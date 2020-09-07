Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 7 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (253,4), Черновицкой (234,0), Ивано-Франковской (173,8), Харьковской (126) областях и Киеве (109,7).
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
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Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
Причем не по причине внесения изменений в Конституцию, а по причине того, что все большее количество областей игнорируют распоряжение центральной власти!
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
Как эти 17 областей будут отвечать , если вы ГЛАВНЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ ?
Вообще уже оборзели