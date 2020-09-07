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Зеленский (19005) Минобороны (9022) поздравление (1055) разведка (4119)

Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна

Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. А сейчас она пребывает еще на важном этапе развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

"Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - констатировал Зеленский.

Однако, по словам президента, перед ГУР стоит еще много задач.

"Настоящее и будущее требует новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной", - подчеркнул президент.

Одним из ключевых факторов успешности разведки, по убеждению президента, является формирование жесткой кадровой политики, ведь случайным людям здесь нет места. И только тщательный отбор профессиональных и патриотически настроенных кадров обеспечит успешность работы ГУР.

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Работа разведчиков - это невидимый напряженный интеллектуальный поединок, который всегда, а особенно в условиях войны, продолжается круглосуточно и без выходных "ради мира, покоя и стабильности Украины", отметил Зеленский.

"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно спрогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, слепа, глуха и почти бессильна", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

"Оставаясь всегда незамеченными, вы в любой момент демонстрируете дееспособность и эффективность. Обнаруживаете потенциальные вызовы и угрозы национальным интересам и эффективное противодействие им ежедневно", - сказал Зеленский.

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины", - отметил президент.

Во время посещения воинской части, где осуществляется подготовка и тренировки разведчиков, глава государства ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения, тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.

Лучшим воинам Зеленский вручил государственные награды.

В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Президент вместе с премьер-министром, председателем Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память погибших воинов-разведчиков, защищавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
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Топ комментарии
+27
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 9054
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07.09.2020 13:17
+26
А с тобой, зеля, так ваще звиздец
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07.09.2020 13:11
+21
Ранее"Несмотря на все данные разведки": Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну 11.02.2020 14:42
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07.09.2020 13:12
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А с тобой, зеля, так ваще звиздец
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07.09.2020 13:11 Ответить
За розголошення військової таємниці і незрозумілу зупинку військової операції по вагнерівцям, що призвело до провалу операції, Зеленський і весь його офіс маж бути арештований і відданий під трибунал!
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07.09.2020 13:14 Ответить
І хто ж його відправить туди? Гриценко?
Єдина надія на Порошенко в такому випадку!!!
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07.09.2020 13:15 Ответить
.Так а Порося ......взагалі *під ніж *
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07.09.2020 13:19 Ответить
сопли утри.... резчик нашелся. не обосрешься просто увидев его на расстоянии его удара тебе в репу?
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07.09.2020 13:21 Ответить
порошенко за 5 років зміг посадити тільки кілька тисяч патріотів, добровольців, майданівців та бійців ЗСУ! Тому порошенка чекає тюрма, до кінця життя!
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07.09.2020 13:42 Ответить
у тебя снова обострение, Ляшенко? или ты какой дури вдул?
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07.09.2020 13:44 Ответить
Адвокаты бойцов связывают их арест с задержанием "эшелона с контрабандой чугуна и угля из ЛНР". В батальоне "Сич" напоминают, что аналогичные дела были возбуждены в отношении "Сичи", "Манько", https://112.ua/statji/partizany-patrioty-ili-grabiteli-chto-my-znaem-o-gruppe-ravlyk-236459.html "Равлык". -----В "Торнадо" все обвинения категорически отвергли, подчеркнув, что уголовные дела появились сразу после того, как бойцы роты начали останавливать поезда с контрабандным углем, металлом и лесом, ежесуточно курсировавшие через линию разграничения.

Судебные заседания по делу "Торнадо" проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты требовали хотя бы частично открыть суд, подчеркивая, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются "сепаратистами и путаются в показаниях".
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07.09.2020 15:24 Ответить
игорйоша, так эти тысячи патриотов и бойцов они хде? чо там анатоль на эту тему говорит?
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07.09.2020 13:45 Ответить
Сходіть до арештованого батальону Торнадо в гості!
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07.09.2020 14:34 Ответить
я тебе желаю попасть в гости к тому батальону "торнадо"
ты идиот хоть что нибудь про них вообще знаешь? кто они такие знаешь? что они творили знаешь? дебил
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07.09.2020 14:38 Ответить
Батальйон Торнадо досі сидить без вироків, вже 6 років, бо немає доказів у прокуратури! Ось це яскравий приклад переслідувань злочинною владою порошенка українських добровольців!
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07.09.2020 14:45 Ответить
ты в запое что ли был?

Экс-командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, его заместитель Николай Цукур - 9 лет. Ещё шестеро обвиняемых получили от 8 до 10 лет тюрьмы, четыре «торнадовца» приговорены к 5 годам условного заключения - трое из них с отсрочкой на 2 года и один - на 3 года.
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07.09.2020 14:47 Ответить
Ці сфабриковані вироки будуть відмінені апеляцією!
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07.09.2020 14:50 Ответить
опять мимо. проиграна апелляция. все приговоры в силе.

