Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза
Чтобы решить проблему с парковками и пробками в центре Киева необходимо создать полноценные перехватывающие парковки на въездах в столицу и прекратить отдавать территории, отведенные под паркоместа, застройщикам.
Об этом лидер "Экопартии" и претендент на должность Киевского городского головы Борислав Береза заявил в эфире 24 канала.
"Есть три составляющие для решения проблемы с отсутствием парковок в центре Киева. Первое – должны быть перехватывающие парковки. Большое количество людей ежедневно приезжает в Киев на работу на собственных автомобилях. Перехватывающие парковки должны быть на каждом въезде в город. Второе – Киеву нужна электронная система управления городом, как в крупных городах по всему миру. И третье – нужно организовывать новые парковки. Выделять новые места, а не строить на территориях, отведенных под парковки, ТРЦ, как в случае с Метроградом", – сказал Борислав Береза.
Политик также заявил о необходимости ужесточения наказания за неправильную парковку в центре Киева.
"Чтобы разгрузить центр города машины, которые оставляют на дороге и которые затем препятствуют движению, нужно эвакуировать. Украинцы в других странах Европы – самые вежливые водители, никогда не нарушают правила, потому что они знают сколько штрафов заплатят. Нужно научить людей так же вести себя дома", – подчеркнул политик.
Пожалуйста, подождите...
один в кременчуге...
они разгрузят и киев и днепр с их не-до-мостами
Потрібно створювати робочі місця колгоспникам коло їхніх хат, щоб не перлися до Києва щодня.
Но такое количество транзита через столицу могли допустить только наши негодяи от власти.
Р.С. Дача в Осокорках с 1989.
Всем нужны только деньги. А люди？- Люди？ А хто ето？
С: Я знаю что вам делать. Вы должны стать ёжиками.
М: Но мы же мыши, как мы можем стать ёжиками?
С: Меня не волнует. Я придумала концепцию, а как вы её будете воплощать - не мои проблемы.
те, 2 моих моста разгрузят киев и днепр от транзита...будет две дальних объездных для этих городов
а еще избавиться от маршруток, заменив более вместительным транспортом...это уменьшит поток по мостам...
и еще раз, всё-таки, запустить городские электрички, оптимизировав их маршруты(не по кольцу, а короче и чаще) это тоже уменьшит поток по мостам
пригородные электрички довозить до метро лыбедская, выдубичи и левобережная а вместо двух новых мостов построить там хорошие развязки пригородной и городской электрички с метро, трамваем и тролл- и авто-бусом
и всем пассажирам дать единый билет
и тогда окажется, что мостов даже больше, чем нужно
Киев - столица , центр которого расположен между двумя горами , там трудно разрулить ситуацию
Многие киевляне работают С одной стороны, а живут с другой , и у многих работа связана с разъездами
КАКИЕ БЛИН ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ?
Вы хотите, чтобы женщины таскали детей и их портфели и сумки ? ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ В ЖИЗНИ КИЕВЛЯН. !!!!!
ЗАПОМНИТЕ ЭТО
только потом БЕЗГРАМОТНЫЕ МЭРЫ НЕ ВНИКЛИ В ЖТИ ПРОЕКТЫ
Киев идеален для тоннелей
Киев имеет все возможности :
- грамотных проектировщиков,
- Киевметрострой с опытом в 70 лет , с техникой и специалистами
ПРОСТО НЕТ УМНОЙ ВЛАСТИ И ЕЩЁ ЕСТЬ ГЛУПЦЫ ТИПА БЕРЕЗЫ , которые несут бред
Почему ?
Потому что человек с области приехал в Киев на парковку и что дальше ?
Пешком ?
Вообще-то все в Украине делается через сраку .
А как это делают в загнивающем западе ?
Вот пример Копенгаген .
Взяли ещё лет 60 назад построили железною дорогу от Копенгагена в разные стороны на 50 километров и пустили электрички каждые 10 минут , а не рабочие время 20 минут .
А теперь что бы было , если от Киева построить железною дорогу хоть на 50 километров ? Сколько бы людей нею пользовались ? И тогда не только меньше машин в Киеве , но и чистый воздух ? И ещё каждая машина заправляешься бензином который Украина покупает за валюту и сколько бы ещё и валюты экономили ?
Нет у Козлов которые хотят рулить глобального мышления
Надо строить железною дорогу и что бы люди уезжали в пригород Киеве и имели возможность без проблем на электричке приехать до Киева .
Когда люди с Копенгагена уезжают жить в пригород , где не шума , где чистый воздух , где спокойненько , и легко им добраться до Копенгагена благодаря этим электричкам , то украинцы все рвутся в Киев , где грязный воздух и т д
Возьмём площадь Шевченко & троллейбус до ближайшей станции до педалика ходил с интервалом 10 минут, теперь - 30 минут в пик и 120 минут в обычное время, за 6 лет не построено ни одной станции метро вообще!
На гостомельской трасее - аналогично, а строительство метро в нескольких км от нее отменили.
Надо побольше бетонных коробок и перевезти всех жителей ближайших областей в Киев!
Это - наша цель!
Слава педальному!
ДО КАКРЙ ПОРЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ СТАНЦИЯ НА ЛЬВОВСКОЙ ПЛОЩАДИ БУДЕТ НЕ ИМЕТЬ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ?????
Какая сволочь купила себе Львоскую площадь. И не даёт возможность проложить выход ?
СТАНЦИЯ - ПРИЗРАК 😀😀😀 Кличко кстати тоже не заинтересовался ПОЧЕМУ ЗАМОРОЖЕНЫ ДЕНЬГИ КИЕВЛЯН НА ЖТОЙ СТАНЦИИ