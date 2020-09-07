ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации
Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в комментарии Офиса Президента Укринформу. передает Цензор.НЕТ.
"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП.
В Офисе главы государства проинформировали, что накануне Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов террористических организаций "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.
Отмечается, что Президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.
В ОП напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.
"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - подчеркнули в ОП.
Сообщается, что по результатам совещания у Президента, были отданы соответствующие приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.
В ОП отметили, что накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации.
"Также представители ТКГ соберутся и сегодня", - добавили в Офисе Президента.
Как сообщалось, в воскресенье российские оккупационные войска обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный. Впоследствии вооруженные формирования РФ еще раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, погиб украинский военнослужащий.
Пожалуйста, подождите...
Спасибо жителям Донбасса, за президента пи@ араса
стало:
СПАСИБО ТЕБЕ, СТРАНА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА - СЦЫКУНА! (Тигр Мартовский)
смысл тот же
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
расия сама это и делает!мы воюем с кацапией!
Требуют ввести регулярные войска?
Требовали бы уже прекратить войну, вернуть территории и заплатить репатриации!!!!!
Результат тот же, зато более глобально!!!
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3495034193853878 13 ч. ·
Перемир'я закінчилося.
Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним "здобутком", почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить. І поплатився - здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.
Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.
І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму, це питання його особистого виживання.
От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами. Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.
Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови - попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.
устроил односторонний тир.
мы на провокации не поддаёмся.
вы в нас не стреляйте и мы ещё 10 разведение от фронта произведём, мне рейтинг поддержите овечий.
Территориальную целостность ???? - эти долбоебы из офиса не в курсе , что часть Донецкой и луганской области оккупированные
Сплошное лицемерие
ЗЕлупаны уже не говорят, что это рашинские банды (войска)
Порох свьому світові довів, що Україна воює з кацапським окупантом, а зебіли вимагають від посередників ( кацапів) вплинути на сепарню? То з яка війна в Україні? "Гражданский кАнфликт"?
Друга - Українська держава. Привівши до влади кримінально-олігархічні групи, роздерибанила економіку, армію, знищила ядерне озброєння, втратила території. В останній період почала відновлювати обороноздатність, але робить це по залишковому принципу - немає грошей. Очільники держави не вірять у можливість перемоги, весь час розказують, що треба домовитись з агресором. Деморалізують військових, не створюють умов для підвищення їх соціального статусу. Не виділяють кошти на якісне переозброєння, на будівництво заводів із вироблення ***********. Немає й не закуповуються ******* літаки, ракетні системи, які могли би тримати під прицілом стратегічні об'єкти ворога. Навіть те, що може виробляти власна промисловість не закуповується - немає грошей. Але завжди є гроші на утримання величезного бюрократичного апарату, нереальні зарплати судівскій мафії, які продовжують брати хабарі й виносити незаконні рішення. Тим часом президент та його свита ********* себе й державу, розповідаючи, що ми не здатні воювати з сильнішим ворогом (як же це вийшло в ізраельтян?) виступають, як бідні родичі й думають, що можуть випросити мир, не доклавши зусиль для створення дійсно сильної армії. Досить скиглити, або йдіть під три чорти! Робіть справу, або геть!
странная такая формулировочка, не находите?
раньше Украина требовала прекращать провокации или обстрелы от россии, а щас уже требует вмешаться) это точно украинские власти, а не филия окупационного блока?)