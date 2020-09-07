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С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: стреляли из гранатомета под Каменкой, - Минобороны

С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: стреляли из гранатомета под Каменкой, - Минобороны

С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"После 09.10 по направлению из Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

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эта ни повад прекращать перемирие!
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07.09.2020 13:19 Ответить
Це Петя стріляє з гранатомета! Він намагається зірвати перемир'я. 73% цього йому не пробачать ніколи!!
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07.09.2020 13:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=46QaOikFYhM Sztuka spadania
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07.09.2020 14:20 Ответить
"Боевых потерь среди наших героев-защитников нет"

вот эта фраза очень напрягает в последнее время. потому как под "небоевыми" зеленозадые прячут любые подрывы на минах
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07.09.2020 13:20 Ответить
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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07.09.2020 13:23 Ответить
Про те, що бойових втрат немає, ми знаємо. Тому очікуємо інформацію про сьогоднішні "не бойові". І дай Боже, щоб їх не було. Зовсім.
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07.09.2020 13:24 Ответить
Пушилин обтек ? Артобстрел не состоялся , провокация Раши не удалась.
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07.09.2020 13:26 Ответить
С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: обстреляли из гранатомета позиции ООС под Каменкой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4235
Загиблий Захисник Тарас Кубійович. Був убитий вчора від московської кулі під Кримським.
Родом з Прикарпаття, молодший сержант.
Загинув через тих, кого не хоче називати президент Зеленський. Загинув через ворога, якого треба називати ворогом.
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07.09.2020 13:29 Ответить
 
 