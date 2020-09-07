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Аваков (3444) карантин (16728) паломничество (67) Умань (360) хасиды (255) тест (285) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков

Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.

Об этом он заявил во время совещания с участием председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылко на сайт МВД.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандимиею город посетят около 3 тыс. человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19", - сказал Арсен Аваков.

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По словам министра, во время Рош га-Шана в Умани будут введены технические ограничения:

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош га-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Арсен Аваков.

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Топ комментарии
+7
Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
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07.09.2020 13:37
+6
пройдут тесты на COVID-19/ И на наркотики . Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани. /Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Украине с войной с РФ и ковидной эпидемией израильская наркомания ни к чему.
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07.09.2020 14:07
+4
"Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19" Источник: https://censor.net/ru/n3217955

Чиїм коштом? Як громадяни України - за свої? Чи державним коштом?
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07.09.2020 13:39
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Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
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07.09.2020 13:37 Ответить
ай мне нравицца!!!
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07.09.2020 13:45 Ответить
"Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19" Источник: https://censor.net/ru/n3217955

Чиїм коштом? Як громадяни України - за свої? Чи державним коштом?
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07.09.2020 13:39 Ответить
Разумеется как дружественный жест богатой Украины в отношении израильских нищебродов... у них же нет денег, шоб засаленные тулупы выстирать, пейсы постричь, дезик купить, о каких 1500 гиней за тест может идти речь... 3000 евреев умножить на 1500 гр...интересная сумма вырисовывается... 4.5 млн... 4 500 000 гр.
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07.09.2020 13:50 Ответить
Эти люди не работают ,а получают сколь что тебе даже не снилось,даже не трудно понять кто нищеброд ты или они.
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07.09.2020 17:09 Ответить
shut up your big ugly trap up you jewish crumble beggar... who the fuck is asking you... не работают и получают... хитро устроились, ж...
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07.09.2020 17:24 Ответить
ЗЕсопля звозила сюди різних турЬІстів з усього світу і розпускала по домам без тестів.
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07.09.2020 13:42 Ответить
так это же клоуна родные землячки, как он может их обидеть???
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07.09.2020 18:58 Ответить
пройдут тесты на COVID-19/ И на наркотики . Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани. /Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Украине с войной с РФ и ковидной эпидемией израильская наркомания ни к чему.
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07.09.2020 14:07 Ответить
вчера набухались и бесились в софиевке..
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07.09.2020 14:09 Ответить
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
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07.09.2020 15:17 Ответить
Ты при чем к простуде?
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07.09.2020 15:55 Ответить
В Умані потрібно було вивісити плакат:«Arbeit macht frei».
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07.09.2020 18:56 Ответить
А какого хрена авакян, сунет свой нос сюда, он что - президент, или может министр здравоохранения???
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07.09.2020 19:06 Ответить
та без тестов их не надо было вообще пускать сюда!
нет отрицательных результатов теста - до свидания!
сначала пустили, тесты потом? ну кто ж вас умными назовет?
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07.09.2020 22:36 Ответить
 
 