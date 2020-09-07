Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска: "Мы смотрим на возможные альтернативы"

Украина рассматривает возможные альтернативы Минску как площадке для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку по совокупности факторов он может стать неприемлемым для этой роли.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы безусловно понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе

Министр уточнил, что эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного, и безопасностного характера".

"Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем "Минск", то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", - отметил Кулеба.