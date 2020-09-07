РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3534 посетителя онлайн
Новости
3 674 34
задержание (6650) оппозиция (5273) Тихановская (390)

Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит

Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит

Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская прокомментировала задержание Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По ее мнению, это сделано для срыва работы Координационного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Один за всех и все за одного", - Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
а что вы можете противопоставить террору кроме мирных маршей, которые не действенны вообще...
показать весь комментарий
07.09.2020 14:05
+10
Нужно больше цветов и шариков!
показать весь комментарий
07.09.2020 14:01
+8
"Нас это не остановит! Мы в Цюрихе сидели и сидеть будем!"
показать весь комментарий
07.09.2020 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придыбайлы !
показать весь комментарий
07.09.2020 13:54 Ответить
старий нікчемний таракан лукашенко, закінчить,як Каддафі, після ньогонаступне до кобзона х#йло
показать весь комментарий
07.09.2020 13:58 Ответить
Ливия при Каддафи
ВВП на душу населения - 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице - 730 $.
…Зарплата медсестры - 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $
показать весь комментарий
07.09.2020 14:28 Ответить
Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит - Цензор.НЕТ 3660
показать весь комментарий
07.09.2020 14:33 Ответить
К чему это?
показать весь комментарий
07.09.2020 14:35 Ответить
Щоб Іванов зрозумів, як народ підтримував Каддафі і що буде з лукашенко і х#йлом.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:41 Ответить
лучше бы скрин современных достижений Ливии скинули.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:10 Ответить
жалієш таракана вусатого?
показать весь комментарий
07.09.2020 16:25 Ответить
Не надо соскакивать с темы процветания Ливии после свержения Каддафи. покажи профит от его убийства.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:16 Ответить
Демократия по-ливийски» обернулась хаосом гражданской войны, когда все против всех. Полная анархия, ожесточенная грызня племен, кланов и группировок, парад суверенитетов и «ваше слово, товарищ Маузер» - вот краткие характеристики ситуации, возникшей благодаря усилиям местных «революционеров» и «гуманитарной интервенции» Запада
показать весь комментарий
07.09.2020 16:55 Ответить
Виноват то в этом Каддафи. А ещё Башар Асад. Лукашенко тоже вопрошает, - чего вам не хватает??

https://intex--press-by.turbopages.org/intex-press.by/s/2020/09/04/politicheskij-analitik-lukashenko-iskrenne-nedoumevaet-pochemu-lyudi-s-nim-ne-soglashayutsya-i-chego-im-ne-hvataet-kak-to-vot-eto-dazhe-umu-nepostizhimo/

