Скандал вокруг НКРЭКУ: Антонова отметила конфликт интересов у одного из кандидатов в члены комиссии

Член Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова, которая сейчас оспаривает прекращении своих полномочий в суде, сообщила комиссии по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ о конфликте интересов у руководителя юридического департамента комиссии, которая принимает участие в конкурсе.

Об этом Антонова сообщила в социальной сети Facebook, опубликовав копию своего обращения.



"Одно и то же лицо с одной стороны задействовано в процессе" прекращения "моих полномочий, не соответствующим Закону способом, а с другой - участвует в конкурсном отборе на должность," освобождающуюся "по результатам этого процесса", - говорится в обращении Антоновой к членам конкурсной комиссии.



Антонова проинформировала членов комиссии по отбору кандидатов в НКРЭКУ, что сейчас в суде рассматривается ее иск об отмене двух приказов комиссии о фактическом прекращении ее полномочий как члена комиссии и перераспределении ее обязанностей между другими членами регулятора.

Начальник юрдепартамента лично визировала приказ НКРЭКУ, который фактически привел к увольнению Антоновой, а также возглавляемый ею департамент является ответчиком по иску Антоновой к НКРЭКУ.

По данным сайта НКРЭКУ, юридический департамент возглавляет Светлана Терещенко.



Напомним, НКРЭКУ осуществляет мониторинг и контроль над деятельностью субъектов рынка энергетики и коммунальных услуг. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в частности на главе комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата, члены комиссии и ее глава Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, которые происходят на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.