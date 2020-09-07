РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4279 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
1 228 20
Беларусь (7764) Лукашенко (3538) репрессии (2763) санкции (11031) Чехия (1656) Петржичек Томаш (17)

Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии

Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии

Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. В санкционный список ориентировочно попадут около двадцати человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

По его словам, в настоящее время в ЕС обсуждаются масштабные санкции против Беларуси, но в первоначальный список попадет около 20 фамилий. Он отметил, что санкции Евросоюза вступят в силу не позднее 21 сентября.

"Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - отметил Петржичек.

Он также добавил, что Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если в отношении властей Беларуси к протестующим не будет позитивных изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
...всего 20 человек не дают восторжествовать справедливости. Оказывается, как мало надо.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:59
+4
Им ваши санкции , как и ***** -« только на пользу !»
показать весь комментарий
07.09.2020 11:54
+4
против 20-ти человек..
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
показать весь комментарий
07.09.2020 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Им ваши санкции , как и ***** -« только на пользу !»
показать весь комментарий
07.09.2020 11:54 Ответить
Что то подсказывает что Лукашенко начать на эти санкции.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:54 Ответить
Жестоко!)
показать весь комментарий
07.09.2020 11:56 Ответить
против 20-ти человек..
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
показать весь комментарий
07.09.2020 12:00 Ответить
...всего 20 человек не дают восторжествовать справедливости. Оказывается, как мало надо.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:59 Ответить
это те 20 которые приезжают в центр Минска по делам, и постоянно пропадают?
показать весь комментарий
07.09.2020 12:00 Ответить
Скоро, на центральной площади Минска после 21 сентября Бацька продает картоху из за санкций.
показать весь комментарий
07.09.2020 11:59 Ответить
Ekonomiceskije sankciji nado vesti,vot kak turkam predlozyli izza spora s grekami.Ili tut ix nekosajetsia.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:02 Ответить
Ты чё не можешь печатать не латиницей? В инете полно ссылок на клаву с укр\рус расскладкой
показать весь комментарий
07.09.2020 12:07 Ответить
Я, конечно, извиняюсь, но, кажется, в аэропорту Жуляны приземлился рейсовый самолет Симферополь-Москва. Возможны варианты: 1. Flightradar в руках Кремля, 2. ФСб проводит свою спецоперацию с "вагнеровцами" или еще кем...
Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии - Цензор.НЕТ 3309
показать весь комментарий
07.09.2020 12:02 Ответить
Моніка Зеленскі полетить до ***** щоб заглянутьвглаза.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:29 Ответить
За водичкой!!!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:41 Ответить
За водичкой!!!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:41 Ответить
Боже, точно пропала теперь Белорусь
показать весь комментарий
07.09.2020 12:06 Ответить
Санкции за РБ нужно вводить только одному Кремлю - и чем глубже , тем лучше..
показать весь комментарий
07.09.2020 12:09 Ответить
"ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания"

А если прекратит, то санкций не будет. То есть, если Лукашенко прекратит задержания, например, сегодня, то за все задержания/избиения, происшедшие до сегодня, ЕС не собирается его наказывать. ЕС не следует забывать, что законы обычно не имеют обратной силы, то есть в законе не может появится требование наказания за преступления, совершённые до выхода закона. Поэтому правильно сегодня выдать один закон о начале отсчёта, а, например, 21 сентября можно выдать второй закон о санкциях за преступления, совершённые после сегодня - так закон обретёт обратную силу.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:24 Ответить
Тепер Лука не зможе полетіти в Австрію щоб попити кави. Який аблом!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:27 Ответить
Гейросоюз как был чмом, так и остался. Озабочленцы. До дупи тим 20 ваші санкції. Вони й так невиїздні.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:28 Ответить
прикалываются
показать весь комментарий
07.09.2020 12:39 Ответить
Пожар и до тех тупорылых приколистов доберётся.
показать весь комментарий
07.09.2020 19:25 Ответить
 
 