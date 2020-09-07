РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4279 посетителей онлайн
Новости
3 132 46
Житомир (670) ОГА (2386) Бунечко (46)

Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире, - глава ОГА Бунечко

Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире, - глава ОГА Бунечко

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что идет работа с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства. Идея даже сделать здесь грузовой хаб, чтобы разгрузить Киев, аэропорты "Жуляны" и "Борисполь", сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Китайцы выделят аж бегом. Янтарь в основном в Китай идет. И грузовик Ан-70 на заставке как бы подчеркивает предполагаемый профиль этого аэропорта...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:34
+3
"Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире" - почему в Житомире, а не в Умани?
показать весь комментарий
07.09.2020 12:40
+2
То другой инвестор.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и АН-70 на заставке уже как тролинг.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:28 Ответить
Бунечко от бубочки недалеко падает
показать весь комментарий
07.09.2020 13:00 Ответить
Бред. Ни один инвестор не выделит деньги, т.к. ВПП - это всегда госсобственность.
Инвестор может терминал построить, но полосу должно делать государство.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:33 Ответить
Китайцы выделят аж бегом. Янтарь в основном в Китай идет. И грузовик Ан-70 на заставке как бы подчеркивает предполагаемый профиль этого аэропорта...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:34 Ответить
АН не долетит, дозаправок много.....
показать весь комментарий
07.09.2020 12:40 Ответить
Смотря какой АН.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:41 Ответить
Это конечно понятно....но Мрией или Антеем нерентабельно.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:43 Ответить
Зависит от загрузки...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:43 Ответить
Ан 178 дальность полетов 8 тысяч км.. с дополнительными баками до 10 тысяч 400 не пишите хренотень АН 132 лдальность 5 тысяч 600 это при полной закрузке с доп баками до 7400 км..
а такие мастодонты как Геркулес 130, А- 12, Бомбардире тем более без проблем а даже если и дозаправка да любой аэропорт с удовольствием заправит дозаправит за оплату транзитный груз тем более что попутно можно в точку дозаправки подбрасывать груз.. и брать с аэропорта вылета груз в конечную точку..
показать весь комментарий
07.09.2020 12:49 Ответить
и да у Китая есть Боинг 737 и 777 грузовые КАРГО...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:50 Ответить
Чому Китай. На Житомирський аеропорт російський інвестор поклав руку.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:19 Ответить
Для турЬІстів з Ізраілю?
показать весь комментарий
07.09.2020 12:33 Ответить
Прямые поставки грузовых чартерев с бурштыном!
показать весь комментарий
07.09.2020 12:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217931/nezakonnoyi_dobychi_yantarya_seyichas_v_jitomirskoyi_oblasti_net_glava_oga_bunechko
показать весь комментарий
07.09.2020 12:43 Ответить
Незаконной нет, но это не значит, что её нет вообще. Выдали бумажки копачам и всех делов.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:48 Ответить
"Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире" - почему в Житомире, а не в Умани?
показать весь комментарий
07.09.2020 12:40 Ответить
То другой инвестор.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:42 Ответить
Из Омана?
показать весь комментарий
07.09.2020 13:11 Ответить
Не дорос! Это бизнес семьи Кучмы
показать весь комментарий
07.09.2020 13:19 Ответить
есть уже в Умани...
показать весь комментарий
07.09.2020 12:46 Ответить
Радянський військовий? А хіба там не "растащілі пліти со взльотной полоси"?©
показать весь комментарий
07.09.2020 16:06 Ответить
як раз НІ !! тренуються курсанти на Л-39 інколи... а був випадок, міністри оборони України, США, і Снєгіріїї аварійно сіли в одному літаку...
показать весь комментарий
07.09.2020 16:20 Ответить
Почему не в Жабокричеви?
показать весь комментарий
07.09.2020 14:10 Ответить
Умань слишком велика))
показать весь комментарий
07.09.2020 22:40 Ответить
Вот это я понимаю "Зе-губернатор"! А вы говорите, что нифига не делает. Переговоры ведет. И не с кем-нибудь, а с целым "частным инвестором"! Только Виталик, текст не до конца доучил. Помнится там по тексту было: "международный шахматный турнир" (а не какой-то вонючий грузовой хаб), "строительство гостинниц-небоскребов" и "столица автоматически переходит в ... Житомир?"
показать весь комментарий
07.09.2020 12:50 Ответить
Все по зедебильной методичке.Рассматривают ,будет,возможно не будет,сделаем,поднимем возможно,скорей всего.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:55 Ответить
Ага, Нью Васюки и космодром в придачу для межгалактического сообщения. Тот аэропорт уже лет 10 обещают сделать международным, и постоянно находятся какие-то непонятки, которые мешают это сделать.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:55 Ответить
У нас давно в новостях рассказывают о событиях, которые, возможно, произойдут в будущем. Новости о том, что правительство собирается сделать, построить, доставить, увеличить выпуск, повысить, бороться с коррупцией, что есть планы, обещания...
Новостей о том, что уже сделано, практически нет.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:26 Ответить
Все в Украине через сраку

