РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10352 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 651 22

Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска: "Мы смотрим на возможные альтернативы"

Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска:

Украина рассматривает возможные альтернативы Минску как площадке для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку по совокупности факторов он может стать неприемлемым для этой роли.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы безусловно понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе

Министр уточнил, что эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного, и безопасностного характера".

"Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем "Минск", то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", - отметил Кулеба.

Автор: 

переговоры (4929) Минск (1562) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ, зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТКГ в Мінську, що урвати собі ласий шматок від переговорів з зеленими пораженцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму , а скрізь де є їх рашиські інтереси: в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і триндіти оте "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ. Чи на вимогу прокремлівської олігархії збільшити торгівлю з ОРДЛО? Як це вже інспірує агентура гешефтних мерзотників.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:58
+4
Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи" - Цензор.НЕТ 1798
З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:04
+2
много слов и ни..уя не понятно как у бубочки...
показать весь комментарий
07.09.2020 08:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну плутайте назву домовленостей та місце їх проведення. У статті мова йде про останнє.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:50 Ответить
много слов и ни..уя не понятно как у бубочки...
показать весь комментарий
07.09.2020 08:50 Ответить
Бубочка мечтает о переговорах в самООм Кремле.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:15 Ответить
Анекдот... Говорит как то теща зятю-мол хочу я затек-чтобы ты похоронил меня в Кремлевской стене..возле Мавзолея- самого Ленина.... зять послушал помолчал почухал затылок и говорит теще- ну ладно что то придумаем и сделаем.. и ушел.... прошла неделя зять дома не появляется, пропадает где -то.... прибегает зять домой весь взмыленный и с порога кричит теще- все теща... решил я вашу просьбу уважил..завтра в 12 похороны ваши в Кремлевской стене.... теща вытаращив глаза говорит зятю как завтра!!!!???? я же еще живая.. зять ей да не знаю как но сказали завтра 12 дня -значит завтра в 12 дня...
показать весь комментарий
07.09.2020 10:41 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2020 10:44 Ответить
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ, зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТКГ в Мінську, що урвати собі ласий шматок від переговорів з зеленими пораженцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму , а скрізь де є їх рашиські інтереси: в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і триндіти оте "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ. Чи на вимогу прокремлівської олігархії збільшити торгівлю з ОРДЛО? Як це вже інспірує агентура гешефтних мерзотників.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:58 Ответить
Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи" - Цензор.НЕТ 1798
З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:04 Ответить
Это что в мовкву приехал в глаза смотреть?
показать весь комментарий
07.09.2020 09:27 Ответить
"Но должна наступить совокупность факторов." Источник: https://censor.net/ru/n3217887

Правильно! Дочекайтеся, доки в Мінську не приб'ють кравчучку з фомкою, а тоді вже переносьте... Скажімо до Тбілісі... І Міхо призначте членом тієї делегації
показать весь комментарий
07.09.2020 09:23 Ответить
Та давайте лучше в Кишинев.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:45 Ответить
Тбілісі гарне місто, але там забагато мокшан. Мені більш до вподоби Анкара, або Варшава.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:36 Ответить
Сепаратисты не въездные в страны Евросоюза, выбор небольшой,казахстан,турменистан,узбекистан,киргизия,монголия.Такие родные и близкие русскому сердцу названия.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:52 Ответить
Ну з сепарами ніхто і не збирався розмовляти, а "говорящюю лошадь" и "пуйло" в Евросоюз впустять, цього досить для трехсторонніх перемов.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:18 Ответить
Почитайте кто в них учавствует. Последний пример:

Мінський протокол (також Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я, Мінськ-1[1]) - угода про тимчасове перемир'я[2] у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року[3]. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених ДНР Олександр Захарченко та ЛНР Ігор Плотницький
показать весь комментарий
07.09.2020 11:30 Ответить
Уважно читайте документ, а не коментарі до нього. Тристоронні перемови і три сторони його підписали, Україна та Россія як сторони кофлікту та ОБСЕ як посередник. Останні два підписи це свідки, або поняті. Ними можуть бути будь хто з тих, кому можно перебувати на теріторії Евросоюзу. Ні прояких представників, а тим більше самопроголошених в документі мови не ідесться.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:37 Ответить
Так эти "свідки" в любом документе фигурируют, и Россия их постоянно проталкивает, и не пойдет на то,что бы их небыло.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:45 Ответить
Не в любом документе, а только в одном и то без упоминания кто эти типочки вообще, кто их уполномочивал и кого они представляют. Таких понятых по объявлению я тебе найду сколько хочешь и даже с пропиской в Евросоюзе. За сотку поставят подпись на любом документе даже не читая.
показать весь комментарий
07.09.2020 13:40 Ответить
Так, але кацапи на це не підуть, а наші зекулєби з ними погодяться.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:53 Ответить
Австрия подойдёт!
показать весь комментарий
07.09.2020 10:05 Ответить
Эта кулеба заведёт нас в халэпу!
показать весь комментарий
07.09.2020 11:09 Ответить
Мінськ це вже без п'яти хвилин територія ворожої Україні паРаші .І Білоруська європейська суверенна держава ось-ось перетвориться на бридку кацапську колонію. А значить треба обов'язково перенести майданчик переговорів ТКГ в дійсно нейтральну країну, яка не буде підкоряться проклятій Москві, і не буде як безправна кацапська колонія паРаші злочинно голосувати з Кремлем в унісон проти України ",
показать весь комментарий
07.09.2020 12:45 Ответить
 
 