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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек

В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, зафиксированы 2 174 новых случая заражения. При этом 31 ранее заболевший умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 6 сентября сообщалось о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: перечень регионов

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 138 068 человек, умерли с начала пандемии 2 8776 человек (за сутки 31), выздоровевших – 62 606 (за сутки 379). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 15,9% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161), Одесской (142), Харьковской (139), Сумской (105) и Ривненской (102) областях.

В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 01
В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 02
В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 03
В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 04
В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 05
В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Схоже, процес поширення епідемії стабілізувався. Тобто, вийшов на рівень, що відповідає природньому, поширенню. Без будь-якого спротиву. Чи протиепідемічних заходів. Отак воно й буде. Зате нарешті, маємо приблизні цифри, які можна прийняти за нульову точку розрахунку. 2 - 2,5 тисяч інфікованих на день. Якщо менше 2 тисяч - епідемія спадає. Більше 2,5 - зростає.
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07.09.2020 08:54 Ответить
На этой неделе 3 увидим. Запомните этот твит (с)
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07.09.2020 08:58 Ответить
Как похолодает, будет 4 тыс в день. Запомните этот твист.
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07.09.2020 13:24 Ответить
Яке там стабілізувався? Кожного тижня нові антирекорди. А неділя і понеділок завжди мали найнижчі значення, так історично склалося. Подивимося що буде до кінця тижня. Мій прогноз буде більше 3000.
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07.09.2020 08:59 Ответить
Просто выходные были. Во вторник-среду увидим очередные рекорды.
Зебильный народ не поумнел. Маски игнорит, ведь короны нет. Пока лично зебил не заболеет, то короны нет.
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07.09.2020 08:59 Ответить
Это вчерашнии цифры ))) и как можно эту цифру понять " умерли с начала пандемии 2 8776 человек" ....умерли 28 т ?
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07.09.2020 09:32 Ответить
Зебильё врёт шо дышит - это их природное состояние. Статистика по Днепру на 8,09 - 18 человек. У придурков - 50!!! Эти козлы в школу ходили? Или только Трускавец.
Быдло избиратель устроил праздник жизни в Украине!
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07.09.2020 11:14 Ответить
чукча не читатель? сегодня 7 число. и шо 50? Приборы?
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07.09.2020 13:29 Ответить
Давайте ка прибавим оптимизма Александру Васильевичу примером Франции.На 10.07 было болеющих 62360.А на вчера болеющих 206606.То есть больше в 3 с лишним раза.У нас 25898 против 72585,то есть меньше чем в 3 раза.
У нас борются лучше чем во Франции.
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07.09.2020 15:32 Ответить
 
 