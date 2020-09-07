КИУ: Представитель ОПЗЖ сорвал "нарезку" округов на выборах в Киеве (обновлено)
Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе.
Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
По его словам, комиссию намеренно затянули, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.
"Заседание комиссии затягивалось до последнего определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из "Голоса"", - отметил Кошель.
Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права "нарезать" округа она уже не имеет.
Согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10000) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.
Пожалуйста, подождите...
ЦВК вашу мать це вже ваш про...б!!!
Тепер що? Або вибори не відбудяться... або якщо і якимсь чином пройдуть то будуть визнані недійсними.
Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей=====от цьому і намагалися завадити.
Мой промах, как-то не особо слежу как эти тушки бегают между партиями.
Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей.