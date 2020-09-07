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Киев (24762) транспорт (1651) Береза Борислав (220)

Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза

Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза

Чтобы решить проблему с парковками и пробками в центре Киева необходимо создать полноценные перехватывающие парковки на въездах в столицу и прекратить отдавать территории, отведенные под паркоместа, застройщикам.

Об этом лидер "Экопартии" и претендент на должность Киевского городского головы Борислав Береза ​​заявил в эфире 24 канала.

"Есть три составляющие для решения проблемы с отсутствием парковок в центре Киева. Первое – должны быть перехватывающие парковки. Большое количество людей ежедневно приезжает в Киев на работу на собственных автомобилях. Перехватывающие парковки должны быть на каждом въезде в город. Второе – Киеву нужна электронная система управления городом, как в крупных городах по всему миру. И третье – нужно организовывать новые парковки. Выделять новые места, а не строить на территориях, отведенных под парковки, ТРЦ, как в случае с Метроградом", – сказал Борислав Береза.

Политик также заявил о необходимости ужесточения наказания за неправильную парковку в центре Киева.

"Чтобы разгрузить центр города машины, которые оставляют на дороге и которые затем препятствуют движению, нужно эвакуировать. Украинцы в других странах Европы – самые вежливые водители, никогда не нарушают правила, потому что они знают сколько штрафов заплатят. Нужно научить людей так же вести себя дома", – подчеркнул политик.
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Топ комментарии
+8
До дня выборов мы услышим столько дельных советов, наслаждайтесь мгновением, это не надолго.
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07.09.2020 11:38
+6
Дурачок! Береза, смотри на проблему "ширше", сначала недоумки от власти прокладывают магистраль проспект Бажана через спальные микрорайоны （Позняки, жм Харьковский）, а потом удивляются, что 210-250 тысяч автомашин следуют транзитом через Киев, наполняя столицу （и живущих в ней） ядовитыми газами. Один недоумок пять лет рассказывает сказки про метро на Троешину, другой лопочет про парковки, но оба не видят, что Киеву нужна объездная дорога и новые мосты и развязки к ней.
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07.09.2020 11:37
+3
причем надо минимум 2 моста и нормальная окружная, а не это недоразумение которое есть сейчас
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07.09.2020 11:47
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Дурачок! Береза, смотри на проблему "ширше", сначала недоумки от власти прокладывают магистраль проспект Бажана через спальные микрорайоны （Позняки, жм Харьковский）, а потом удивляются, что 210-250 тысяч автомашин следуют транзитом через Киев, наполняя столицу （и живущих в ней） ядовитыми газами. Один недоумок пять лет рассказывает сказки про метро на Троешину, другой лопочет про парковки, но оба не видят, что Киеву нужна объездная дорога и новые мосты и развязки к ней.
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07.09.2020 11:37 Ответить
причем надо минимум 2 моста и нормальная окружная, а не это недоразумение которое есть сейчас
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07.09.2020 11:47 Ответить
поки вони її добудують вона вже опиниться в центрі міста
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07.09.2020 12:25 Ответить
нужно 2 моста и подальше от киева...один в белой церкви-каневе-пирятине и
один в кременчуге...
они разгрузят и киев и днепр с их не-до-мостами
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07.09.2020 15:24 Ответить
Проблема в том , что не только береза дурочек , но и люди которые голосуют за тех , кто решает так строить дороги ,
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07.09.2020 12:02 Ответить
Увы. Гречка (+отсутствие мозгов) решает всё.
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07.09.2020 12:05 Ответить
Об'їздна дорога для тих колгоспників, хто їздить до Києва щодня "бізнес робити" - це як зайцю стоп-сигнал. Надто коли вони дізнаються її довжину. )))
Потрібно створювати робочі місця колгоспникам коло їхніх хат, щоб не перлися до Києва щодня.
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07.09.2020 12:33 Ответить
И я про это. Парковки мало что решат, те, кто привыкли быть за рулем, все равно где-нибудь приткнут машину, даже на тротуаре （у нас же никто с ними не борется, их называют ласковл "герой парковки", а не ублюдок, нарушающий правила и не уважающий других）
Но такое количество транзита через столицу могли допустить только наши негодяи от власти.
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07.09.2020 12:38 Ответить
Весь транзит идет через Киев еще и потому что банально нет других дорог)
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07.09.2020 13:01 Ответить
И я об этом. Никакие перехватывающие парковки ничего не решат. Этот Береза дилетант, и не только в инфраструктуре. Всякая пена и мусор всплывают, кушать хоца, а работать они не умеют.
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07.09.2020 13:05 Ответить
Проспект был до застройки спальниками.
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07.09.2020 13:09 Ответить
От этого стали умнее властные скоты, которые никогда не понимали, что сулит столице магистраль среди спальников и без окружных дорог?
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07.09.2020 13:13 Ответить
Там спальников, отродясь небыло. Но я вас понимаю, ведь дали утвердить проект застройки.
Р.С. Дача в Осокорках с 1989.
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07.09.2020 13:22 Ответить
