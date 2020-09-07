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КИУ: Представитель ОПЗЖ сорвал "нарезку" округов на выборах в Киеве (обновлено)

КИУ: Представитель ОПЗЖ сорвал

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, комиссию намеренно затянули, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

"Заседание комиссии затягивалось до последнего определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из "Голоса"", - отметил Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права "нарезать" округа она уже не имеет.

Согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10000) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.
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Топ комментарии
+4
ОПЗЖ, Голос и Свобода слились в едином порыве...
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07.09.2020 14:03
+4
Недавно этот гарькавый пес в заЖОПной студии чуть ли не целовался с мерзопакостной дырищей снежаной егоровой,которая оскорбляла АТОшников и УКРАИНУ.
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07.09.2020 14:34
+3
та лишь бы не порошенко
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07.09.2020 14:07
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Якщо ТВК не встигає або з інших причин не виконує свої обов'язки то ЦВК як комісія вищого рівня повиння невідкладно втрутися в її роботу та провести всі заходи у визначені законом строки ..
ЦВК вашу мать це вже ваш про...б!!!
Тепер що? Або вибори не відбудяться... або якщо і якимсь чином пройдуть то будуть визнані недійсними.
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07.09.2020 13:59 Ответить
замість 10 округів, які відповідали би 10 київським районам, міська ТВК хоче створити 14 округів, нарізаних абсолютно нелогічно.

Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей=====от цьому і намагалися завадити.
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07.09.2020 16:32 Ответить
ОПЗЖ, Голос и Свобода слились в едином порыве...
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07.09.2020 14:03 Ответить
та лишь бы не порошенко
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07.09.2020 14:07 Ответить
Голос-финансирует Пинчук. Свобода-авторитет Пупс. А вообще Свобода не переборчива. И от Яныка брала и от агентов влияния Москвы, теперь берет от ОПЗЖ.
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07.09.2020 14:11 Ответить
Оооооо, а як та сволота брала від рижої мразі, як брала... так сосала...
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07.09.2020 14:13 Ответить
Приймає з усіх сторін.(Янелох оманський)
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07.09.2020 14:23 Ответить
Недавно этот гарькавый пес в заЖОПной студии чуть ли не целовался с мерзопакостной дырищей снежаной егоровой,которая оскорбляла АТОшников и УКРАИНУ.
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07.09.2020 14:34 Ответить
кажуть такі як ви базарні баби,що і від путіна брала і від СБУ,та ФСБ,навіть і від ЦРУ та Порошенка.---для вас авторимтети---рабіновичі,гордони,та всіляка інша шваль? А від кого ви берете?
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07.09.2020 15:04 Ответить
Хлопче! Розслабся. У В.О Свобода, занадто вправні менеджери, щоб із нею щось сталося. Картинку для Рос ТБ про "Страшных Бендеровцев",артистично малюють, Пупсу та Тягнибоку не на одну хатинку вистав награли.
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07.09.2020 16:54 Ответить
Свободи там і близько немає. В колишнього свободівця Левченка наразі своя партія лівого спрямування - "Народовладдя"
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07.09.2020 14:49 Ответить
а ви читати вмієте?------- та колишній "свободівець" Левченко", - зазначив Кошель. Не з'явилося бажання вибачитися? Отак і народжуються плітки.
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07.09.2020 15:00 Ответить
Ой, действительно, он же в прошлом году ушёл из партии спустя каких-то жалких 10 лет членства. Можно сказать случайный пассажир.
Мой промах, как-то не особо слежу как эти тушки бегают между партиями.
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07.09.2020 15:22 Ответить
замість 10 округів, які відповідали би 10 київським районам, міська ТВК хоче створити 14 округів, нарізаних абсолютно нелогічно.

Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей.
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07.09.2020 16:30 Ответить
Меня всё же смущает что ОПЗЖ выступили против, что-то здесь не так.
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07.09.2020 16:34 Ответить
Бо її інтерес не співпав з інтересом зелених. Не виключаю, що зробили правильно.
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07.09.2020 20:51 Ответить
Ніяк не можуть поділити лохторат.
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07.09.2020 14:21 Ответить
Швабода показала свою морду. Ото такі вони патрійоти.
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07.09.2020 19:14 Ответить
 
 