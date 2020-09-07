Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского. Никаких общих проектов с Богданом создавать не собираюсь

Михеил Саакашвили опроверг возможность создания в ближайшее время партийного проекта с Андреем Богданом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно", - написал он.

Саакашвили отметил, что никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время он создавать не собирается: "Это не мешает нашему общению".

"Политически моя позиция совершенно ясна. Я полностью поддерживаю Президента Зеленского и пытаюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем активно сейчас занимаюсь.

Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - добавил он.

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Экс-президенту Саакашвили пришлось оправдываться после того, как 6 сентября на своей странице в Facebook экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал снимок вместе с Михеилом Саакашвили и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько с подписью: "Есть интересный расклад на Киевские выборы!!!"