что еще?
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07.09.2020 14:51 Ответить
Ще є касація і ЄСПЛ
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07.09.2020 15:19 Ответить
дятел, в Украине нет тюрем на "кілька тисяч патріотів" ))))
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07.09.2020 13:45 Ответить
кількість ув'язнених в Україні 52 тис, а ще 20 років тому була 200 тис.
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07.09.2020 14:33 Ответить
сколько сидит бандитов из торнадо?
где остальные несколько тысяч дятел ты винторогий?
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07.09.2020 14:39 Ответить
Скільки ще терпіти хамство від флудерів? Є адмін на сайті?
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07.09.2020 14:46 Ответить
сопли утри воин.... ты не на форуме мамочек. тебе подсказать куда пойти пожаловаться админу? подсказываю - совет форумчан.

тьфу ссыкло дешевое
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07.09.2020 14:49 Ответить
Чому я маю терпіти російськомовне хамовите бидло на українському форумі?
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07.09.2020 15:31 Ответить
как ты быстро ищешь информацию !!!

а про "кілька тисяч патріотів" в тюрьмах почему никак не можешь найти информацию ?
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07.09.2020 14:44 Ответить
Більше 8 тис. добровольців та ветеранів АТО - бійців ЗСУ було арештовано та ув'язнено за порошенка!
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07.09.2020 14:48 Ответить
бл.. ты с чего это взял? где они сидят? конкретно! без развоза соплей по тарелке. игорь тебе дали уникальный шанс - с тобой вообще общаются а не сразу в спам кидают. ты можешь подтвердить эти свои слова?
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07.09.2020 14:50 Ответить
По всій Україні в кожному СІЗО, в кожній колонії силять ветерани АТО!
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07.09.2020 15:33 Ответить
тебе першого за держзраду.
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07.09.2020 13:22 Ответить
От його привітання виглядає, як тролінг. Або ще гірше - знущання.
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07.09.2020 13:21 Ответить
Ранее"Несмотря на все данные разведки": Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну 11.02.2020 14:42
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07.09.2020 13:12 Ответить
Так же бессильна без них,как и с тобой,членограй.
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07.09.2020 13:12 Ответить
обсос
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07.09.2020 13:12 Ответить
Зачем ты все свои погоняла здесь пишешь?
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07.09.2020 13:55 Ответить
С оманским лыжником наша страна слабее ещё никогда не была...
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07.09.2020 13:13 Ответить
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 2726
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07.09.2020 13:14 Ответить
Так ему лучше...
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 7092
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07.09.2020 15:14 Ответить
а зачем Ермак уволил начальника Главного Управления Разведки ВСУ ?
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07.09.2020 13:14 Ответить
это у ВЯЛОГО спросить нужно
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07.09.2020 13:17 Ответить
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 6862
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07.09.2020 13:14 Ответить
Вторая подряд картинка Допы, тебе он так нравится?
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07.09.2020 13:57 Ответить
Я хотел намекнуть что "текст по-дебильному написан"
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07.09.2020 14:04 Ответить
ага, Оанский сдал операцию по захвату вагнеровцев уйлу и потом поздравил разведку.
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07.09.2020 13:15 Ответить
Почти каждый день по теле и радио полиция предупреждает о телефонных мошенниках.
А тут один гнусявый уже полгода всю страну по смартфону разводит..
Ау, полиция, вы где ?!
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07.09.2020 13:15 Ответить
полтора года
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07.09.2020 13:16 Ответить
Циничный ВЯЛЫЙ.
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07.09.2020 13:16 Ответить
на фоне "вагнерогейта"... это так по зелепукски... цинично, пафосно... и не искренне...
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07.09.2020 13:16 Ответить
Уявляю як зараз з неба дивиться на це нещасне говнокомандування , розвідник Журавель .
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07.09.2020 13:17 Ответить
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 9054
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07.09.2020 13:17 Ответить
ви там розвідуйте, а зюзя буде вас зливать, бо йому перед ****** вислужитися треба
***** обіцяло обіцяти миру
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07.09.2020 13:17 Ответить
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 3450
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07.09.2020 13:21 Ответить
лицемер!
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 645
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07.09.2020 13:19 Ответить
ні чому лицемір- те шо Україні шпигун ЗЕсовку развєдчік , какая разніца що кремлівський...
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07.09.2020 14:00 Ответить
Да привітав, так привітав...
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07.09.2020 13:19 Ответить
А шо он там за трибуной пальцы крестиком держит? Или дулю скрутил?
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07.09.2020 13:19 Ответить
За Зе! Защитник земли русской!
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07.09.2020 13:23 Ответить
Без зеленого запроданця, кацапія "слєпа, глуха і почті бєссільна".
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07.09.2020 13:26 Ответить
Шмаркля пошёл нах
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07.09.2020 13:27 Ответить
Это с тобой Зеленский, наша страна глуха, слепа и бессильна.
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07.09.2020 13:38 Ответить
обязательно
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07.09.2020 13:47 Ответить
скажіть будь ласка цьому баранові, що нині, після заборони БПЛ і т д вони й так глухі і сліпі! дякуюдужедякуюянелох...
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07.09.2020 13:40 Ответить
Заборонили? А як же здійснювати моніторинг режиму тиші у зонах розведення?
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07.09.2020 13:55 Ответить
Та ти шо?! На щастя у нас президент-екстрасенс, баче всю суть ворога просто в його очах.
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07.09.2020 13:41 Ответить
Через задній прохід.
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07.09.2020 13:45 Ответить
Що там з "вагнерівцями", Зраднику?
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07.09.2020 13:45 Ответить
Спроси у пуйла
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07.09.2020 14:01 Ответить
"Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна". С тобой, Вава, тоже.
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07.09.2020 13:45 Ответить
А с тобой?
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07.09.2020 13:45 Ответить
"Без вас наша страна, говорю откровенно, слепа, глуха и почти бессильна".

