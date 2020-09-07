Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине. ВИДЕО
Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отметили в ведомстве, мужчина предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР". В частности, он сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.
Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершала других тяжких и особо тяжких преступлений.
Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Палай далі, "запарєбрік"!))))))))))))))
я написал только про то что драть вас будем. а у тебя фантазия разгулялась сразу. мечтаешь да? дешевка
а не дай бог Вагнеровцев бы вывезли (Ермак не успел бы своему куратору в ФСБ доложить)
Клоун бы всех отдал и еще б извинился
и Видосик записал
Если вы в не в курсе, то уведомляю на всякий случай, что Украина взяла курс на интеграцию с Европейским союзом, в котором правоохранительные органы людей не пытают и в пыточных подвалах не убивают.
Ага
вся Франция смотрит эти комедии про полицейских, от души смеётся вместе с 230 тысячами полицейских, но все эти кинозрители хорошо знают, что в реальности в полиции никто и никогда не бьёт арестованных... Воздействуют именно словом: дают слово наркодиллеру, что если сдаст полиции по максимуму всю сеть и всех подельников, то обеспечат госзащиту, выдадут новые чистые документы, по которым можно спокойно уехать и тихо, законопослушно жить во франкоязычной провинции Квебек, надёжно затерявшись в огромной Канаде.
Метод работает великолепно. На всякий случай уточняю, что я по первой профессии адвокат и пол-жизни прожил во Франции, бесчисленное число раз присутствовал на допросах в полиции всяких диллеров, мошенников и сутенеров родом из бывшего СССР.
никто их никогда не бил: просто полицейские очень умно и доходчиво объясняли этим совковым *******, как себя правильно вести в процессе следствия, чтобы получить условный срок или трёшку вместо десятилетнего тюремного заключения в старой древней тюрьме, забитой под самую крышу дикими арабами и неграми-уголовниками.
очень хорошо действовали такие разъяснения: даже совсем тупые понимали, что во Франции к ним относятся по-человечески, что полиция честно и эффективно им поможет выкарабкаться, если они честно помогут полиции. В западных странах только так работает полиция и никак иначе.
на этом форуме цензор минимум пятьсот тысяч раз было сказано умными патриотичными украинцами, что перемога в 21-ом веке обеспечивается прежде всего уровнем технологического развития страны-победительницы:
следовательно перемога возможна только в том случае, когда Украина через 15 лет глубоких реформ достигнет в 2035 году примерно такого уровня развития промышленности и экономики, как в сегодняшней Польше. Когда в Украине экономический уровень и социально-моральное качество внутренней жизни будут как в Польше, то все эти сепары из ОРДЛО сами на четвереньках приползут и будут умолять украинскую власть: "Возьмите нас обратно !"
Военная перемога Украины над ОРДЛО, которые де факто стали бантустаномом под протекторатом РФ, абсолютно невозможна по военно-техническим и по военно-политическим причинам, то есть, невозможна от слова совсем.
Почему невозможна, думаю, ответ Вам и самой ясен:
Путин и нынешний и Путин будущий по причине архаическо-азиатской дикости их имперского менталитета никогда не допустят военного разгрома ОРДЛО войсками ВСУ: ибо этот разгром полностью обнуляет весь престиж самих этих Путиных, всей кремлёвской правящей верхушки, всей РФ в целом как страны,, и всю реваншистскую стратегию "Рюцкого мира",
Ради великодержавной показухи Путин готов пожертвовать на Донбассе жизнями хоть 16 тысяч российских солдат, как он пожертвовал их в Чечне, хоть 40 тысяч, хоть 135 тысяч, как Сталин в локальной небольшой Финской войне. Для России - её люди, её солдаты - это расходный мусор.
А для Украины её солдаты - это её дети. Украина относится к своим детям ка родная мать, а не как свинья, пожирающая своих детей.
Никогда, ни общество, ни народ, ни власть в Украине не пойдут на то, чтобы пожертвовать за возвращения ОРДЛО в состав подконтрольной территории 25-30 тысяч жизней украинских солдат.
Это только Россия, как кровожадная всеядная свинья, всегда легко и с удовольствием пожирала своих же детей.
Щоб мразі р@шиські не почувалися безпечно навіть на окупованих територіях.
Слава Україні!
Слава Героям!
P. S. А путін й досі ху#ло!
Ти один з дурників зє наркімана?