В последние дни Александр Лукашенко в одинаковом тоне высказался об айтишниках и о студентах.
Лейтмотив один и тот же: «Ну чего им не хватает?!»
Собственно говоря, он и раньше неоднократно, но по отношению к народу в целом высказывался в том же духе. Мы, мол, ходили раньше голодные и кругом были бандиты, а теперь мы накормленные и бандитов нет, потому что Шейман с пистолетом бегал и всех в итоге убил.
Удивительно, как это все четко вписывается в пирамиду Маслоу. Удовлетворены физические потребности - можем поесть, поспать и потрахаться; удовлетворены (в его понимании) потребности в безопасности - «по улицам не страшно ходить и бандитов нет» (но, после 9-11 августа его мнение по этому вопросу сильно расходится с видением народа), - две базовые, но вместе с тем низовые потребности.
Они удовлетворены и все: по мнению Лукашенко, людям вообще и каждому человеку в частности больше ничего не должно быть надо. А вот эти все дальнейшие потребности - принадлежность к группе, признание, самоактуализация - это все не для вас, мол, сидите тихо и радуйтесь, что накормлены и не расстреляны.
показать весь комментарий
07.09.2020 17:03 Ответить
Какая-то "подгулявшая" у вас,Сябры "ливаруции...
показать весь комментарий
07.09.2020 13:56 Ответить
норм., заріжуть луку і норм.
показать весь комментарий
07.09.2020 13:59 Ответить
Сварят в казане как бульбу
показать весь комментарий
07.09.2020 14:20 Ответить
Нужно больше цветов и шариков!
показать весь комментарий
07.09.2020 14:01 Ответить
То будете робити революцію з Шарієм.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:27 Ответить
а что вы можете противопоставить террору кроме мирных маршей, которые не действенны вообще...
показать весь комментарий
07.09.2020 14:05 Ответить
А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.(С)
показать весь комментарий
07.09.2020 14:09 Ответить
Я понимаю,мне щас будут плеваться,но реально,может это только у меня такое ощущения "неправильности" всего происходящего в Беларуси?Какие-то совершенно ненужные телодвижения,какая-то бессмысленная жестокость с одной стороны,и поразительная терпимость с другой...При этом все "до усцику" боятся быть похожими на украинцев,и вместе с тем поразительный пофигизм на то,что будет со страной...Реально-сюр какой-то...
показать весь комментарий
07.09.2020 14:14 Ответить
Не остановит ?Вчера стотысячную толпу остановил забор и 100 омоновцев ..Пока они ходят лукашенко недремлит ..Наймет титушек ,если своих тюрьм не хватит то догадайтесь куда будут везти тех кто невлезит ...В идеале он закроет границу вырубит интернет перманентно и вуаля Северная Корея 2.0 ..Правда сейчас его не любят но поойдет время на коленях будут ползать перед портретом лукашенка ....Одной ходьбой ничего недобьются - борьба с мельницей
показать весь комментарий
07.09.2020 14:19 Ответить
Это еще на раша тв киселеву сломаный шлем омоновца не показали ..Только покажут им северный зверёк будет
показать весь комментарий
07.09.2020 14:22 Ответить
Таракан-смерть прикинулся пацифистом.Карателям без опознавательных знаков надо противопоставлять такие же.Заманивать в пастки с кипяточком.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:25 Ответить
Смотри с баррикады не нае упади.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:33 Ответить
Ну и тварь, этот Лукашенко. Все равно плохо закончит.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:29 Ответить
"Нас это не остановит! Мы в Цюрихе сидели и сидеть будем!"
показать весь комментарий
07.09.2020 14:30 Ответить
Конечно, не остановит! Хоровод закружится еще быстрее, пока не образуется сингуляорная воронка и не затащит Лукашенко в черную дыру!
показать весь комментарий
07.09.2020 15:00 Ответить
Мадам Тихановская, Вашу соратницу не задержали, он просто " отошла" , ну примерно как Крым в одном из Ваших интервью.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:07 Ответить
Nu da potom vet popravilas.No tak pocemu to negovoriat sto ona xocet zdelat belorus jazyk jedinstvenim gosudarstvenim jazykom i eto uze sag v period.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:19 Ответить
Vidasik, uvazhayu Vas , forumchanina , no yazyk eto ih vnutrennee delo, a vot aneksia Kryma - priznannyi vsemi normalnymi stranami fakt, bez vsyakih ogovorok по мадам Тихановской: отошел, де юре , де факто .
показать весь комментарий
07.09.2020 15:32 Ответить
Как в том фильме"напиши на доске 100 раз прошу прощения", так и тут выйдут на площадь и 300 раз крикнут ПАЗОР!!!! ........и по домам.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:17 Ответить
Очень похоже самоорганизация белорусов достигла потолка. Без вмешательства внешних сил, пусть даже боевиков приедут, дело не революции не сдвинется. Мы подключимся, но, чтобы тысяча белорусов что нибудь сделала, в авангарде должны повести сотня варягов. Приезжайте в Беларусь, делайте тут что хотите. Народ вас поддержит.
показать весь комментарий
07.09.2020 16:57 Ответить
Фраза звучить досить двозначно,адже терор її не зупинив,коли вона чкурнула з Білорусі...
показать весь комментарий
07.09.2020 17:24 Ответить
Просто абсурд какой-то. Каждый день выходят на протесты, ходят кругами, радуются... и всё! Смысла в их хождениях всё меньше и меньше, скоро будут просто голубей кормить, как в рашке. Гордятся, что они не "майданутые", что их протест - исключительно мирный. Тем временем Лука, похоже, вышел из прострации и всё более жёстко реагирует на эти "хождения по мукам". У меня у одного ощущение надвигающейся беды в Беларуси?
показать весь комментарий
07.09.2020 17:59 Ответить
Вона буде планувати повстання, як Ленін, з-за кордону. Якось усе в них не так іде... Але головне, що вони не майдануті та що расєянє - брати навік, а расєйською вони розмовляють геть усі, бо "так легше".
показать весь комментарий
07.09.2020 19:39 Ответить
 
 