Зачем в каждом городе аэропорт ?
Что бы он пустой стоял ?
Вам пример Польши это не пример , где аэропорт пустой ?
показать весь комментарий
07.09.2020 13:00 Ответить
Интересно, в США тоже такая концентрация международных аэропортов, как у нас? Чисто любопытство. А то скоро, я вижу, в райцентрах будут уже строить.
показать весь комментарий
07.09.2020 13:03 Ответить
..огромнейшая концентрация ! Но там развита частная авиация. Сотни и тысячи маленькой авиации в частных руках и позволяет иметь такое количество. Британия, Испания, Германия ..аналогично.... Нам об этом остаётся только мечтать. Но бредить уже начали...))))
показать весь комментарий
07.09.2020 17:21 Ответить
130 км до Києва ...та і дорога Київ -Чоп ..
Поряд правда військовий (Озерне ) з гарним аєродромом.де базувалися ТУ-116.
Стоїть напівпустий .
показать весь комментарий
07.09.2020 13:09 Ответить
До Киева от Житомира 130 км. Есть два действующих международных аэропорта. Какова экономическая целесообразность? Или деньги девать некуда?
показать весь комментарий
07.09.2020 13:09 Ответить
1. Жуляны - использовать как грузовой не подходит. Фуры с грузом будут стоять весь день в пробках чтобы выехать из города. Площади где построить склады - нет.
2. Борисполь - неудобно чтобы ехать в западную часть Украины - фурам днем через Киев ехать нельзя, объездной дороги нет. Кроме того, Борисполь на пике загрузки (для примера летом 2018) был почти не способен принимать больше рейсов, при "мародере" пассажиропоток был на 25% выше чем в 2013 при шапкокраде.
Другое дело что есть Гостомель - и места валом, можно строить склады, и есть выезд на Окружную и на Житомирскую трассу, и в направлении на Ковель...
показать весь комментарий
07.09.2020 13:53 Ответить
а вот вопрос!? Кто будет возить эти грузы самолётами в Украину? И кто будет???? и ЧТО... отправлять самолётами из Украины??? Аэропорт Борисполь по грузовым перевозкам обеспечен всего на 12 процентов. В основном почта и мелкие партии грузов. О перевалке из одних стран в другие и речи не идёт!!! Но зато идиотизма в желаниях масса. Херсон удлинил полосу...реконструировал аэропорт... мечтая что европейские Карго Люкс на В-747 будут массово садится в Херсоне для дозаправки , следуя из Европы в Азию. А мозгов не хватило понять, что есть Баку на полпути и топливо там в разы дешевле украинского. И какой дурак будет садится на дозаправку в Украине...да ещё в полудохлом Херсоне, когда даже Борисполь никогда не рассматривался , как аэропорт дозаправки для любой авиакомпании летающей из Европы в Азию. И как летал в Херсон один турок в неделю...так и летает. Ну парочка чартеров ещё летом. Белая Церковь возмечтала стать международной... с перевалкой грузов. Там есть ж.д ветка и это уже весомый аргумент, что бы туда все рванули наперегонки!!! А то что кроме ВПП там НИЧЕГО НЕТ абсолютно... даже ночного освещения полосы... это мелочь.))) А тут ещё и Житомир... Новые Васюки!!! Борисполь работает на 30 процентов возможного, Жуляны на 20 от силы...Львов на 50 процентов... Есть куча международных аэропортов куда реальньно НИКТО не летает. Ровно, Ивано-Франковск, Ужгород, Николаев,Полтава, Кривой Рог... ели дышащее Запорожье, тоже отремонтированное. И тут Житомир высовывается!!!)))))) А ведь это не смешно!!!
Дорогой мой!!! Какие фуры ? Какие грузы из и в Украину Вы видите? Какой пик в 2018 году? Авиационные перевозки грузов крайне дорогое и опасное удовольствие. ВСЯ!!! Европа отправляет свои грузы с двух Европейских аэропортов, грузовых хабов!! Это Лейпциг и Люксембург!!! Французы, итальяшки везут свои грузы именно в Люксембург ... и развозят по миру. Мелочь отправляют из своих аэропортов.... пассажирскими самолётами в багажных отсеках. А основной ГРУЗОВОЙ поток идёт именно оттуда. В Британии аэропорт Станстед.
А ту в бизнес вмешивается Житомир, Белая Церковь и Херсон....))))))))))))))))
Эти аэропорты нужно реконструировать и использовать только тогда, когда возможно развить частную авиацию, как в Германии, Британии... где базируются сотни частных самолётиков, выполняя роль передвижения по всему миру... А у нас в Украине это пока мертво и надолго!!! Так что не стоит обсуждать бред Зеидиота, который как всегда мелет то, в чём не разбирается абсолютно.
показать весь комментарий
07.09.2020 17:15 Ответить
Наличие клиентов с грузами - это другой вопрос.
Я этого вопроса не касаюсь ибо тут все очевидно. Дискутирую сугубо по техническим вопросам.
показать весь комментарий
07.09.2020 17:27 Ответить
