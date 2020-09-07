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легализация наркотиков (37) оружие (10027) проституция (324) легализация (162) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков о легализации короткоствольного оружия и проституции в Украине: Общество вряд ли готово

Разумков о легализации короткоствольного оружия и проституции в Украине: Общество вряд ли готово

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам".

"Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово",  - сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к легализации короткоствольного оружия.

Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".

Касательно легализации проституции Разумков заявил, что это не для украинских реалий.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+38
Зброя дисциплінує, а ви сците.
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07.09.2020 11:24
+36
скоты лицемерные
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07.09.2020 11:24
+28
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. Источник: https://censor.net/ru/n3217920

ЯК ЩО УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ГОТОВЕ ДО КЛОУНА НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА, ТО І ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ І ПРОСТИТУЦІЇ ГОТОВО
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07.09.2020 11:25
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Ти вважаєш що клоун не може бути ворогом? Почитай "Воно" Стівена Кінга. Це книжка для тебе.
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07.09.2020 16:20 Ответить
_Вещи крайне важно называть своими именами, наиболее точно отражающими их суть! Это понятно, надеюсь? Называя смертельного врага просто клоуном, ты уводишь в сторону, манівцями, от сути и самого главного: взаимных отношений между Украиной и т. н. клоуном. Не надо тупить, этим ты помогаешь врагу!
Когда не исправляют имена,
Перестают уместными быть речи.
Когда перестают уместными быть речи,
Не совершаются дела.
(Конфуций)
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07.09.2020 16:32 Ответить
Ну какой с нєго смєртєльний враг-то. Смєртєльний враг всєгда імєєт інтєллєкт. А у клоуна інтєллєкта нє наблюдаєтся. Клоун - ето лішь інструмєнт в руках врага. А настоящій враг за кулісамі. Он намного сільнєє і опаснєє клоуна.
В остальном... взаімоотношеніє мєжду Украіной і клоуном - цугцванг. Народу нє вигодно в даний момєнт сіловоє ізгнаніє клоуна. Клоуну нє вигодно в даний момєнт сбрасивать маску. Обє сторони вижидают хода сопєрніка.
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07.09.2020 16:38 Ответить
В общєм, єслі провєсті аналогію с "Властєліном Колєц" то клоун - ето Горлум а нє Саурон. Сущєство далєко не доброє, но слішком нічтожноє чтоби бить смєртєльним врагом.
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07.09.2020 16:41 Ответить
Так вот... Как і Горлум, клоун - трус. Он может хотєть, мєнжеваться, питаться но так і нє сліть сувєрєнітєт Украіни на протяженіі оставшихся 4-х лєт. Пока что год прошьол нєплохо.
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07.09.2020 16:43 Ответить
Неплохо?!
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07.09.2020 16:50 Ответить
Ну да. Даже очень неплохо. Я ожидал худших результатов в сдерживании клоуна. А ты что, из тех кто надеялся что при клоуне лучше будет?
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07.09.2020 16:54 Ответить
И да, "Оно" я читал.
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07.09.2020 16:33 Ответить
Прихильники Порошенко ма.ть коротку пам'ять. Тому, не пам'ятають що, Порошенко відповів так само, як і Разумков на першу петицію, яка набрала набагато більше голосів ніж було потрібно за короткий час. Може тому народ і захотів подивитися на Квартал бо Порошенко вони вже бачили.
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07.09.2020 13:01 Ответить
Уот, и теперь решает портянка. Но главное, шо не барыга
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07.09.2020 13:05 Ответить
А у самого Разумкова пистолетик есть? Хотя бы резинострел. Или еще что посерьезнее?Нелегального оружия по стране ходит немерянно. Собать его невозможно. Так почему бы не принять закон о владении населением короткоствольного оружия? Или очень не хочется, "чтобы у этих всех были бы такие же права,как и у нас, жителей Олимпа"?
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07.09.2020 13:03 Ответить
В нього думаю навіть у пострілах у дупла корабельних сосон осєчки кожен другий раз трапляються...
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07.09.2020 15:15 Ответить
Тобто ? Як так сталося , що "слугi урода" через одного мают наградний пiстоль( хто зна за шо ) Тi шо в штанях та з вусами в час засiдання "пудрять носик " , дрочат , та переписуются з "эскортом " , а "обчество не готово " ? Десь ти п"здiш , дядя .
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07.09.2020 13:04 Ответить
Короче, наш детский незрелый мозг не сможет принять правду о проститутках! Нихера себе либертарианцы запутались в рамсах!
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07.09.2020 13:16 Ответить
_Либертарианство - это античеловеческая идеология! Звериный закон джунглей. Для животных нормально, но не для человеков.
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07.09.2020 16:04 Ответить
Чем же она нечеловеческая? Тем что не подразумевает рабский труд на дядю??? Просто либертарианцы из зеленых херовые получились
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07.09.2020 16:12 Ответить
Ми уже готові, дайте нам стволи і вас простітуток-депутатів будем ганяти на панель
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07.09.2020 13:27 Ответить
Легализация конопли в США принесет 153 млрд долл доходов...
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07.09.2020 14:11 Ответить
Країна чавить автівками людей на дорогах.
Яку їм зброю ???
Вони не готові до відповідальності.
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07.09.2020 14:12 Ответить
Країна?!!! Взагалі то люди чавлять автівками людей, а ще люди тонуть в ріках, озерах та морях, гинуть на пожежах...Так може заборонемо автівки, воду, та віднімемо сірники? Бо люди не готові? Як ти думаєш, що більш небезпечно, пістолет чи гвинтівка? Як на мене - гвинтівка, прицільна дальність та вбивча сила більші. В мене дві офіційні гвинтівки на руках, як завадить мені (чи оточуючим) ще й пістолет?
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07.09.2020 14:22 Ответить
А ще вся легальна зброя відстріляна і з її допомогою кримінал чинити не будуть, бо балістика вже в картотеці.
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07.09.2020 14:28 Ответить
На автомобилях есть номерные знаки и их легко найти, поэтому никто пьяным ездить и сбивать людей не будет.
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07.09.2020 14:42 Ответить
Серйозно? Якщо п'яний когось збив, то залишає на місці події номерний знак? Аналогія недоречна.
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07.09.2020 15:38 Ответить
Серйозно? А никто номерной знак не видит? И регистраторы не пишут?
Я про то что регистрация и постановка на учет совсем не гарантия защиты от криминального использования.
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07.09.2020 15:44 Ответить
Водій вчиняє умисне вбивство за допомогою авто? Чому б не заборонити автівки? А ще потрібно заборонити кухонні ножі (найчастіше знаряддя вбивства).

А що там у Молдові? Скільки злочинів скоєно за допомогою вогнепальної зброї?

Про що я? Та про те, що п'яний водій і дтп- це лише звичайна тупість, а не злі наміри. А іти вбивати когось із зареєстрованим КС ніхто не буде (хіба-що з відчаю).

Он в Затоці один чоловічок вбив сімейну пару через неіснуючий борг. Перед цим викликав бандитів, щоб допомогли, а по розпискам виходить що ніхто нікому нічого не винен. Після того вже його поставили на цифру, і він ввечері скоїв злочин. Проте він і не збирався ховатись.
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07.09.2020 16:00 Ответить
- Регистрация и постановка на учет не гарантия защиты
- Давай запретим ножи и автомобили... Что там в Молдове?
Л - логика.
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07.09.2020 16:43 Ответить
А в Молдове короткоствол легализовал ещё с 1990-х. И всё спокойно.
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07.09.2020 19:21 Ответить
Вот давай оставим Молдову молдаванам. Я не противник оружия, но и аргумент, "а в Молдове все спокойно давайте и мы так сделаем" - сомнительный. Нам надо исходить из того что есть сейчас у нас. Сначала закон про самооборону затем закон про оружие. Вопрос легализации нарезного оружия непростой и вводить его в турборежиме глупо.
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07.09.2020 20:02 Ответить
Конечно, Молдову "лучше оставить", потому что очень неудобно признать, что у них легализовали, хотя чем Молдова принципиально от нас отличается - да ничем. Что у нас есть? Мы такая же постсоветская республика, как и они, с таким же наследием, таким же менталитетом, таким же уровнем доходов и т.п. Вот только им можно, а нам низзя. Вот и вся разница.

