад министр МВД Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям". ВИДЕО

Караев также рассказал историю, как мужчина не смог дозвониться в милицию, пошел искать милиционеров, а после напал на них с ножами.

"И жив! И здоров, и ничего с ним, просто задержан", - прокомментировал министр.

Еще одна история от главы МВД: в одном из районов Могилевской области пьяная компания облила автомобиль ГАИ бензином из канистры. По словам Караева, сотрудники ведомства палкой выбили зажигалку из рук мужчины.

"И только в момент, когда наших должны были сжечь - табельное оружие достает. Восемь предупредительных вверх и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО

Напомним, 6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел очередной Марш единства. Акции сопровождались жесткими задержаниями.

Также смотрите: "Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте. ВИДЕО

Беларусь (7890) избиение (9795) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+17
Всё познается в сравнении! По сравнению с НКВД да!
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07.09.2020 07:36
+14
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 1708
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07.09.2020 07:40
+12
ГЕСТАПО тоже были ТАКИМИ МИЛЫМИ ЗАЙКАМИ!)
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07.09.2020 07:30
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ГЕСТАПО тоже были ТАКИМИ МИЛЫМИ ЗАЙКАМИ!)
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07.09.2020 07:30 Ответить
Всё познается в сравнении! По сравнению с НКВД да!
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07.09.2020 07:36 Ответить
А совкам главное высрать то шо вколотили в башку: хестапо, фошисте, а некоторые могут одновременно ругать Сралина и любить Запад. Та же вата, только сзади))
Совков надо было в тюрьму на Лонцкого после того как ее "хестапо" освободило(ну, как освободило, заняло и открыло(обосравшись от ужаса) шоб каждый увидел какой милинький был совочек)
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07.09.2020 08:21 Ответить
Шеф СС Гиммлер, при виде заключённых лагерей терял сознание.
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07.09.2020 07:47 Ответить
Похер что там человекообразное теряло! Главное что оно делало. Ариец уев...
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07.09.2020 08:30 Ответить
Ну и хфамилия)))
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07.09.2020 07:32 Ответить
да уж... и зам Расстрельный для полной палитры......
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07.09.2020 08:23 Ответить
Катись в свою Осетию и там избивай до смерти своих соотечественников , каратель .
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07.09.2020 07:34 Ответить
Караев.. Мараев.. Садистов... Кадыров..одни чистокровные белорусы
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07.09.2020 07:34 Ответить
Когда его будут вешать, толпа вокруг будет рыдать ибо повесят праведника!
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07.09.2020 07:35 Ответить
А чего вешать сразу, праведников же распинать вроде принято.
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07.09.2020 08:09 Ответить
Согласен. По сравнению с Лаптеногими они светоч гуманности и доброты! Скоро белорусы почувствуют это на своей шкуре!
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07.09.2020 07:35 Ответить
Это мразь.Зачем про него вообще писать про этого садиста.Рано или поздно оно выбросится на помойку истории как биологический мусор.
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07.09.2020 07:38 Ответить
А дело его продолжат новые человекообразные...
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07.09.2020 07:40 Ответить
Говорить с этой антинародной, вражеской падалью бессмысленно. Только Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 4502
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07.09.2020 07:39 Ответить
Черный юморок у этого караева.
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07.09.2020 07:40 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 1708
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07.09.2020 07:40 Ответить
РАБсиянскае быдло есть патриотом всего советского гоффна,от Эстонии до Казахстана,везде нос вонючий сует...14 республик Свободных сплотила Вяликая Мавзолейная падаль...
Свободных?Вяликая? Крысы Мавзолейные... вы РАБы были ими и подохнете...
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07.09.2020 07:40 Ответить
🤪🤣 Сказочный дебил !
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07.09.2020 07:40 Ответить
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами..
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07.09.2020 07:40 Ответить
Сабаков ведь истину сказал во времена Майдана, что "мусора не люди".
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 4892