Кто написал для Зе этот нудный текст? Порошенко так уныло не высказывался.
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07.09.2020 13:48 Ответить
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 5947
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07.09.2020 13:51 Ответить
Такого цинізму я ще не чув. Півроку розвідка-контррозвідка розробляє операцію з захоплення найманців "вагнеру" для подальшого обміну на наших захисників. Виходить на фінал операції, десятки працівників пов'язані з цією подією. За тиждень операція доводиться до відома вищого керівництва держави. І в останній момент керівник Офісу президента ( людина без доступу до держтаємниці) зливає інфу країні агресору. Операція зірвана, головнокомандувач мовчить, розслідування не проводиться. Робота спеців злита в унітаз. І після цього вітати розвідників???! Дай Боже Україні дожити до наступних виборів.
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07.09.2020 13:50 Ответить
Разведку и БПЛА в зоне ООС - запретил
Операцию "Вагнеровцы в Минске" - слил
Цемаха - отпустил
Кротов в СНБО - завел
Чем бы еще помочь разведке Украины
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07.09.2020 13:51 Ответить
Он сам самая удачная спецоперация разведчиков, только российских.
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07.09.2020 14:50 Ответить
Лучше б ЗЕ не сливал кацапам операции военной разведки.

А поздравления после предательства этот мудак может себе в задницу засунуть.
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07.09.2020 13:51 Ответить
Зеленский БРЕХЛО!
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07.09.2020 13:51 Ответить
Это с тобой она такакая ЗЕублюдень
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07.09.2020 13:56 Ответить
Розвів й завів до ВР ЗЕбаранів, завів до соєї ЗЕОПИ КРМЛЕкротів - й каже без них він " пачті бессильний" - бо те, шо Україні шпіони а Воці развєдчікі ...
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07.09.2020 13:57 Ответить
Це ти, Осел, тупе бессильне ссикло. Шо ти там мелеш?
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07.09.2020 14:01 Ответить
Ліцемір зелений! 🤮
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07.09.2020 14:09 Ответить
Сцать в глаза и уши, еще бы! За ширмой брехни гниды зеленой, все труднее разглядеть кусок правды. Хоть военные на своей шкуре это чувствуют, не дадут спуску.
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07.09.2020 14:22 Ответить
Не! Янелоха нужно мумифицировать и поместить в кунц камеру с надписью - "так выглядит тварь", и водить туда экскурсии.
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07.09.2020 14:33 Ответить
Хотел бы я услышать что разведчики ответили бубочке, неформально, конечно.
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07.09.2020 14:47 Ответить
и сам же запретил вести разведку во время зелемирия
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07.09.2020 14:50 Ответить
После чего Ермак слил очередную партию секретной информации в РФ, Зеленский в это время "отошёл поправить шторы".
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07.09.2020 14:57 Ответить
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 390
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07.09.2020 15:09 Ответить
А че ж ты бубочка мешаешь разведке делать ее работу?!!!!
Будь последовательным!!!!
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07.09.2020 17:50 Ответить
А со мной она не только ослепла и оглохла, но и одурела, забыл добавить президент ЗЕро.
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07.09.2020 18:33 Ответить
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 2963
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07.09.2020 18:34 Ответить
А чотирижди уклоніст від армі знає що таке військова розвідка? Чи йому агенти фсб в його офісі розповіли що це таке.
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07.09.2020 20:01 Ответить
аааа, зрааадныык.
ненавижу-ненавижу!
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07.09.2020 20:59 Ответить
 
 