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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (253,4), Черновицкой (234,0), Ивано-Франковской (173,8), Харьковской (126) областях и Киеве (109,7).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Топ комментарии
+5
для начала соблюдать каратинные меры. не шлятся по ресторонам и прочему.. в магазинах пользоваться средствами индидуальной защииты. Население тупо забило на вирус. Вот и результат.
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07.09.2020 12:14
+3
И ввели карантин?
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07.09.2020 12:17
+3
Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
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07.09.2020 12:21
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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2809
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07.09.2020 12:02 Ответить
О каком смягчение даже мысли? Почти каждый день рекорды......
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07.09.2020 12:03 Ответить
Это вы шведам расскажите.
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07.09.2020 12:10 Ответить
Шведы уже признали что это было ошибкой
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07.09.2020 12:12 Ответить
И ввели карантин?
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07.09.2020 12:17 Ответить
Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
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07.09.2020 12:21 Ответить
В вас застаріла інформація, трохи нижче почитайте, що пише ВОЗ.
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07.09.2020 12:42 Ответить
Пардон, не нижче, а вище у п.Влада.
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07.09.2020 12:42 Ответить
Лично тебе отчитались об ошибке?
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07.09.2020 12:45 Ответить
Благодаря Зеленскому, Украина скоро станет федеральным государством.

Причем не по причине внесения изменений в Конституцию, а по причине того, что все большее количество областей игнорируют распоряжение центральной власти!
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07.09.2020 12:04 Ответить
Мы "рады" за выводы минздрава, но появляется вопрос в вам - а что вы делаете чтобы 17 областей соответствовали смягчению карантина !? Что вы упыри зеленые вообще делаете !?
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07.09.2020 12:06 Ответить
А что надо делать? Вот просто интересно. Вводить жесткий карантин?
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07.09.2020 12:09 Ответить
не поднимать истерику а говорить правду
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07.09.2020 12:12 Ответить
Демагогия какая-то. Конкретно: что надо делать, чтоб идиоты поняли, что нужно хотя-бы соблюдать социальную дистанцию?
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07.09.2020 12:14 Ответить
Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7318
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07.09.2020 12:22 Ответить
Шведские школьницы в пандемию возвращаются домой на метро 1 сентября 2020 года (Фото: Getty, Стокгольм)

Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
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07.09.2020 12:26 Ответить
В первую очередь отделить больных от здоровых.(массовое и бесплатное тестирование).. 2 - закрыть школы, вузы, детсадики и ограничить пенсионерам передвижение..И последнее - не нужно было разворовывать ковид фонд а направить его по назначению.. но уже поздно.. он списжен.
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07.09.2020 12:13 Ответить
Да-да. Я помню истерику в о время жесткого карантина. До сих пор митингуют под кабмином.
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07.09.2020 12:15 Ответить
жесткий карантин не нужен - экономика ляжет, да и людей уже не загонишь в него.. Все взрослые люди и должны отвечать за свое здоровье сами - но людей с зоны риска нужно ограничить в свободном передвижение и т.д. - это дети, подростки и пенсионеры.
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07.09.2020 12:18 Ответить
для начала соблюдать каратинные меры. не шлятся по ресторонам и прочему.. в магазинах пользоваться средствами индидуальной защииты. Население тупо забило на вирус. Вот и результат.
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07.09.2020 12:14 Ответить
100%
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07.09.2020 12:15 Ответить
Правильно. И не только население. На местах власть тоже отказывается усиливать карантинные меры, ссылаясь на ограничение конституционных прав. Вот и имеем, что имеем.
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07.09.2020 12:17 Ответить
МОЗ УЖЕ ПРОСТО ПЕРЕХОДИТ ГРАНИЦЫ ЛИЦЕМЕРСТВА
Как эти 17 областей будут отвечать , если вы ГЛАВНЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ ?

Вообще уже оборзели
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07.09.2020 12:15 Ответить
З кожним днем лєхчє жіть.
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07.09.2020 12:21 Ответить
Степаша это шаман зели все его завывания это очередные табу для дикарей. Конституция и закону отдыхают . Но мы хотим жить как в цивилизованой стране, как в Африке например где уровень жизни выше а уровень корупции меньше. Африканцы уже поняли что надо защиаться от власть имущих законами а мы эти самые законы знать не хотим. Вот и вся разница .КАРАНТИН НЕ ЗАКОНЕНЕН.только у нас нет знаний понять что это значит. Потому и живем как дикари доедаем и доворовуем совковое. Ждем колониальной администрации чтоб и там пристроиться. Только у них свои наглядови рады будут в каждом селе из иностранцев .счас так белые люди называются и живут за счет пересичных.
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07.09.2020 15:00 Ответить
 
 