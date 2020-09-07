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Новости Агрессия России против Украины
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боевик (16779) контрразведка (494) СБУ (19456)

Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, мужчина предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР". В частности, он сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершала других тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+57
Обміняє на таксистів з ордло.....

Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9622
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07.09.2020 09:58
+42
Преклоняю колено, ребята

Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7157
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07.09.2020 10:00
+34
Уволить СБУшников! Как они посмели против РФ что-то сделать?
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07.09.2020 09:57
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Правила форума Совет форумчан
Уволить СБУшников! Как они посмели против РФ что-то сделать?
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07.09.2020 09:57 Ответить
99,9% ще й єрмак, янєлохМінє42, нічого не знали про операцію. Звільнити не можна нагородити (янєлохМінє42 поставить кому).
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07.09.2020 11:08 Ответить
ВЯЛЫЙ знал.
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07.09.2020 11:12 Ответить
Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3779
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07.09.2020 17:47 Ответить
Обміняє на таксистів з ордло.....

Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9622
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07.09.2020 09:58 Ответить
Сенцов о годовщине освобождения: День, который желают пережить еще сотни украинцев в российском плену
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07.09.2020 10:01 Ответить
не смей даже писать эту фамилию зеленожопая макака
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07.09.2020 10:36 Ответить
То ти видатний фахівець з дуп, пустунчику!
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07.09.2020 11:30 Ответить
конечно. у меня для вас есть разного вида дилды.
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07.09.2020 11:44 Ответить
Та хіба ми здатні відібрати іграшку в маленького збочинця? Бався ними сам!)))
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07.09.2020 11:51 Ответить
а кто сказал что ваше мнение вообще кого то волнует? ваше дело телячье. нагнулся и стой.
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07.09.2020 11:54 Ответить
З якого переляку тобі примарилось, що думка 8 відсоткових політичних лузерів когось цікавить? Посадили- ото й сиди, казковий!
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07.09.2020 12:30 Ответить
вот с того и "примарилось" что до тебя не дошел мой предыдущий пост. сиди обезьяна молча и не гавкай. на каждую вашу жопу у нас есть своя палка. не веришь? выйди на улицу и крикни "слова зеленскому" уроды вонючие. оно еще из себя что то строит. молчи ****. вас падлы скоро вешать будут твари
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07.09.2020 12:48 Ответить
Що- пляшку завелику видали, "запарєбрік"?)))
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07.09.2020 13:01 Ответить
для тебя - да
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07.09.2020 13:04 Ответить
Скористайся, можливо допоможе!)))

Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 7557
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07.09.2020 13:34 Ответить
твоя? хвастаешься? отберем! на суху тебя драть будем
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07.09.2020 13:48 Ответить
Если пишут вам про жопы, про страпон, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.

Палай далі, "запарєбрік"!))))))))))))))
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07.09.2020 14:02 Ответить
ну вот ты и спалился. ведь это ты про все это написал
я написал только про то что драть вас будем. а у тебя фантазия разгулялась сразу. мечтаешь да? дешевка
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07.09.2020 14:08 Ответить
Ты еще смеешь свой вонючий брехливый рот открывать,животное ,без чести и совести...
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07.09.2020 13:19 Ответить
Що ти там рохкаєш, "запарєбрік"?
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07.09.2020 13:32 Ответить
Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 8795
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07.09.2020 10:18 Ответить
Я сам об этом подумал, когда впервые увидел этот знак проезжая это село))) Это бывший Червоний Перекоп Каховского района Херсонской области))
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07.09.2020 14:26 Ответить
Преклоняю колено, ребята

Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7157
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07.09.2020 10:00 Ответить
Зеленый сменяет на таксиста
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07.09.2020 10:02 Ответить
Зачем? В статье сказано, что его и так отпустили.
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07.09.2020 10:17 Ответить
Этого ДА
а не дай бог Вагнеровцев бы вывезли (Ермак не успел бы своему куратору в ФСБ доложить)
Клоун бы всех отдал и еще б извинился
и Видосик записал
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07.09.2020 10:31 Ответить
Я всецело Вас поддерживаю, но в данном случае за объективность.
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07.09.2020 10:34 Ответить
Чому відпустили, все, про що він розповів, і Марина говорила.
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07.09.2020 20:53 Ответить
Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 5455
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07.09.2020 10:02 Ответить
таких свидетелей у нас уже батальон и что толку . куда их применить ? необходим процесс . по типу Нюрнбергского . но это точно не при этой власти . Зельке проще все замять и всех простить . Фокин полезный идиот и явно не свою точку зрения озвучивал
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07.09.2020 10:03 Ответить
дЭдушка очень старенький ,емупох, он даже не одной ногой, а двумя стоит ....
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07.09.2020 13:24 Ответить
дерьмак не знал об этой операции?? поэтому и удалась
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07.09.2020 10:03 Ответить
А чем этот ценный кадр занимался в лугандоне? Работал в цветочном магазине, а после работы ходил на военные объекты и собирал секретные сведения? Надо его премировать, такой герой....(шутка для квартала) Думаю, его надо допрашивать по - взрослому. Надо вытрясти из него всю ПРАВДУ, а потом прикончить прямо в пыточной... Чтобы его не приговорили патриоты в подъезде или на каком - нибудь пустыре....
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07.09.2020 10:06 Ответить
тов.Харченко, публичные призывы к совершению особо тяжких преступлений, к актам варварства и жестокости, наказуемых по УК Украины, это тоже уголовное преступление.

Если вы в не в курсе, то уведомляю на всякий случай, что Украина взяла курс на интеграцию с Европейским союзом, в котором правоохранительные органы людей не пытают и в пыточных подвалах не убивают.
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07.09.2020 10:15 Ответить
какую французскую комедию не посмотришь - там все полицейские исключительно словом воздействуют на наркодилеров и убийц
Ага
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07.09.2020 10:32 Ответить
ув. Андрий, ключевое слово - "комедия"

вся Франция смотрит эти комедии про полицейских, от души смеётся вместе с 230 тысячами полицейских, но все эти кинозрители хорошо знают, что в реальности в полиции никто и никогда не бьёт арестованных... Воздействуют именно словом: дают слово наркодиллеру, что если сдаст полиции по максимуму всю сеть и всех подельников, то обеспечат госзащиту, выдадут новые чистые документы, по которым можно спокойно уехать и тихо, законопослушно жить во франкоязычной провинции Квебек, надёжно затерявшись в огромной Канаде.

Метод работает великолепно. На всякий случай уточняю, что я по первой профессии адвокат и пол-жизни прожил во Франции, бесчисленное число раз присутствовал на допросах в полиции всяких диллеров, мошенников и сутенеров родом из бывшего СССР.

никто их никогда не бил: просто полицейские очень умно и доходчиво объясняли этим совковым *******, как себя правильно вести в процессе следствия, чтобы получить условный срок или трёшку вместо десятилетнего тюремного заключения в старой древней тюрьме, забитой под самую крышу дикими арабами и неграми-уголовниками.

очень хорошо действовали такие разъяснения: даже совсем тупые понимали, что во Франции к ним относятся по-человечески, что полиция честно и эффективно им поможет выкарабкаться, если они честно помогут полиции. В западных странах только так работает полиция и никак иначе.
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07.09.2020 11:04 Ответить
ключове слово "во Франции"....
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08.09.2020 07:44 Ответить
Спочатку ПЕРЕМОГА, а вже потім по правилах ЄС. Це у нас нахабно вкрали частину території і вбивають наших оборонців. Поки ми будемо такі гуманні до терористів, нас за дурнів матимуть, і нікуди не приймуть.
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07.09.2020 21:06 Ответить
уважаемая пани Ольга,
на этом форуме цензор минимум пятьсот тысяч раз было сказано умными патриотичными украинцами, что перемога в 21-ом веке обеспечивается прежде всего уровнем технологического развития страны-победительницы:

следовательно перемога возможна только в том случае, когда Украина через 15 лет глубоких реформ достигнет в 2035 году примерно такого уровня развития промышленности и экономики, как в сегодняшней Польше. Когда в Украине экономический уровень и социально-моральное качество внутренней жизни будут как в Польше, то все эти сепары из ОРДЛО сами на четвереньках приползут и будут умолять украинскую власть: "Возьмите нас обратно !"

Военная перемога Украины над ОРДЛО, которые де факто стали бантустаномом под протекторатом РФ, абсолютно невозможна по военно-техническим и по военно-политическим причинам, то есть, невозможна от слова совсем.

Почему невозможна, думаю, ответ Вам и самой ясен:

Путин и нынешний и Путин будущий по причине архаическо-азиатской дикости их имперского менталитета никогда не допустят военного разгрома ОРДЛО войсками ВСУ: ибо этот разгром полностью обнуляет весь престиж самих этих Путиных, всей кремлёвской правящей верхушки, всей РФ в целом как страны,, и всю реваншистскую стратегию "Рюцкого мира",

Ради великодержавной показухи Путин готов пожертвовать на Донбассе жизнями хоть 16 тысяч российских солдат, как он пожертвовал их в Чечне, хоть 40 тысяч, хоть 135 тысяч, как Сталин в локальной небольшой Финской войне. Для России - её люди, её солдаты - это расходный мусор.