Сегодня строят также: без генерального плана , без учета развития, без понимания того, каким должна быть среда обитания.
Всем нужны только деньги. А люди？- Люди？ А хто ето？
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07.09.2020 13:40 Ответить
Друже, я поправил вас только по фактам - Бажана открылась, и была пустыня . А то что у нас стройбеспредел, я знаю
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07.09.2020 13:46 Ответить
У меня до сих остались фотографии: Бажана, а по обе стороны горы песка. Так и думалось, понастроют кв.метры, но каково будет там жить людям？Недавно был в Дюссельдорфе, Берлине, вот где стараются обустраивать зоны отдыха, где умеют сохранять и использовать природные ландшафты. Наши умеют только воровать.
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07.09.2020 13:53 Ответить
Купил там квартиру, с правой стороны. Там ещё норм. С левой- полный п-ц.
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08.09.2020 10:49 Ответить
До дня выборов мы услышим столько дельных советов, наслаждайтесь мгновением, это не надолго.
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07.09.2020 11:38 Ответить
Мля я сам такое написать могу! Но вот только будут ли ставить машины на эти перехватывающие парковки вот в чем вопрос? И вобще Береза там твоих побратимов лаптеногие убивают а ты про парковки! Не стыдно?!
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07.09.2020 11:39 Ответить
Стыд?!! Стыд и Береза - абсолютно несовместимые понятия, как и совесть, честь, человеческое достоинство. Всякая погань вспывает перед выборами и начинает "любить народ" и киевлян.
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07.09.2020 11:49 Ответить
побратымов он кинул еще в 2014-м в Иловайске.....и не береза он никакая....бляхер!
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07.09.2020 11:58 Ответить
перехватывающие парковки ничего не решат . в первую очередь у водителей должны быть мозги . прется и жук и жаба в центр на своем тазике мороженки пожрать
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07.09.2020 11:39 Ответить
Вынырнуло!
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07.09.2020 11:40 Ответить
Скорее Всплыло.....
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07.09.2020 11:44 Ответить
Дороги делайте дибилы.
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07.09.2020 11:41 Ответить
Этот береза тоже хитросделанный и вашим и нашим, боится сородичей 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🦠обидеть
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07.09.2020 11:49 Ответить
Однажды мыши, которым сильно надоело, что их хавают коты, собрались и решили отправить делегацию к Охеренно_Мудрой_Сове, живущей на Троещине на большой берёзе. Мол Сова умная, он что нибудь посоветует. Пришла делегация к СОве, изложила проблему. СОва думала-думала, а потом говорит мышам:
С: Я знаю что вам делать. Вы должны стать ёжиками.
М: Но мы же мыши, как мы можем стать ёжиками?
С: Меня не волнует. Я придумала концепцию, а как вы её будете воплощать - не мои проблемы.
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07.09.2020 11:51 Ответить
А как разгрузить Киев от Зелени ты не знаешь !?.. .. А по поводу транспорта то нужно - новая обьездная, увеличить развязки в Киеве и построить хотя бы еще 2 моста...
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07.09.2020 11:53 Ответить
2 моста - один в каневе на участке пирятин - б церковь и мост в кременчуге с участком дороги от новомосковска(или, как там его декоммунизовали)
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07.09.2020 15:29 Ответить
это само собой , но я говорил о мостах в самом Киеве.
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07.09.2020 18:16 Ответить
достроят этот мост с подола на воскресенку(сам не киевлянин и в киеве мосты не нужны...
те, 2 моих моста разгрузят киев и днепр от транзита...будет две дальних объездных для этих городов
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07.09.2020 19:09 Ответить
я как Киевлянин скажу - и 3 моста именно Киеву не помогут!!! и это факт о котором тебе скажет любой автолюбитель Киева !!! а те что ты говоришь - это да..помогут транзитному транспорту и сильно..
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07.09.2020 19:50 Ответить
вот...и тогда полосы транзитчиков на мостах и дорогах города достанутся киевским шоферам...
а еще избавиться от маршруток, заменив более вместительным транспортом...это уменьшит поток по мостам...
и еще раз, всё-таки, запустить городские электрички, оптимизировав их маршруты(не по кольцу, а короче и чаще) это тоже уменьшит поток по мостам
пригородные электрички довозить до метро лыбедская, выдубичи и левобережная а вместо двух новых мостов построить там хорошие развязки пригородной и городской электрички с метро, трамваем и тролл- и авто-бусом
и всем пассажирам дать единый билет
и тогда окажется, что мостов даже больше, чем нужно
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07.09.2020 21:50 Ответить
да все верно ... но новые мосты нужны !!! после любой аварии на любом мосту через Днепр - пол Киева стоит в 10 ти бальных пробках...
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07.09.2020 22:56 Ответить
Серьгу с левого на правое ухо переставь и все рассосется само собой.
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07.09.2020 11:54 Ответить
Борислав, не будьте идиотом и нельзьте в вопросы в которых Вы не тянете
Киев - столица , центр которого расположен между двумя горами , там трудно разрулить ситуацию
Многие киевляне работают С одной стороны, а живут с другой , и у многих работа связана с разъездами
КАКИЕ БЛИН ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ?

