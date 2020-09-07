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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб

Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину была вовремя оказали медицинская помощь, его доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам неподалеку от Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Также за прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

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"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.

Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб 01

обстрел (27071) Донбасс (26956) потери (4380) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+55
А что применил главнокомандующий с утра? Айкосик или дорожку?
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07.09.2020 08:15
+40
оно еще спит только начало девятого утра
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07.09.2020 08:17
+33
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб - Цензор.НЕТ 265
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07.09.2020 08:20
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Правила форума Совет форумчан
А что применил главнокомандующий с утра? Айкосик или дорожку?
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07.09.2020 08:15 Ответить
оно еще спит только начало девятого утра
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07.09.2020 08:17 Ответить
всю ночь играл на рояле
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07.09.2020 08:20 Ответить
В две руки....с Мендель или с Леночкой?
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07.09.2020 13:01 Ответить
и как обычно - хреном...
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07.09.2020 16:35 Ответить
Главпредатель! Подлежит показательной лютой смерти.
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07.09.2020 08:24 Ответить
Дозу
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07.09.2020 08:54 Ответить
дорожку задул и помассажировал носик
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07.09.2020 09:14 Ответить
А ты,походу,галопередольчику хапонул
и дальше "мультики" смотришь
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07.09.2020 09:17 Ответить
Немецкая швайна - тебе какое дело до Украины или ты как фрау Меркель проявляешь озабоченность (
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07.09.2020 13:34 Ответить
Може вже на мет перейшов, кока його може вже не торкає
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07.09.2020 11:39 Ответить
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб - Цензор.НЕТ 265
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07.09.2020 08:20 Ответить
"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Источник: https://censor.net/ru/n3217882 Контролируют под личним контролем ЗЕ ? Вже доконтролірувався невдаха ... Якщо контролюють, то звідки беуться безглузді невиправдані втрати ? Два варіанта 1. Така політична воля ЗЕвлади щоб у нас було побільше втрат, а "в той сторони" небуло зовсім - ну щоб задобрити +уйла ; 1. Військове керівництво непрофесійне, як і вся ЗЕвлада. Для генералів важливо догодити бубачкє ніж подбати про життя і здоровя українських бійців
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07.09.2020 08:23 Ответить
Ну і де курва той сакрушительний и ришитильний атвет з усіх видів озброєнь про що говорив Кравченко ??? як ви вже задрали тупим струсом повітря пі@дуни хренови ...
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07.09.2020 08:25 Ответить
Не було команди від говнокомандуючого. Воно обісралось і мовчить як риба апльод.
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07.09.2020 08:30 Ответить
Брехня. Найвеличніший закінчив війну і вже мЬІр.
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07.09.2020 08:28 Ответить
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Особенно убитые и раненые благодаря ЗЕ все контролируют.
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07.09.2020 08:28 Ответить
Гєо Ланос зірвавсь і обматюкав владу. Реакція зеленьского - миттєва. Окупанти знов вбили українських військових. Реакція зеленьского відсутня більше доби
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07.09.2020 08:28 Ответить
Инициализация завершилась и клоун превратился в упыря,как и лукашеску.Зелемирие,которое они называют политическим процесом требует жертв,а точнее человеческих жертвоприношений гундявому клоуну,которые происходят под руководством главного жреца зермака.Конца этим риуальным убийствам не будет пока существует зеленая власть. Журавель оказался не последней жертвой.
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07.09.2020 08:49 Ответить
**** квартальная, что там в ОСС, "пока без потерь", не стреляют уже, а гнида с Банковой? как там тварь "нужнопростопрекратитьстрелять" говнище криворожское?
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07.09.2020 08:29 Ответить
Наказанием за гражданскую пассивность является власть Злодеев.
Платон.знаменитый Античный философ
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07.09.2020 08:30 Ответить
Зебіли, шо за уїбанів ви обрали у владу?
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07.09.2020 08:32 Ответить
Увидевши Мир в глазах Убийцы и Террориста ,Зеленский сам себя убил...
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07.09.2020 08:33 Ответить
Він убитий кожен день!
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07.09.2020 08:36 Ответить
в шоколадном глазе ***** клоун увидел мир.
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07.09.2020 10:23 Ответить
"Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб" - всеобщее перемирие Зеленского уже закончилось окончательно?
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07.09.2020 08:36 Ответить
Турецкие дроны Байрактар купленые у Эрдогана немедленно на передовую,нечего их хранить на Волыни,оттуда никто не нападет...
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07.09.2020 08:39 Ответить
"Просто нужно не стрелять" Тварь зелебобная, а ели бы это сдохла его Ленка?
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07.09.2020 08:48 Ответить
У порохоботов сегодня праздник, торговые партньоры Питра вернули должок...
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07.09.2020 08:51 Ответить
В тебе свято півтора року, як зелена *****, отримала по суті з рук олігархів "владу".
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07.09.2020 09:08 Ответить
Из рук украинского народа!!!
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07.09.2020 09:57 Ответить
скажи пожалуйста, а нарочитая безграмотность это что? это должно усилить эффект твоего вскукарека?
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07.09.2020 09:12 Ответить
Ну ты же порохобот одарённый, придумай что нибудь, а у меня работы много....
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07.09.2020 09:15 Ответить
Твоя праця, кацаповилупок, одна-відсмоктувати у зЕлупи...
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07.09.2020 16:48 Ответить
Что на єтот раз зеуйобок проблеет?
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07.09.2020 08:51 Ответить
Погиб провокационо. Не системно.
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07.09.2020 08:55 Ответить
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТГК в Мінську, що урвати собі ласий шмат від переговорів з зеленими поражкенцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму, а скрізь де є їх ординські інтереси, в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і не "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ.
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07.09.2020 08:57 Ответить
Уважаемые граждане Украины!
Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым. Раненых - ноль. Погибших - ноль.
Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь...
29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев...
И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном - пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами. Года - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли.
И мы верим, что это точно наступит...
(из выступления Зеленского ко Дню Независимости)

Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага
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07.09.2020 08:57 Ответить
"Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага" - Отнюдь! Вражеский троян в нашем тылу может так не думать, конечно (ибо знает правду), но так говорить.
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07.09.2020 09:03 Ответить
Уже без сомнений, Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности - дело времени.
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07.09.2020 09:05 Ответить
Нет,его просто сожгут
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07.09.2020 09:18 Ответить
Зараз сюди прибіжить куча зебілів і скаже "Ва фсьом винават Парашенко".
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07.09.2020 09:13 Ответить
Уже кажуть:Ето парашенка дагаварілся с путіним.
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07.09.2020 09:52 Ответить
На донбасі загинуло троє українських воїнів. Спочивайте з миром, Герої.Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 2115
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07.09.2020 09:22 Ответить
Если бы небыло перемирия погибло бы 30.... Чем недовольна?
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07.09.2020 09:55 Ответить
Чуєш, припарене, я не знаю що було б. Я знаю, що є.
І знаю, що лише вражина може назвати вбивство українців "перемирием".
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07.09.2020 10:00 Ответить
У каждого своё горе! Но тебя понять можно, от тебя до войны 600 км и до тебя точно не долети.....
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07.09.2020 10:07 Ответить
А может, уже освободили бы весь Донбас и Крым за это время?
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07.09.2020 10:11 Ответить
Ты тоже хочешь сходить войной на паРашку?
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07.09.2020 10:20 Ответить
Если бы ТЫ сидела в окопе, ТЕБЕ бы было не все равно перемирие или нет! И тебе, я смотрю, без разницы сколько парней погибает 1 или 30 ,"какаяразница"???
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07.09.2020 10:34 Ответить
Не тобі, плісняве про "окопи". та "какую разницу" тут розповідати.
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07.09.2020 10:37 Ответить
Понятно, птичка с мусрки! "Пусть все умрут за мою идею" вот бы было здорово, да?
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07.09.2020 10:49 Ответить
Та всім зрозуміло, що ти підкацапник. В твоїх мріях немає зашкварених 30 орків, лише українські воїни. А ну так. Як же українці будуть шкварити кацапів, коли у них забрали зброю, щоб не зірвати "перемириє". Для тебе життя одного українського воїна не дуже й важливе. Воно ж не твоє.
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07.09.2020 11:00 Ответить
""""Та всім зрозуміло, що ти підкацапник. В твоїх мріях немає зашкварених 30 орків, лише українські воїни""" ------ какая же ты МРАЗЬ!!!!!!!
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07.09.2020 11:07 Ответить
Згинь, потворо.
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07.09.2020 11:13 Ответить
Що це за набір слів? Яке відношення він має до твоїх вавок, по "передбаченню ймовірного майбутнього", та реалій "пліснявого премирия"?
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07.09.2020 10:36 Ответить
Знову в ОПУ скажуть - Там мир, а солдат просто задихнувся димом, коли тушив суху траву замість МНС, яке святкувало день сурка.
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07.09.2020 09:27 Ответить
Який запопадливий і обережненький текст зведення ...
Страшно писати ? І є ще совість ставити Слава Україні ?

