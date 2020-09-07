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Румыния (1041) Донбасс (26950) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба едет в Румынию: в ходе визита он обсудит произошедшее убийство украинского воина и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Кулеба едет в Румынию: в ходе визита он обсудит произошедшее убийство украинского воина и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию обсудит с премьер-министром и главой МИД этой страны убийство украинского военного на Донбассе и ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава внешнеполитического ведомства.

"Отправляюсь сейчас в давно запланированный визит в Румынию, к надежному партнеру и другу Украины с которым у нас общие взгляды на безопасность в регионе. Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, а еще одного ранили", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения, не останутся безнаказанными". "Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб

"Уже сегодня и завтра буду говорить об убийстве украинского военнослужащего и ситуации с безопасностью на востоке Украины на встречах в Бухаресте. В частности, с моим румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом", - написал он.

"Мы обязательно победим", - добавил глава МИД.

Кулеба едет в Румынию: в ходе визита он обсудит произошедшее убийство украинского воина и ситуацию с безопасностью на Донбассе 01
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Топ комментарии
+10
С румынами этот цветной п-дик обсудит убийство нашего солдата! В чем секрет ,может мы чего то не знаем это были Румыны?
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07.09.2020 10:15
+6
А з конякою вже побалакав ? Чи турнула москальня ?
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07.09.2020 10:14
+5
А чего не в Оман?Румыния как и Оман имеет серьёзное влияние на конфликт в Украине!!!
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07.09.2020 10:16
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А з конякою вже побалакав ? Чи турнула москальня ?
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07.09.2020 10:14 Ответить
С румынами этот цветной п-дик обсудит убийство нашего солдата! В чем секрет ,может мы чего то не знаем это были Румыны?
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07.09.2020 10:15 Ответить
Просто попросит отомстить - стырить у них коня! С доски
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07.09.2020 11:06 Ответить
А чего не в Оман?Румыния как и Оман имеет серьёзное влияние на конфликт в Украине!!!
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07.09.2020 10:16 Ответить
Це якщо не можна стріляти у відповідь (і слідкують за цим), то їхнім снайперам навіть і маскуватися непотрібно.
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07.09.2020 10:20 Ответить
С какого это обсуждать с Румынией?
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07.09.2020 10:23 Ответить
Может как и выборы типа"по приколу"???
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07.09.2020 10:31 Ответить
ну хоть с кем-нибудь! это зелёное унылое говно нигде слышать не хотят
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07.09.2020 10:38 Ответить
"Спортлото" сейчас в Румынии....
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07.09.2020 10:30 Ответить
И ещё говорят что нет внешнего управления!

Обговорить ситуацию на востоке едут на запад!

Жалуются вчерашнему оккупанту на сегодняшнего!
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07.09.2020 11:05 Ответить
Да, "я офігів валєра". Зелений уряд - тупий і ще тупіший.
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07.09.2020 11:06 Ответить
В Румунії, до речі, є ще багато совкового озброєння, комплектуючих та амуніції, яка може згодитись нашому війську...
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07.09.2020 11:26 Ответить
Кулебу кинули в бій во спасєніе рєйтінга сцаря -віддали міжнародну активність на врємячко ...
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07.09.2020 12:01 Ответить
Кажуть Єрмак тримає тупенького в теплій ванночці ,підливаючи теплих новин а Кулебі дозволили його ще й трішки повідмивати... Особисто сидів під час розмови ЗЕ с Лукашеску , потім особисто прийшов на ПРЯМИЙ ! ДО В(п)ОРОХА У КЛІТКУ! й клявся там Калнишу , що не зустрічв ще більш патріотичних лідерів ніж Єрмак й Вовка. Хоча, відмовившись (хитродипломатично) коментувати секретні справи спеців з їхніми операціями, дуже активно розповів як вони жорстко дали Луці підсрачник відкликавши посла - правда не зізнався , що то теж було відмивання Вовки після провалу спецопераціїї з вагнерівцями. МОЙ-ДО-ДИР - оперція по відмиванню рейтингу сцаря!
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07.09.2020 12:09 Ответить
Прокуратура уже начала делопроизводство по поводу гибели нашего защитника?
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07.09.2020 14:00 Ответить
Кулеба один из немногих патриотов в нынешней власти, респект.
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07.09.2020 17:40 Ответить
 
 