Вы хотите, чтобы женщины таскали детей и их портфели и сумки ? ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ В ЖИЗНИ КИЕВЛЯН. !!!!!
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07.09.2020 12:03 Ответить
При мэре Омельченко институтом Киевметротоннель ( вроде) БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ 4 ТРАНСПОРТНЫХ ТОНЕЛЬ ПОД КИЕВСКИМИ ГОРАМИ
ЗАПОМНИТЕ ЭТО
только потом БЕЗГРАМОТНЫЕ МЭРЫ НЕ ВНИКЛИ В ЖТИ ПРОЕКТЫ
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07.09.2020 12:06 Ответить
Большинство городов решают проблему разгрузки наземных дорог ТОННЕЛЯМИ - Париж , Барселона, Вена и т д
Киев идеален для тоннелей
Киев имеет все возможности :
- грамотных проектировщиков,
- Киевметрострой с опытом в 70 лет , с техникой и специалистами
ПРОСТО НЕТ УМНОЙ ВЛАСТИ И ЕЩЁ ЕСТЬ ГЛУПЦЫ ТИПА БЕРЕЗЫ , которые несут бред
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07.09.2020 12:09 Ответить
Вы дело говорите, Специалист. Только вот в Укоаине кричи не кричи, все равно к власти приходят бездарные ублюдки.
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07.09.2020 13:55 Ответить
Ой, какие все умные, когда на должность метят. Пусть лучше расскажет, как он слился в 2015-м, уступив добровольно победу на выборах Кличко.
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07.09.2020 12:05 Ответить
бабло однако великая сила
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07.09.2020 12:13 Ответить
Передайте березе , что он дурак и дурацкий его план .
Почему ?
Потому что человек с области приехал в Киев на парковку и что дальше ?
Пешком ?
Вообще-то все в Украине делается через сраку .
А как это делают в загнивающем западе ?
Вот пример Копенгаген .
Взяли ещё лет 60 назад построили железною дорогу от Копенгагена в разные стороны на 50 километров и пустили электрички каждые 10 минут , а не рабочие время 20 минут .

