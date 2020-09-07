Сенцов о годовщине освобождения: День, который желают пережить еще сотни украинцев в российском плену

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов высказался по поводу дня освобождения из российского плена и возвращения в Украину.

Об этом Сенцов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"7 сентября. День, ради которого стоило жить. День, которого ждали более пяти лет. День, который хотят пережить еще сотни украинцев, которые до сих пор находятся в плену", - написал он.

Сенцов также поблагодарил всех, кто не забывал об украинских политзаключенных.

"Спасибо всем, кто не забывал о нас все годы заключения, боролся и вытащил из российских тюрем. Слава Украине!" - сказал режиссер.

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Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.