Естественно, легализация короткоствольного оружия предполагает соответствующий закон. Само слово "легализация" об этом и говорит!
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07.09.2020 21:05 Ответить
Да ты еще расскажи что мы от кацапов не отличаемся. Я ничего не знаю про молдавский опыт легализации пистолетов, точно так как и ты. Поэтому утверждать что молдавский опыт можно натянуть на украинскую реальность это глупо.
Ты опять пытаешься выставить меня противником оружия.
Слова вообще ни о чем не говорят. Бубочка бегал со своими красивыми словами и что в результате?
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07.09.2020 22:15 Ответить
И много преступлений совершается пьяными с помощью легального оружия?
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07.09.2020 19:20 Ответить
Достаточно. Вот пример трехдневной давности https://censor.net/ru/video_news/3217503/pyanyyi_sbushnik_strelyal_v_posetitelya_restorana_gbr_fotoreportaj Самый известный пример дело Лозинского - когда нардеп, мент и прокурор убили односельчанина просто из куража, а бабка Юлька даже предлагала наградить убийцу.
Опять же я не противник легализации оружия.
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07.09.2020 20:10 Ответить
Отнюдь НЕ достаточно. Это единичные случаи.
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07.09.2020 21:02 Ответить
Знаменитое сталинское "единичные случаи перегибов на местах".
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07.09.2020 22:09 Ответить
Длинноствольное оружие в Украине у многих на руках. И что, много примеров, когда его владельцы идут на преступления? Да, есть. Но это единичные случаи.
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07.09.2020 21:06 Ответить
И о чем это говорит?
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07.09.2020 22:22 Ответить
Даже если и так, подавляющее число преступлений с огнестрельным оружием совершается с незарегистрированным оружием. И после легализации короткоствола будет то же самое. Только у законопослушных граждан появится железный аргумент против преступников или распоясавшихся сбушников.
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07.09.2020 21:08 Ответить
Никаких аргументов не будет. Сейчас судят Стерненко который пережил три покушения и самообороняясь ударил ножом нападающего. У него был "железный аргумент" против преступников. Его тягают сейчас по судам как преступника. Явная самооборона и суд, суд суд.
А СБУшнику я уверен дадут максимум хулиганку.
Еще раз, я не противник оружия.
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07.09.2020 22:34 Ответить
П'яний СБУшник стріляв з травмата. Травмат це, не зброя, а спеціалізований пристрій, який має залишатися виключно у спецорганів. Тому що, своєю "несправжністю" він провокує широке застосування в побуті. Цивілам потрібна справжня зброя, власник якої десять раз подумає навіть по п'яні чи застосовувати її чи ні.
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08.09.2020 09:03 Ответить
А кто этому бесу дал право озвучивать мысли всего народа.Я, например,готов к легализации всего вышеперечисленного.
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07.09.2020 14:14 Ответить
Він барин який вирішеє за холопів.
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08.09.2020 09:03 Ответить
Шахерезада Степановна!? Я НЕ готова!
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07.09.2020 14:36 Ответить
Каждый слуга народа как минимум при одном стволе и когда надо будет они его применят против нас. А нам при этом будут рассказывать о том, что "общество не готово". Стреляет не оружие, стреляет человек.
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07.09.2020 14:37 Ответить
Більшість з них здатна стріляти лише з м'ясистого ствола у дупла корабельних сосен.
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07.09.2020 15:13 Ответить
Расскажи это лозинскому, идиотина.
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07.09.2020 16:07 Ответить
Це талановите виключення, яке ніколи не було у складі СН
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07.09.2020 16:19 Ответить
На Мерседесах українці також не готові їздити....сказала Южаніна і встановила космічні мита на б/в авто.
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07.09.2020 14:53 Ответить
А сама пішла по хліб і "випадково" купила новий мерседес з салону(це вона сама таке заявила в інтерв'ю)
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07.09.2020 16:07 Ответить
На фоні легалізації гральних свинарників це звучить якось тупо.
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07.09.2020 14:59 Ответить
