Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит
Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская прокомментировала задержание Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По ее мнению, это сделано для срыва работы Координационного совета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.
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На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице - 730 $.
…Зарплата медсестры - 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $
https://intex--press-by.turbopages.org/intex-press.by/s/2020/09/04/politicheskij-analitik-lukashenko-iskrenne-nedoumevaet-pochemu-lyudi-s-nim-ne-soglashayutsya-i-chego-im-ne-hvataet-kak-to-vot-eto-dazhe-umu-nepostizhimo/
В последние дни Александр Лукашенко в одинаковом тоне высказался об айтишниках и о студентах.
Лейтмотив один и тот же: «Ну чего им не хватает?!»
Собственно говоря, он и раньше неоднократно, но по отношению к народу в целом высказывался в том же духе. Мы, мол, ходили раньше голодные и кругом были бандиты, а теперь мы накормленные и бандитов нет, потому что Шейман с пистолетом бегал и всех в итоге убил.
Удивительно, как это все четко вписывается в пирамиду Маслоу. Удовлетворены физические потребности - можем поесть, поспать и потрахаться; удовлетворены (в его понимании) потребности в безопасности - «по улицам не страшно ходить и бандитов нет» (но, после 9-11 августа его мнение по этому вопросу сильно расходится с видением народа), - две базовые, но вместе с тем низовые потребности.
Они удовлетворены и все: по мнению Лукашенко, людям вообще и каждому человеку в частности больше ничего не должно быть надо. А вот эти все дальнейшие потребности - принадлежность к группе, признание, самоактуализация - это все не для вас, мол, сидите тихо и радуйтесь, что накормлены и не расстреляны.
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.(С)