КИУ: Представитель ОПЗЖ сорвал "нарезку" округов на выборах в Киеве (обновлено)

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, комиссию намеренно затянули, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

"Заседание комиссии затягивалось до последнего определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из "Голоса"", - отметил Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права "нарезать" округа она уже не имеет.

Согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10000) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.