Ваши сугубо технические вопросы будут актуальны лет через 50. Когда Украина достигнет уровня Германии, Польша слабовата на сей день... ибо не предлагает аэропорт Слупск недалеко от Гданська достроить в грузовой хаб. Аналогично Германия не собирается реконструировать огромнейший аэродром Шперенберг , что южнее Берлина в грузовой хаб. И почему идиотские идеи посещают именно руководителей в Украине?! Да и 50 лет ..маловато....(((( И если абсолютно нет клиентов с грузами, то зачем подымать вопрос. В Европе с этим куда лучше...а только несколько аэропортов занимаются грузовыми перевозками. Так что Ваши технические вопросы и их решение просто неуместны.
А Вы знаете..технически развитая авиасистема Турции не имеет грузового хаба в Стамбуле. Именно специализируются по пассажирам. И только в Стамбуле (Сабиха) есть чисто грузовое направление перевозок и то только из Турции и никакого транзита. Это Вам для сведения!))
показать весь комментарий
07.09.2020 17:53 Ответить
Если мы обсуждаем вопрос например долетит ли пуля до Луны, это не значит что мы оцениваем практичность, мы оцениваем технические характеристики. То что грузовой аэропорт не нужен - никто не спорит. Более того, в Европе аэропорты закрываются, не выдерживают конкуренции с жд и авто.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:23 Ответить
Уважаемый! В Европе никакие аэропорты не закрываются. Ещё ни одного такого случая в текущих авиационных документах не наблюдалось. Наоборот, военные аэродромы , которые действительно закрываются, пересертифицируют на гражданские. Примеры. хоть и давненькие, это Франкфурт(Ханн) и Ватри под Парижем. Тем не менее Вы сами себе противоречите, описывая выше условия выгодной эксплуатации именно в грузовом варианте их применения. А тут уже говорите о ненужности именно грузового аэропорта. А теперь подумайте... Нужен ли Житомиру международный пассажирский аэропорт? Будет ли туда пассажиропоток? Нет.... не будет... Как его нет ни в Тернополь(абсолютно), Николаев, Черновцы, и так далее и так далее.... А вот если дать старт развитию мелкой авиации... то это прямой толчок к необходимости таких аэропортов. Тогда Роман Ровенский на своём пятиместном самолёте с семьёй из маленького Демблина прилетит в областной Житомир...в международный аэропорт. А потом из Житомира в какой нибудь Тиват с семьёй на отдых... Но пока украинские авиационные власти эту программу как можно крепче гнобят и тормозят, ничего подобного и близко не будет. И когда прилетев в Борисполь , какой нибудь частник из Германии за стоянку и обслуживание своего самолёта заплатит сумму, равную стоимости этого самолёта (утрирую... но достаточно много, чтобы отказаться от таких полётов) то никто и близко не будет летать в Украину. СМИ читаете...видите сами! Поэтому данный вопрос с Житомиром...бред сумасшедших потенциальных идиотов!!! Зе там тоже визжал о строительстве аэропортов... Ну там диагноз налицо и вопросов нет. Вот и все вопросы.!
показать весь комментарий
08.09.2020 10:15 Ответить
та е-мое, еще раз для тупых - мне насрать нужен или нет аэропорт, я это не обсуждаю.
А закрытых аэропортов видел достаточно в Европе. Т.е. по бумагам они не закрыты но фактически туда летают только бизнес-джеты, а массовых пассажирских перевозок нет.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:18 Ответить
... ну так если Вы пишете для тупых...то мне насрать и на тебя и твоё мнение дебила, в планем закрытых))) европейских аэропортов.... Итак мы в расчёте и будьте счастливы!)))))
показать весь комментарий
08.09.2020 13:05 Ответить
Почему экспорт янтаря воспринимается в штыки? Такое же было с металлом при Кучме - только избранные могли...
показать весь комментарий
07.09.2020 13:22 Ответить
Если в Житомире бывший военный аэродром - надо так и говорить.
А что с дорожной сетью вокруг Житомира? Она выдержит вес фур ?
Для грузов надо иметь большой аэродром и в западной части страны, и в восточной.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:22 Ответить
Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 6399Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 7061
показать весь комментарий
07.09.2020 15:07 Ответить
Житомир - не "райцентр", а важливий історичний на перехресті Схід-Захід і Південь-Північ і, окрім того, дублер Києва. Так що йому і "карти в руки". Йорничати тут ні до чого.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:56 Ответить
ЗЕленый бред!
показать весь комментарий
07.09.2020 22:40 Ответить
 
 