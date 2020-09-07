Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна
Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. А сейчас она пребывает еще на важном этапе развития.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.
"Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - констатировал Зеленский.
Однако, по словам президента, перед ГУР стоит еще много задач.
"Настоящее и будущее требует новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной", - подчеркнул президент.
Одним из ключевых факторов успешности разведки, по убеждению президента, является формирование жесткой кадровой политики, ведь случайным людям здесь нет места. И только тщательный отбор профессиональных и патриотически настроенных кадров обеспечит успешность работы ГУР.
Работа разведчиков - это невидимый напряженный интеллектуальный поединок, который всегда, а особенно в условиях войны, продолжается круглосуточно и без выходных "ради мира, покоя и стабильности Украины", отметил Зеленский.
"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно спрогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, слепа, глуха и почти бессильна", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.
"Оставаясь всегда незамеченными, вы в любой момент демонстрируете дееспособность и эффективность. Обнаруживаете потенциальные вызовы и угрозы национальным интересам и эффективное противодействие им ежедневно", - сказал Зеленский.
Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.
"Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины", - отметил президент.
Во время посещения воинской части, где осуществляется подготовка и тренировки разведчиков, глава государства ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения, тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.
Лучшим воинам Зеленский вручил государственные награды.
В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Президент вместе с премьер-министром, председателем Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память погибших воинов-разведчиков, защищавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
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Єдина надія на Порошенко в такому випадку!!!
Судебные заседания по делу "Торнадо" проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты требовали хотя бы частично открыть суд, подчеркивая, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются "сепаратистами и путаются в показаниях".
ты идиот хоть что нибудь про них вообще знаешь? кто они такие знаешь? что они творили знаешь? дебил
Экс-командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, его заместитель Николай Цукур - 9 лет. Ещё шестеро обвиняемых получили от 8 до 10 лет тюрьмы, четыре «торнадовца» приговорены к 5 годам условного заключения - трое из них с отсрочкой на 2 года и один - на 3 года.
что еще?
где остальные несколько тысяч дятел ты винторогий?
тьфу ссыкло дешевое
а про "кілька тисяч патріотів" в тюрьмах почему никак не можешь найти информацию ?
А тут один гнусявый уже полгода всю страну по смартфону разводит..
Ау, полиция, вы где ?!
***** обіцяло обіцяти миру
Кто написал для Зе этот нудный текст? Порошенко так уныло не высказывался.
Операцию "Вагнеровцы в Минске" - слил
Цемаха - отпустил
Кротов в СНБО - завел
Чем бы еще помочь разведке Украины
А поздравления после предательства этот мудак может себе в задницу засунуть.
Будь последовательным!!!!
ненавижу-ненавижу!