Співчуття родинам воїнів, яких вбили окупанти.
Одужання пораненим.

ЮБ вчора писав, що підірвалася цистерна, яка їхала на поміч гасити пожежу,двоє поранених. Про них не написано. І ще додав (то на фб), що на узгодження відкриття вогню (наші десь там стрельнули) пішло дві години.
До речі, багато хлопців-ветеранів і просто користувачів скаржаться, що на сторінці ООС їх забанили. Ось так.
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07.09.2020 09:34 Ответить
Адепты Сывочёлого, а если бы не было перемирия так вообще никто бы не погиб?
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07.09.2020 09:54 Ответить
Это типа Осел тут не при чем..не при чем..приемм..
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07.09.2020 10:10 Ответить
Ну это ты у Осла и спроси..., если найдёшь говорящего!
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07.09.2020 10:19 Ответить
И ШО там ЗЕнаполеон,всё под микроскопом рассматривает и видит мир в глазах )(уйла???
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07.09.2020 10:01 Ответить
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 7274Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?
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07.09.2020 10:44 Ответить
Усі!!!
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07.09.2020 16:52 Ответить
схоже на те.
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07.09.2020 20:58 Ответить
А Зе влада знову ЧОРНЕ НАЗИВАЄ БІЛИМ
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07.09.2020 11:41 Ответить
Стало известно имя воина, погибшего вчера, 6 сентября, в результате обстрелов со стороны русских террористов на Донбассе. В результате обстрелов со стрелкового оружия (снайпер) и гранатометов погибли два воина.
Сегодня стало известно имя одного из бойцов, погибшего в результате обстрелов.
Это уроженец Ольховки, Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Он пошел защищать страну в первые дни войны. У воина осталась мама, брат, сестра и маленькая дочь.
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 3249

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 4531

..
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07.09.2020 12:14 Ответить
Вечная память.
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07.09.2020 13:06 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 1855
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07.09.2020 12:30 Ответить
В качестве кого наши военнослужащие на передовой? В качестве живых мишеней. Если наш ублюдочек не даст команду на огонь, то так каждый день будут убивать наших.
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07.09.2020 13:05 Ответить
Зеленский должен ответить за предательство армии и народа Украины. Украинских воинов убивают, а загранотряды зеленского не дают возможности ответить врагу, ради пиар-перемирия президента ЗЕро
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07.09.2020 13:05 Ответить
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 8171
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07.09.2020 13:10 Ответить
а что зеленое дерьмо, продолжает искать мир, падло.
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07.09.2020 15:39 Ответить
а что зеленое дерьмо, продолжает искать мир, падло.
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07.09.2020 15:46 Ответить
Нажаль це було лише питання часу... Слава Україні! Смерть російським окупантам й особливо путлеру!
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07.09.2020 19:12 Ответить
«Я же гаварыл, что надо перестать стрелять, ведь у глазах Путина я видел мир!».
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07.09.2020 19:53 Ответить
 
 