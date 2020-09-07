Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска: "Мы смотрим на возможные альтернативы"
Украина рассматривает возможные альтернативы Минску как площадке для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку по совокупности факторов он может стать неприемлемым для этой роли.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы безусловно понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", - отметил он.
Министр уточнил, что эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного, и безопасностного характера".
"Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем "Минск", то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", - отметил Кулеба.
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З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
Правильно! Дочекайтеся, доки в Мінську не приб'ють кравчучку з фомкою, а тоді вже переносьте... Скажімо до Тбілісі... І Міхо призначте членом тієї делегації
Мінський протокол (також Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я, Мінськ-1[1]) - угода про тимчасове перемир'я[2] у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року[3]. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених ДНР Олександр Захарченко та ЛНР Ігор Плотницький