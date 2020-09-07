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За сутки COVID-19 выявили у 145 детей и 77 медработников, всего - у 8 941 ребенка и 12 069 медиков, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 325 человек с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 2 174 человека, из них 145 детей и 77 медработников. Были госпитализированы 269 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 379 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 138 068 человек, из них 8 941 ребенок и 12 069 медработника. Всего выздоровели 62 606 пациентов. 2 877 случаев летальных. За минувшие сутки всего было проведено 19 006 тестов, из них 15 224 методом ПЦР и 3 782 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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Вон, у нас в штате Виктория, Австралия, в коммуняцкой газетке "The Age" ограничения 4-го уровня с комендантским часом, продленные до конца ноября(!) одобряют:
"https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html Don't listen to the naysayers, Dan https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html
https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html
Victoria and Melbourne are more than an economy. We are a society and a community. We do not measure our success or failure only according to a balance sheet."
Мельбурн, пишут сявки про-китайские - это больше, чем экономика, это - общество.
Так что нефиг смотреть на баланс.
Оно и верно, с хр*на ли им на баланс штата Виктория (штат - банкрот) смотреть, когда сявки деньги из Китая прямо на свои банковские счета получают.
Тебе же платят, Степанов, за убийство экономики Украины?
Ведь платят же?
Так и пошли ту экономику Украины на три буквы, выполнишь задание по уничтожению Украины - да и отвалишь на "мадакаскар" или еще куда там в "италии".
А украинцы пусть на баланс тоже не смотрят, а привыкают праной солнечной питаться (на "гузки Байдена" в виде гуманитарной помощи не рассчитывают пусть, население штата Виктория, Австралия, в очереди за "гузками байдена" раньше их стоять будут, кроме того, нам гумка самой ЦРУ обещана в комментариях в СМИ).
Понял, Степанов?
Н*сри на баланс Украины, как "добрые" люди советуют.
Поскольку дурантин нашего коммуняки, премьера штата Виктория, Австралия, Дэна Эндрюса, обходится федералам в 300 миллионов баксов каждый день, то к перевыборам "коммуняки Дэна" в его "ценник" достигнет трети триллиона долларов (я подсчитывала). После чего "товарищ Дэн" выборы отменит из-за макароновируса, потому как опасно же голосовать при "пандемии", и федералы будут содержать Дэна, пока он не загнется от естественных, так сказать, причин, то есть от старости (или его не прибьет кто).
С такими темпами весь бюджет Австралии будет уходить на уплату процентов по кредитам, процентов по облигациям, которые так рьяно печатаются, и не будет ни пенсий государственных, ни медицины государственной, ни образования бесплатного.
Оно и правильно, нафига всё это нужно, когда идет "пандемия" ковида?
Причем здесь Украина, спросите вы?
А вы знаете, во сколько Украине обходится один день дурантина?
Не знаете?
А почему вы не знаете?
Шмыгаль со Степановым - п*здюки и боятся эти цифры огласить (а то их повесят)?