А теперь что бы было , если от Киева построить железною дорогу хоть на 50 километров ? Сколько бы людей нею пользовались ? И тогда не только меньше машин в Киеве , но и чистый воздух ? И ещё каждая машина заправляешься бензином который Украина покупает за валюту и сколько бы ещё и валюты экономили ?
Нет у Козлов которые хотят рулить глобального мышления
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07.09.2020 12:15 Ответить
Они （бездарные козлы и ублюдки） способны только воровать.
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07.09.2020 13:56 Ответить
И тут Остапа понесло...😁
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07.09.2020 12:21 Ответить
Нельзя сам Киев размаривать без области в транспортной системы .
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07.09.2020 12:22 Ответить
Что бы разгрузтиь центр Киев, Кабинет Министров с Охфисом Предателя Украины и ВР, а так же ВСЕ министерства и госконторы надо переселить на Троещину. И район облагородяд, и центр разгрузят.
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07.09.2020 12:25 Ответить
В Дании так многие государственные органы отправили с Копенгагена в регионы
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07.09.2020 12:27 Ответить
Зачем например офис укр зализныце в Киеве ? Отправить его в Шепетовку
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07.09.2020 12:31 Ответить
В Дании за клоуна-наркомана не проголосуют!
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07.09.2020 13:02 Ответить
В Дании постояло говорят что делать с загрязнением воздуха в Копенгагене , потому что в год от загрязнения воздуха умирает около 560 человек . Они уже 2 метро построили , и ограничили въезд машин в центр Копенгагена , а в Украине такие как берёза , вообще не думают о том сколько людей умирают от загрязнение воздуха в Киеве
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07.09.2020 12:37 Ответить
Похоже он и сам поверил, что амплуа экоактивиста это его призвание...
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07.09.2020 12:38 Ответить
Это рассчитано на дураков . Загрязнение воздуха в Киеве если сказать что катастрофически , то сказать ничего и где его план по этому ? Где вообще план по этому от всех ? И кличка ?
Надо строить железною дорогу и что бы люди уезжали в пригород Киеве и имели возможность без проблем на электричке приехать до Киева .
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07.09.2020 12:46 Ответить
Пофиг. Лёню-космоса дважды выбирали за гречку, и нынешнего переизберут.
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07.09.2020 13:03 Ответить
Въезд в определённые районы Киева и других городов -миллионников сделать очень дорогим и это прекрасно решит проблему.Именно так решают вопрос авто в настоящих европейских мегаполисах.Отдано предпочтение коммунальному,велосипедному транспортам и пешеходам.В Украине всё перевернуто с ног на голову.Пешеход -объект городского автосафари..Где это видано?.Дурдомище.
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07.09.2020 12:41 Ответить
Что за бред , делать дорогим переезд в Киев ?
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07.09.2020 12:48 Ответить
Въехать в центр Киева можно,скажем ,заплатив 200 долларов за каждый въезд.Это очень выгодно скажется на пробках и чистоте воздуха.Особенно будут выгодны месячные абонементы для жителей центра в размере 6000 долларов.Я бы с удовольствием погулял бы по такому Центру ,не озираясь по сторонам.
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07.09.2020 14:38 Ответить
В Украине все через сраку .
Когда люди с Копенгагена уезжают жить в пригород , где не шума , где чистый воздух , где спокойненько , и легко им добраться до Копенгагена благодаря этим электричкам , то украинцы все рвутся в Киев , где грязный воздух и т д
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07.09.2020 12:53 Ответить
Какая свежая мысль! Вот только кто обяжет автомобилистов оставлять там свои машины и двигаться дальше на нашем городском недотранспорте?
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07.09.2020 13:06 Ответить
Для начала надо бы там иметь станцию метро или скоростного трамвая.
Возьмём площадь Шевченко & троллейбус до ближайшей станции до педалика ходил с интервалом 10 минут, теперь - 30 минут в пик и 120 минут в обычное время, за 6 лет не построено ни одной станции метро вообще!
На гостомельской трасее - аналогично, а строительство метро в нескольких км от нее отменили.
Надо побольше бетонных коробок и перевезти всех жителей ближайших областей в Киев!
Это - наша цель!
Слава педальному!
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07.09.2020 13:11 Ответить
от Геническа и Бердянска и Мариуполя до Зап. Украины мы должны ехать через центр Киева, потому что другой дороги нет!!!
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07.09.2020 13:27 Ответить
Капец, как не тема, так цензоровские писаки эксперты абсолютно во всем. Ну вот куда не плюнь цензоровские писаки тебе расскажут как нужно делать. Зато в жизни не одного спеца не найдешь нормального, не тупого и не рукожопого.
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07.09.2020 13:37 Ответить
Кстати о станциях метро
ДО КАКРЙ ПОРЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ СТАНЦИЯ НА ЛЬВОВСКОЙ ПЛОЩАДИ БУДЕТ НЕ ИМЕТЬ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ?????

Какая сволочь купила себе Львоскую площадь. И не даёт возможность проложить выход ?
СТАНЦИЯ - ПРИЗРАК 😀😀😀 Кличко кстати тоже не заинтересовался ПОЧЕМУ ЗАМОРОЖЕНЫ ДЕНЬГИ КИЕВЛЯН НА ЖТОЙ СТАНЦИИ
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07.09.2020 14:08 Ответить
 
 