А для Украины её солдаты - это её дети. Украина относится к своим детям ка родная мать, а не как свинья, пожирающая своих детей.

Никогда, ни общество, ни народ, ни власть в Украине не пойдут на то, чтобы пожертвовать за возвращения ОРДЛО в состав подконтрольной территории 25-30 тысяч жизней украинских солдат.

Это только Россия, как кровожадная всеядная свинья, всегда легко и с удовольствием пожирала своих же детей.
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08.09.2020 00:13 Ответить
ХАХАХАХА! кажеш перемога "абєспєчіваєца уравнєм техналагічєскава развітія"???? Це ти скажи ТАЛІБАНУ, ЯКОГО СУПЕР ******* НАТО НЕ МОЖЕ ПЕРЕМОГТИ ВЖЕ МАЙЖЕ 20 РОКІВ!!!!!!
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08.09.2020 08:53 Ответить
10 років убивала талібів "непобедимая" Росія, яка допомагала тамтешнім комуністам. Загинуло 2,5 млн афганців і 15 тисяч радянських солдатів, так писала газета "Правда". Американці були на боці талібів, потім Буш вирушив на Ірак і Афганістан війною, і знову таліби ще 10 років воюють вже з американцями, які підтримали невелику кількість недобитих противників на чолі з узбеком Карзаєм на півночі країни, які залишилися після відводу російських військ. Карзай став президентом, і його перший указ був про легалізацію одностатевих шлюбів. В західній газеті з цього приводу був малюнок -- Летять птахи в небі, і одним крилом прикривають собі гузно...
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08.09.2020 09:49 Ответить
Антон Журавський, ви живете в паралельній реальності. Пишете за ідеальну поліцію в західних країнах, а західні газети пишуть про звіряче ставлення до арештованих терористів з Паіс Баско, які борються за свою свободу у Франції і Іспанії. Ви пишете за високу економіку, як аргумент перемоги, а перемогти можливо лише в масштабах воєнної операції. Якщо цього не зробити, Путін захопить всю Україну. Тож, не займайтеся словоблудством.
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08.09.2020 09:25 Ответить
Что значит вывели? Очередной алкаш решил вернутся на постоянное место проживания,где попался из за того ,что был в базе.Вот и все.
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07.09.2020 10:07 Ответить
Ні ватоголове, це означає що була проведена складна й ризикована операція.
Щоб мразі р@шиські не почувалися безпечно навіть на окупованих територіях.
Слава Україні!
Слава Героям!
P. S. А путін й досі ху#ло!
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07.09.2020 11:13 Ответить
Очень сложная приехать на кпв,забрать алкаша ,которого по базе нашли погранцы. И очень рискованная ,надо набраться смелости ,доехать до кпв.
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07.09.2020 12:50 Ответить
Есть только вопрос по делу вагнеровцев. Этих двоих руководителей ЧВК "Вагнер" в Украине когда за гланды возьмете?

Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 7266
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07.09.2020 10:08 Ответить
Эта банда должна жрать баланду!
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07.09.2020 10:13 Ответить
кому-то срочно нужен позитивчик. Хотя бы в новостях...
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07.09.2020 10:10 Ответить
Скільки людей звільнив з полону Порошенко? чекаю твоєї відповіді.
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07.09.2020 10:14 Ответить
Машина їде 60 км на годину, якщо тебе передурачити запасним колесом, куди ти полетиш і з якою швидкістю?
Ти один з дурників зє наркімана?
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07.09.2020 10:19 Ответить
я один з тих бранців.
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07.09.2020 10:29 Ответить
ти сцикло яке втекло до Польші
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07.09.2020 10:45 Ответить
то ти ще й тупий як валянок.....ти порви свій біометричний паспорт, який дав тобі Порошенко і повертайся в Україну. А я домовлюся щоб тебе взяли в ЗСУ , підеш воювати.
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07.09.2020 10:54 Ответить
Ти-далпай-п зелений.
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07.09.2020 10:52 Ответить
малорос ти сцикливий, а Нікон ти від слова никаєшся?
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07.09.2020 11:02 Ответить
Никон - это сепар. Хоть и духовный. Лахта в своем позывном намекает.
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07.09.2020 11:19 Ответить
так святе діло цю уйню в куток загнати.
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07.09.2020 11:22 Ответить
А що ти хотів почути на своє срання? Відповідь на що? Я тобі відповів.
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07.09.2020 11:07 Ответить
Зебил, как же умудрилось твое зеленое дерьмо, открывать построенные в рамках "Великого будівництва" объекты буквально через пару недель после начала самой программы? Т.е. дороги, дома, мосты имеют практически нулевой цикл строительства? Продолжай верить в сказки для идиотов, которым ты в силу своего зебилизма и являешься.
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07.09.2020 11:49 Ответить
Наверно показания на Петю, иначе зачем он Зеле нужен
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07.09.2020 10:20 Ответить
ты же на работу ушел?
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07.09.2020 10:39 Ответить
Дебил циклоп,ты уже она? Банку на воле выбрал?
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07.09.2020 19:38 Ответить
Теперь контрразведчиков СБУ выдадут рассеи или ордле как преступников и распинателей маленьких мальчиков.
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07.09.2020 10:20 Ответить
ярмак віддасть його рассеї
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07.09.2020 10:39 Ответить
Скоро еще часть Украины оккупируют а Вы все собираете доказательства, ну и лохи!!!!!!!!!!!!!
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07.09.2020 10:41 Ответить
Боевик танкового батальона нигде ни в чем участия не принимал? Освобождён? Дно.
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07.09.2020 10:46 Ответить
Уважаемая контрразведка. Вы не могли бы "разъяснить" лиц, которые провели тендеры на ремонт дорог на сумму 800 млн., при том что выделялось на эти работы 36млрд. и какова судьба остальных 35млрд. Вот было бы здорово увидеть клоуна в клетке. В компании с трубой, ну чтобы не скучал. Оно вдвоем-то повеселее будет.
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07.09.2020 10:48 Ответить
Мабуть янелоху не доповіли,тому все й вийшло нормально.
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07.09.2020 10:51 Ответить
Стоп, стоп, стоп! Я шота не понял. А где обнальный центр, мешки кеша, жирный кандидат на "порешать", контрабанда и т.п.? Это точно наша СБУ? Мабуть, щось у лісі здохло.
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07.09.2020 10:56 Ответить
От стараться Янелох договоріца з ******, а тут розвітка то вагнерівців, то сепара з інформацією про іхтамнетов.
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07.09.2020 10:59 Ответить
О то коли ніхто з верхів на знає то все у нашоі спецури получається .. Респект вам хлопці!9
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07.09.2020 11:18 Ответить
Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074десь так.Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4074
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07.09.2020 11:47 Ответить
Не верю, обратно перекинуть суку, пусть выживает,а не ходит со мной и моими детьми по одним улицам!
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07.09.2020 11:48 Ответить
Те,що оприлюднили по %вагнеровцям"- це не зрада. Це робота диверсантів в нашому державному тилу,на самому верху керівництва. Якщо не прийнято жодних заходів локалізаціі диверсантів- значить там цілий штаб ворога в АП Зеленського. А ворога треба ...ЗНИЩУВАТИ. Це так заведено по війні,нічого іншого не придумано.
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07.09.2020 12:01 Ответить
Руководство "украинской" делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что пока мало убийств украинских воинов со стороны ОРДЛО и они не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Отдельные убийства носят не системный характер.
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07.09.2020 13:26 Ответить
СБУ уже столько раз обосралось в реальных операциях, что верить в эту постанову могут только упоротоые лохи.
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07.09.2020 13:39 Ответить
Обосралось тебе в пасть? Расскажешь как оно на вкус?
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07.09.2020 15:45 Ответить
Верните в зад, а то Бубочка рассерчает
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07.09.2020 15:08 Ответить
ермак(швондер) не знал, так бы не вывели.
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07.09.2020 19:43 Ответить
Я шота думал шо на вражеской территории должна работать разведка. А в тылу - контрразведка. Так куда относится этот сепар, который решил переметнуться?
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07.09.2020 19:50 Ответить
хорошо. правильно.
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07.09.2020 20:44 Ответить
на цей раз дєрьмак зі шмарклею не встигли попередити своїх гебешних кураторів...
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07.09.2020 22:38 Ответить
Молодці розвідники і не тільки тому що вивели на нашу територію "язика" це само собою як кажуть а головне ще тому що про це не знав "козирь" з бубочкою інакше все було б провалено як з "вагнерівцями" і була б біда!
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08.09.2020 08:42 Ответить
 
 