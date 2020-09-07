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Новости Коронавирус и карантин
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Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В Беларуси в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.

В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года — 13 016.

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По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом. С начала распространения инфекции к 1 июля ведомство сообщало о 398 смертях пациентов с COVID-19.

Из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысяч человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч.

Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН 01
Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН 02

Отметим, что власти Беларуси отказались вводить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.

Автор: 

Беларусь (7890) карантин (16729) ООН (4167) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Сектанти і тролі зараз розкажуть, що померли вони від звичайного грипу і пневмонії.
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07.09.2020 09:02
+4
Это говорит о том что смертность от Ковида тщательно скрывается.
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07.09.2020 09:23
+4
Ну так карантин действует на любые инфекции. Поэтому смертность и упала.
А для небольшой Беларуси прирост смертности 3000+ в месяц конечно впечатляет.
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07.09.2020 10:19
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Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд...

А в Украине наоборот, смертность за первое полугодие 2020 года упала по отношению к соответствующему периоду прошлых лет.
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07.09.2020 09:00 Ответить
данных по смертности и причин смертности в Беларусии за полугодие нету,
есть только за 1 квартал
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16961/
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07.09.2020 09:13 Ответить
На сайте статистического ведомства для пролетариата нет данных за полугодие, а в ООН вынуждены давать - на международном уровне цирк никто не оценит и дубинкой по голове там никому не врежешь . . .
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07.09.2020 14:54 Ответить
Ну так карантин действует на любые инфекции. Поэтому смертность и упала.
А для небольшой Беларуси прирост смертности 3000+ в месяц конечно впечатляет.
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07.09.2020 10:19 Ответить
Сектанти і тролі зараз розкажуть, що померли вони від звичайного грипу і пневмонії.
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07.09.2020 09:02 Ответить
У статистиці зазначено період по червень місяць цього року. В цей період вживались хоча би якісь карантинні заходи. З літа вже наші трохи позвикали, тож має бути зростання смертності. Хоча це все спекулятивно.
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07.09.2020 09:10 Ответить
Типовий аргумент штунди. Нічого, що ковід визнано у всьому світі.
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07.09.2020 09:46 Ответить
людей стало меньше умирать потому что скорые стали чаще приезжать из за короновируса,
достаточно рассказать симптомы похожие на короновирус и гарантия что к тебе приедут
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07.09.2020 09:48 Ответить
На них кирпичи падали. А так все нормуль у тарана.
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07.09.2020 11:21 Ответить
откуда в ООН данные если Беларусь их не публиковала?
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07.09.2020 09:05 Ответить
оттуда же, откуда и по другим странам... они сами передают эти данные в ООН, при этом могут их не публиковать.
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07.09.2020 09:13 Ответить
ну если они сами передают так почему ООН не опубликовала причины смерти и возрастные группы?
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07.09.2020 09:15 Ответить
очевидно, что эти данные (причина смертности и возрастные группы) не передавались
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07.09.2020 09:16 Ответить
так же само можно сказать что и смертность за 2 квартал не передавалась
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07.09.2020 09:39 Ответить
Вы точно статью читали? Первый же график включает 1 и 2 кварталы
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07.09.2020 09:47 Ответить
В отличии от вашего комментария который просто перенасыщен фактами, аргументами и достоверными данными подтвержденным несколькими источниками с безупречной репутацией
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07.09.2020 09:40 Ответить
А что в Беларуси вообще публикуют? Кроме брехни.
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07.09.2020 10:56 Ответить
"Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Єлизабет Троссел сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия." - Троссель = подлая мразь! Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН - Цензор.НЕТ 3655Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН - Цензор.НЕТ 7678
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-oon-nazvali-otvetstvennyih-za-vodu-v-kryimu.htm Тут
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07.09.2020 09:05 Ответить
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml Статья 55 Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
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07.09.2020 09:14 Ответить
В курсе. Поэтому меня и выбесил этот совершенно подлый и враждебный выпад т. н. оон!
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07.09.2020 09:23 Ответить
просто тётка Конвенцию не читала. там свои зебилы есть.
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07.09.2020 09:44 Ответить
Не "просто", а результат усилий врага в ооне.
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07.09.2020 09:45 Ответить
а как там со смертностью в Конго?
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07.09.2020 09:10 Ответить
Хай ковидиоты дальше рассказывают, шо нет в Беларуси никакой эпидемии.
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07.09.2020 09:15 Ответить
Лукашеску о таких данных никому не рассказывал,туфтру не гоните
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07.09.2020 09:18 Ответить
А это что?

