Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину была вовремя оказали медицинская помощь, его доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам неподалеку от Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Также за прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

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"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.