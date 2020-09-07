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Медучреждения получили около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19, - Минздрав

Медучреждения получили около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19, - Минздрав

Национальная служба здоровья за апрель-июль выплатила медучреждениям около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"НСЗУ в апреле-июле профинансировала около 3,5 млрд грн за предоставления помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением. В том числе 2,5 млрд грн получили медучреждения, предоставляющие стационарную помощь, 784 млн грн – 25 центров экстренной-медпомощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады (935 медучреждений, 1,6 тыс. мобильных бригад)", - сказала она.

Микичак добачила, что НСЗУ заключает договоры на переходное финансирование с медучреждениями, которые по программе медгарантий получили меньшее финансирование чем по медсубвенции.

"Более 600 медучреждений подали заявки на переходное финансирование от НСЗУ, 31 из них уже получило положительный ответ от НСЗУ ", - сказала Микичак.

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Асфальтом по ходу...
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07.09.2020 11:29 Ответить
Степанов не ври! Деньги получило министерство, а помощь оказывали больницы и поликлиники. Вот когда покажешь перечень перечислений денег конкретным учреждениям, тогда тебе кто-то поверит. А то заврались ЗЕчинуши до крайности, полгода уже врете. Да и раньше правды было мало.
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07.09.2020 11:32 Ответить
Надо спросить у своей семейной врачихи - какую иномарку она себе купила
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07.09.2020 11:50 Ответить
Медучреждения получили около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

и именно поэтому, количество заражённых будет неуклонно расти...
Именно врачи, получающие премии за лечение короновирусных жизненно заинтересованы в увеличении количества "короновирусных"...
Записывают в статью - короновирусных, всех подряд больных обычным гриппом, ОРЗ, пневмонией, фальсифицируя тесты (за деньги)
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07.09.2020 12:06 Ответить
У меня знакомый лежит в больнице с коронавирусом. За три дня минус 12 тысяч. Кто сп###л деньги?
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07.09.2020 19:32 Ответить
 
 