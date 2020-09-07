Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 27,2 млн, число жертв достигло 887,5 тыс. человек

По состоянию на утро 7 сентября в мире зарегистрировали 231 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 129 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 27 293 825 случаев инфицирования, из них 231 553 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 887 557 человека, из них 4 129 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 19,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина по-прежнему находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 460 250 (+ 31 110); Индия - 4 202 562 (+91 723); Бразилия - 4 137 606 (+14 606); Россия - 1 025 505 (+ 5 195); Перу - 689 977 (+ 6 275).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 193 250; Бразилия - 126 686; Индия - 71 687; Мексика - 67 326; Великобритания - 41 551.

Больше всего выздоровевших в США - 3 725 970, Бразилии - 3 317 227, Индии - 3 247 297, России - 840 949, Южной Африке - 563 891.