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В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко

В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко

У 244 жителей Киева обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирус. Двое больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции ву понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Среди заболевших: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. А также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.

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В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4 759 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, Соломенском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 909 больных коронавирусом. 174 из них - в тяжелом состоянии, 12 – подключены к аппаратам ИВЛ.

"Хочу отметить, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

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Он отметил, что не отступает и пневмония. За минувшие сутки с таким диагнозом госпитализировали 30 пациентов. В общем воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 больных.

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Топ комментарии
+3
А шо COVID-19 опасен? Тут недавно писали, что ЭТО придумал Зе!
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07.09.2020 12:32
+1
В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 6260
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07.09.2020 12:43
+1
В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 9809
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07.09.2020 12:43
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Кличко - СКОЛЬКО МЕСТ В БОЛЬНИЦАХ для короновирусных больных?

Какая заполненность больниц?

Как оснащены койки кислородом ? Не пора ли жто раскатывать киевлянам
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07.09.2020 12:30 Ответить
В Києві, ще так-сяк лікують! От на периферії в медицині, вже повний завал, в тому числі і в Київській області. І це ще не на піку епідемії...
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07.09.2020 12:49 Ответить
А шо COVID-19 опасен? Тут недавно писали, что ЭТО придумал Зе!
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07.09.2020 12:32 Ответить
веришь в сказки, а вроде бы уже взрослый человек?
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07.09.2020 12:34 Ответить
"Это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году..."
В. Высоцкий
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07.09.2020 12:50 Ответить
Беда в том, что "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...."!
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07.09.2020 12:56 Ответить
С приходом Зеленых соплей Виталя заразный и больной
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07.09.2020 12:42 Ответить
У психиатра давно был?
Пора посетить.
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07.09.2020 13:03 Ответить
В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 6260
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07.09.2020 12:43 Ответить
Свои пять копеек засунь себе в одно место - фотка древняя и за окнами явно зима!
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07.09.2020 14:04 Ответить
В Киеве 244 новых случая COVID-19 за сутки, всего в больницах находятся более 900 больных, из них 174 - в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 9809
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07.09.2020 12:43 Ответить
а. Втрата нюху - легкий.
б. Задишка - важкий.
в. Бездиханний - райське життя...
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07.09.2020 12:53 Ответить
 
 