https://censor.net/ru/video_news/3217737/razgovor_vracha_i_dispetchera_skoroyi_kievskoyi_oblasti_o_gospitalizatsii_patsientov_u_nego_pnevmoniya
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07.09.2020 09:31 Ответить
Это говорит о том что смертность от Ковида тщательно скрывается.
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07.09.2020 09:23 Ответить
"Убогие они, что с них взять..."
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07.09.2020 09:44 Ответить
почему данные за 5 лет, а не за 10 или 100?
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07.09.2020 09:28 Ответить
можете взять, кто Вам мешает?
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07.09.2020 10:31 Ответить
Каждый год на автотрассах Мира погибает 1 миллион 250 000 человек.Смертность от Короны с Вирусом 0,25 % в Мировом масштабе...Это капля в море...
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07.09.2020 09:30 Ответить
В Украине на сегодня текущая смертность от ковида в 5 раз выше текущей смертности от ДТП.
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07.09.2020 11:27 Ответить
Логично. Но зебильно. Автотрассы никуда не делись, но к ним добавилось уже почти 900 тыс. смертей за 8 месяцев. А до конца года будет 1,4 млн. человек. И темпы растут.
Для сравнения год ВМВ в среднем уносил по 6,2 млн. жизней прямых потерь. То есть за первый год ковид унесет количество жизней, сопоставимое с 3 месяцами мировой бойни.
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07.09.2020 11:27 Ответить
За 6 - 7 місяців епідемії вже загинуло майже 900 тисяч. Це 72% від тої цифри, яку ви назвали самі, а рік іще не закінчився. Так про яку там краплю в морі ви розповідає, великий математик?
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07.09.2020 12:51 Ответить
На сегодня от коронавируса погибло около 900 тыс.Дождёмся конца года и сравним ещё раз.
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07.09.2020 15:45 Ответить
ООН прямым текстом говорит Лукашенко:
"В связи с высокой смертностью от COVID-19 - Срочно вводи жесткий карантин!"
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07.09.2020 09:33 Ответить
Всех ПРОЛЕТАЙрятцев МАВЗОЛЕЙНЫХ Путлера загнать в Карантин типа ГУЛАГ Джугашвили..,не то Майдан по морде получите...
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07.09.2020 09:36 Ответить
Это значит что шесть лет назад в 2014 году без ковида смертоность была больше чем с ковидом сейчас в 2019. Дальше что? Что еще нам может предложить ковидная шушера. Дешевки тупые.
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07.09.2020 09:46 Ответить
Вы где такое увидели?
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07.09.2020 09:48 Ответить
В данной статье опубликованы данные с 2016 года по 2020. Данных по 2014 году здесь нет. О чем вы пишете вообще?
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07.09.2020 09:52 Ответить
Это может так же значить что кто-то лапухнулся с заголовком
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07.09.2020 09:53 Ответить
Был такой дедушка по фамилии Михаил Чечетов....любил говорить ..развели как котят...
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07.09.2020 09:53 Ответить
А 5 років тому теж епідемія короновірусу була, чого рекорд було встановлено? Ніхто ж не заперечує цієї хвороби, виступають проти ідіотії з закриттям підприємств,заганяння людей в гетто під приводом епідемії.
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07.09.2020 10:39 Ответить
"А 5 років тому теж епідемія короновірусу була, чого рекорд було встановлено?" - а кроме заголовка что-то почитать? В первоисточник сходить?
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07.09.2020 11:03 Ответить
А у нас в Украине смертность в этом году продолжает снижаться. Все благодаря карантину. Сейчас карантин отменяют, плюс всякие тупые мэры отказываются выполнять требования МОЗ, плюс дебилы ездят без масок в маршрутках, в метро и электричках. Так что можем скоро начать догонять Беларусь.
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07.09.2020 13:34 Ответить
 
 