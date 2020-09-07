Разумков о легализации короткоствольного оружия и проституции в Украине: Общество вряд ли готово
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам".
"Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к легализации короткоствольного оружия.
Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".
Касательно легализации проституции Разумков заявил, что это не для украинских реалий.
"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Когда не исправляют имена,
Перестают уместными быть речи.
Когда перестают уместными быть речи,
Не совершаются дела.
(Конфуций)
В остальном... взаімоотношеніє мєжду Украіной і клоуном - цугцванг. Народу нє вигодно в даний момєнт сіловоє ізгнаніє клоуна. Клоуну нє вигодно в даний момєнт сбрасивать маску. Обє сторони вижидают хода сопєрніка.
Яку їм зброю ???
Вони не готові до відповідальності.
Я про то что регистрация и постановка на учет совсем не гарантия защиты от криминального использования.
А що там у Молдові? Скільки злочинів скоєно за допомогою вогнепальної зброї?
Про що я? Та про те, що п'яний водій і дтп- це лише звичайна тупість, а не злі наміри. А іти вбивати когось із зареєстрованим КС ніхто не буде (хіба-що з відчаю).
Он в Затоці один чоловічок вбив сімейну пару через неіснуючий борг. Перед цим викликав бандитів, щоб допомогли, а по розпискам виходить що ніхто нікому нічого не винен. Після того вже його поставили на цифру, і він ввечері скоїв злочин. Проте він і не збирався ховатись.
- Давай запретим ножи и автомобили... Что там в Молдове?
Л - логика.
Естественно, легализация короткоствольного оружия предполагает соответствующий закон. Само слово "легализация" об этом и говорит!
Ты опять пытаешься выставить меня противником оружия.
Слова вообще ни о чем не говорят. Бубочка бегал со своими красивыми словами и что в результате?
Опять же я не противник легализации оружия.
А СБУшнику я уверен дадут максимум хулиганку.
Еще раз, я не противник оружия.
Давай РЕФЕРЕНДУМ!!!
и сколько людей живет в постоянной боли?
наверно они себе представляют бабушку, забивающую косяк.
Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 вапоризаторов , употребления экстрактов или оральных спреев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%81 набиксимолс ).
https://www.youtube.com/watch?v=mpgGH850h0A&feature=youtu.be
шо значит "это не для украинских реалий"? это как?