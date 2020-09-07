Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии
Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. В санкционный список ориентировочно попадут около двадцати человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
По его словам, в настоящее время в ЕС обсуждаются масштабные санкции против Беларуси, но в первоначальный список попадет около 20 фамилий. Он отметил, что санкции Евросоюза вступят в силу не позднее 21 сентября.
"Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - отметил Петржичек.
Он также добавил, что Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если в отношении властей Беларуси к протестующим не будет позитивных изменений.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.
Пожалуйста, подождите...
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
А если прекратит, то санкций не будет. То есть, если Лукашенко прекратит задержания, например, сегодня, то за все задержания/избиения, происшедшие до сегодня, ЕС не собирается его наказывать. ЕС не следует забывать, что законы обычно не имеют обратной силы, то есть в законе не может появится требование наказания за преступления, совершённые до выхода закона. Поэтому правильно сегодня выдать один закон о начале отсчёта, а, например, 21 сентября можно выдать второй закон о санкциях за преступления, совершённые после сегодня - так закон обретёт обратную силу.