Навіть зелена кандидатка у мери Миколаїва відкрито підтверджує, що фрази "тюнінгована", "корабельна сосна", "баба-да!" "відкинеться та викурить всі айкоси" - це компліменти, а цей йолоп заявляє ніби в нас суспільство не готово до легалізації проституції.
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07.09.2020 15:11 Ответить
--У Стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти - перевертні, злочинці -сепаратисти, озброєні до зубів криваві прокремлівські опричники -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частини Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. виходить так що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада капітулянтів злочинно люб'язно надає ще і автономію та особливий кацапо - бандитський статус.
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07.09.2020 15:34 Ответить
это все уже давным давно на черном рынке нелегальном. Если все легализовать, то все будет лучше! Люди будут с зарегистрированными стволами и проститутки будут со справками и плюс все налоги будут в казну поступать!
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07.09.2020 16:16 Ответить
Хотят чтобы мы рабами оставались.
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07.09.2020 16:19 Ответить
ханжа и лицемер...есть права свободного человека в свободной цивилизованной стране-если хотим такую иметь, которые нельзя ограничивать вашими барскими мнениями вредно оно или полезно, обязанность власти лишь следить , чтобы не нарушались этим права других граждан. Опыт цивилизованных стран показывает , что оружие у граждан уменьшает преступность, а проституция в рамках закона уменьшить количество маньяков и секс преступлений
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07.09.2020 16:46 Ответить
С легализацией оружия опоздали лет на 10. Возможно в Крыму события развивались бы совсем не в пользу зелёных человечков имей население на руках достаточно стволов. Но дибилы типа разумкова не понимают или не хотят понимать, что убивает не оружие, а человек. Не помню кто сказал, но повторю: лучше иметь оружие и не нуждаться в нем, чем нуждаться, но не иметь!
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07.09.2020 17:19 Ответить
Спикер, мать твою!
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07.09.2020 17:58 Ответить
А какого хрена ты за народ решаешь?!
Давай РЕФЕРЕНДУМ!!!
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07.09.2020 18:39 Ответить
А как в Польше с проституцией?
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07.09.2020 18:41 Ответить
Урод. Чтоб ты сдох, сын проститутки. И чтоб застрелили тебя из нелегального короткоствольного оружия.
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07.09.2020 19:18 Ответить
А готова ли и часть общества, которая уже имеет оружие и применяет его где попало? Не ожидал, что наш воспитанный спикер мыслит советскими категориями, как, впрочем половина украинского парламента.
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07.09.2020 19:51 Ответить
Бр-р-р... а каким боком короткостволы к прошмам?... ХМЫ...
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07.09.2020 20:24 Ответить
сами же вооружены до зубов и из публичных домов не вылазят.
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07.09.2020 21:04 Ответить
идиоты конченые! они хоть приблизительно представляют что такое медицинская марихуана и как она применяется?
и сколько людей живет в постоянной боли?
наверно они себе представляют бабушку, забивающую косяк.
Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 вапоризаторов , употребления экстрактов или оральных спреев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%81 набиксимолс ).

https://www.youtube.com/watch?v=mpgGH850h0A&feature=youtu.be
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07.09.2020 22:49 Ответить
а шо у нас проституции нет?
шо значит "это не для украинских реалий"? это как?
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07.09.2020 22:50 Ответить
Легализация проституции и конопли это конкуренция подпольного бизнеса Розумкова. Поэтому не выгодно
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07.09.2020 23:57 Ответить
охотники почему то до сих пор друг друга и окружающих не поубивали.... калаши стреляющие одиночными продаются в магазине, но новостей про перестрелки в центре города или в лесу нет! что мешает ездить с помпой по городу и при любой соре стрелять в оппонента? кухонными ножами убили кучу народа, но никому не приходит в голову их запрещать... против легализации выступаю люди никогда оружия не имевшие и не планирующие иго покупать, хотя криминал уже с оружием.
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08.09.2020 20:13 Ответить
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