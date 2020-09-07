За сутки COVID-19 выявили у 145 детей и 77 медработников, всего - у 8 941 ребенка и 12 069 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 325 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 174 человека, из них 145 детей и 77 медработников. Были госпитализированы 269 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 379 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 138 068 человек, из них 8 941 ребенок и 12 069 медработника. Всего выздоровели 62 606 пациентов. 2 877 случаев летальных. За минувшие сутки всего было проведено 19 006 тестов, из них 15 224 методом ПЦР и 3 782 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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