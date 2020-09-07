Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину была вовремя оказали медицинская помощь, его доставили его в лечебное учреждение.
На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам неподалеку от Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.
Также за прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.
"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.
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и дальше "мультики" смотришь
Особенно убитые и раненые благодаря ЗЕ все контролируют.
Платон.знаменитый Античный философ
Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым. Раненых - ноль. Погибших - ноль.
Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь...
29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев...
И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном - пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами. Года - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли.
И мы верим, что это точно наступит...
(из выступления Зеленского ко Дню Независимости)
Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага
І знаю, що лише вражина може назвати вбивство українців "перемирием".
Страшно писати ? І є ще совість ставити Слава Україні ?
Співчуття родинам воїнів, яких вбили окупанти.
Одужання пораненим.
ЮБ вчора писав, що підірвалася цистерна, яка їхала на поміч гасити пожежу,двоє поранених. Про них не написано. І ще додав (то на фб), що на узгодження відкриття вогню (наші десь там стрельнули) пішло дві години.
До речі, багато хлопців-ветеранів і просто користувачів скаржаться, що на сторінці ООС їх забанили. Ось так.
Сегодня стало известно имя одного из бойцов, погибшего в результате обстрелов.
Это уроженец Ольховки, Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Он пошел защищать страну в первые дни войны. У воина осталась мама, брат, сестра и маленькая дочь.
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