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07.09.2020 07:50 Ответить
Ментовской стёб.... А вы и дальше снимайте тапочки что бы стать на лавочку - вечером в изоляторе гуманисты присадят на бутылочку...
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07.09.2020 07:41 Ответить
Караева покарать анально,черенком в зад
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07.09.2020 07:42 Ответить
Даже во времена БССР их мусорня отличалась особой гнусностью. Даже по сравнению с московской. А что уж говорить про теперешние времена, когда при власти Узурпатор!
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07.09.2020 07:46 Ответить
Демократия - это договор о правилах между хорошо вооруженными джентльменами...
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07.09.2020 07:46 Ответить
'Гуманный' караев. Фамилия указывает на генетику садиста у этого типа.
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07.09.2020 07:46 Ответить
Фамилия указывает на северо-кавказское происхождние этого урода. Скорее всего он осетин - верный пес недоимперской Козломордии.
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07.09.2020 07:52 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 1375
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07.09.2020 07:50 Ответить
Самым крутым садистом Мира за 2020 лет от Рождества Христового был Сралин-Джугашвили,придя к власти в октябре 1921 года,отстранив чЛенина ото всех постов,типа вождь заболел сифилисом мозгов и он устал,он уходит в Горки под Москвой...Сралин смделал хитрый ход,постов в СССРе дохляке никаких не занимал до 5 мая 1941 года...,до этой даты за него расстреливали :Дзержинский,Менжинский,Ежов,Ягода,Вышинский,Берия,...Сралин был в стороне...подписи Сралина о расстреле маршала Егорова или Блюхера..вы нигде не найдете...
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07.09.2020 07:56 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 833
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07.09.2020 08:02 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ,где человек человеку .......
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07.09.2020 08:05 Ответить
Самую гуманную смерть Крысы кремля притджумали для академика и лучшего генетика Мира Николая Вавилова....уморили голодом в московской тюрьме в 1943 году....представляете... человека который придумал и вырастил лучшие в Мире сорта пшеницы УМОРИЛИ ГОЛОДОМ...
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07.09.2020 08:07 Ответить
А еще мусорня Белороссии - самая юморная в мире, прямо как ее главарь.
Я вот х.з., брехать, или лгать(тем более миллионам) - это вроде бы миллион путевок в т.н. "ад"? Но все что высерают тут и там - на 95% ложь. Даже Трамп на публику уже вроде 20к. раз солгал на посту(журники считали), а он же очень добрый христианин.
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07.09.2020 08:25 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 8787
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07.09.2020 08:28 Ответить
когда наконец два "братских" народа сольются в один и бацька будет уже не нужен ***** обя-
зательно подарит протестующим его труп..... хотели просто без бацьки ??? нет проблем - зда-
ём суверинитет и живём дальше без бацьки......
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07.09.2020 08:30 Ответить
Не теба знущатись над бiлорусами,iм i так недобре.
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07.09.2020 09:14 Ответить
...а суд самий справедливий у Світі.
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07.09.2020 08:30 Ответить
Ну, да... Ну, да... А Гитлер вообще был вегетарианцем...
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07.09.2020 08:36 Ответить
И художник. А художника любой обидеть может... 😉
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07.09.2020 11:44 Ответить
Нет в мире больше нигде милиции , несчем сравнивать этих ублюдков
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07.09.2020 08:52 Ответить
Так він тому і каже що "найкраща і гуманіша"....
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07.09.2020 09:21 Ответить
Какой цинизм!
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07.09.2020 08:56 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев: Наша милиция самая гуманная и выдержанная милиция в мире - Цензор.НЕТ 5213
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07.09.2020 09:52 Ответить
"самой гуманной, выдержанной и хладнокровной в мире"... А разве можно быть гуманной и хладнокровной одновременно?
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07.09.2020 11:27 Ответить
Коментувати те,що меле цей ублюдок,без застосування ненормативної лексики абсолютно неможливо.
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07.09.2020 11:44 Ответить
КАРАТЕЛИ ТИРАНА !!!
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07.09.2020 12:00 Ответить
 
 