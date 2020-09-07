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Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского. Никаких общих проектов с Богданом создавать не собираюсь

Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского. Никаких общих проектов с Богданом создавать не собираюсь

Михеил Саакашвили опроверг возможность создания в ближайшее время партийного проекта с Андреем Богданом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно", - написал он.

Саакашвили отметил, что никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время он создавать не собирается: "Это не мешает нашему общению".

"Политически моя позиция совершенно ясна. Я полностью поддерживаю Президента Зеленского и пытаюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем активно сейчас занимаюсь.

Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть интересный расклад на Киевские выборы!": Богдан заинтриговал фотографией с Саакашвили. ФОТО

Экс-президенту Саакашвили пришлось оправдываться после того, как 6 сентября на своей странице в Facebook экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал снимок вместе с Михеилом Саакашвили и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько с подписью: "Есть интересный расклад на Киевские выборы!!!"

Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского. Никаких общих проектов с Богданом создавать не собираюсь 01

Саакашвили Михеил (3307) Богдан Андрей (384) Елизавета Ясько (78)


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Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся - Цензор.НЕТ 3894
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07.09.2020 08:12
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"Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского." - Друг врага Украины - враг Украины! Саакомразь!
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07.09.2020 08:09
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Ну що, міходрочери, чи правильно діяли прикордонники, коли цього наркомана грузинського в Україну не пускали? І чи дуоюрні більшість грузин, які не йдуть йому допомогти прорватися через власний кордон? Наркоман деградує дуже швидко. Спостерігати - маєте можливість. І не лише за Міхо, але й за Найвеличнішим.
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07.09.2020 08:30
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Так вже розпорядилася доля, що я ріс з майбутнми негідниками - вбивцями, рецидивістами, алкоголіками, маргіналами. Це були мої товариші, і навіть друзі. Я підтримував їх, а вони мене. Але я зними порвав будь-які контакти. І не те що за стіл, а на одне поле з ними с... не сяду. Так само щодо тих, хто сповідує ідеї рускава міра. Я не маю друзів серед прихильників рускава міра. А Порошенко в приватному житті дружить з Медведчуком, і обнімається з Путіним. Для Яценюка, Азаров - взірець мужчини. Для Саакашвілі - Богдан, та Порошенко є друзями. В мене питання - що це за фігня?
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08.09.2020 09:16 Ответить
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