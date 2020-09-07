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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский (19011) обстрел (25742) россия (92990) Донбасс (26950) потери (4267) наемники рф (2052) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1774)

ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента Укринформу. передает Цензор.НЕТ.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП.

В Офисе главы государства проинформировали, что накануне Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов террористических организаций "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

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Отмечается, что Президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.

В ОП напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - подчеркнули в ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи". ФОТОрепортаж

Сообщается, что по результатам совещания у Президента, были отданы соответствующие приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

В ОП отметили, что накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации.

"Также представители ТКГ соберутся и сегодня", - добавили в Офисе Президента.

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Как сообщалось, в воскресенье российские оккупационные войска обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный. Впоследствии вооруженные формирования РФ еще раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, погиб украинский военнослужащий.

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Топ комментарии
+44
Примерно вот так и требует
ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации - Цензор.НЕТ 2431
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07.09.2020 14:23
+40
Имея в своем рапоряжении ВСУ, готовые дать москальне по зубам, зеленые импотенты требуют от Роиси то, чего она точно не будет делать.

А это значит, что ЗЕ и Ко несут такую же ответственность за каждого убитого воина Украины, как и кацапня.
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07.09.2020 14:22
+40
ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации - Цензор.НЕТ 3897
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07.09.2020 14:22
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Было:
Спасибо жителям Донбасса, за президента пи@ араса
стало:
СПАСИБО ТЕБЕ, СТРАНА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА - СЦЫКУНА! (Тигр Мартовский)

смысл тот же
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07.09.2020 15:48 Ответить
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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05.02.2021 12:35 Ответить
дебилоиды зелЕные!куда вмещаться?!
расия сама это и делает!мы воюем с кацапией!
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07.09.2020 15:50 Ответить
Та ви шо? Наш гарант бачив в очах ***** бажання миру.
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07.09.2020 22:43 Ответить
Росія замішана в ситуацію на Донбасі по самі вуха, до того ж нею керує. А презервадент хіба не знав цього.
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08.09.2020 11:26 Ответить
требует от России вмешаться в ситуацию

Требуют ввести регулярные войска?
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07.09.2020 15:54 Ответить
и главное при этом требовании стоять на коленях, иначе могут не то ввести
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07.09.2020 16:16 Ответить
Втрутитися???? А якби влада була в нас Українська то вимагали б від московитів НЕ втручатися в справи України. Ніколи не втручатись!
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07.09.2020 16:13 Ответить
Дак ведь это расия и сказала им пострелять... а ОП все мир в глазах путена ищет?
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07.09.2020 17:07 Ответить
Перше підпалити укріплення на позиціях, а потім все зруйнувати, ще й убивати військових, які гасили пожежу.
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08.09.2020 11:31 Ответить
Коли це позорище під назвою " зелена влада" дасть спокій країні?
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07.09.2020 17:44 Ответить
Щоб гадливе кошеня перестало срати в тапки йому роблять гвиздЭць.
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07.09.2020 22:50 Ответить
А че так слабо......
Требовали бы уже прекратить войну, вернуть территории и заплатить репатриации!!!!!
Результат тот же, зато более глобально!!!
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07.09.2020 17:49 Ответить
Иными словами роSSия не при чем, хотел сказать президент ЗЕро. Какой стыд и позор.
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07.09.2020 17:56 Ответить
ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації - Цензор.НЕТ 9220
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07.09.2020 17:57 Ответить
Крім мату, інших слів немає. Долю країни кинули під ноги патологічному боягузу, інтелектуально недорозвиненому, містечковому маланцю. Ганьба.
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07.09.2020 18:51 Ответить
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?hc_ref=ARSCm4-0z0MuVEL3TL9csVXMK9oXUhiFsckQeYD2bHXb4OH_kPttkicUYPy4N9v258M&fref=nf Igor Lutsenko
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3495034193853878 13 ч. ·

Перемир'я закінчилося.
Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним "здобутком", почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить. І поплатився - здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.
Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.
І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму, це питання його особистого виживання.
От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами. Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.
Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови - попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.
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07.09.2020 18:54 Ответить
А ви разом із преЗедентом подивіться їм в очі!
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07.09.2020 19:10 Ответить
сучья власть
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07.09.2020 19:34 Ответить
бее, бее бее, как овца, прекррррррратите провокации.
устроил односторонний тир.

мы на провокации не поддаёмся.

вы в нас не стреляйте и мы ещё 10 разведение от фронта произведём, мне рейтинг поддержите овечий.
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07.09.2020 19:42 Ответить
Прийде час і зелена чума буде відповідати за зраду, за перевищення повноважень,за бездіяльність. Таке хотів Український народ,коли вибирав "нові обличчя" чомусь всі маланської нації.
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07.09.2020 19:55 Ответить
Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - подчеркнули в ОП.Источник: https://censor.net/ru/n3217965
Территориальную целостность ???? - эти долбоебы из офиса не в курсе , что часть Донецкой и луганской области оккупированные
Сплошное лицемерие
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07.09.2020 19:59 Ответить
Ні, він таки лох, і сам про це знає.
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08.09.2020 11:39 Ответить
"Провокации" - это когда за день убит украинский воин?
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07.09.2020 20:20 Ответить
Коли в тебе стріляють кожний день і ти зміг ухилитись від ворожої кулі це не порушення з "тої сторони", але коли попали та вбили то це тільки провокація на яку ми не піддамося. Така логіка обдристаної ZEвлади.
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07.09.2020 22:36 Ответить
разрешение на ответку нужно дать а не совещания проводить.кацапы как обычно скажут мы не сторона конфликта.
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07.09.2020 20:56 Ответить
да лупаните вы по ним из всех орудий . просить путина вмешаться ? он уже вмешался . результат - крым и донбас под оккупацией .
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07.09.2020 21:06 Ответить
Хорошо сидя на диване давать всем советы, и учить как нужно поступать, Путин как раз и ожидает, что Украина клюнет на его провокации - НО так как есть погибший боец ВСУ, и есть разрешение в таких случаях давать ответ, ТО нужно ЗА одного нашего погибшего уничтожить двадцать сепаров.
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07.09.2020 21:18 Ответить
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?

ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації - Цензор.НЕТ 2197
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07.09.2020 21:22 Ответить
як ще раша може втрутитися у ситуацію, як що вона є стороною агресії. Зелене сикло тільки і робе що вилизує дупу ху@ла
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07.09.2020 22:09 Ответить
Так Россия уже вмешалась в ситуацию. Поэтому и обстрелы. Не понятно о чем говорит ОП. Не эти же обезьяны с гранатами решают- нарушать или нет "перемирие". Во что еще должен обнуленный вмешаться, по мнению ОП ? Этот обнуленный пострел везде успевает гадости делать: и в Украине, и в Беларуси, и Германию обвинять в отравлении Алексея....когда он уже свое "драгоценное" здоровьишко надорвет? ...
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07.09.2020 22:25 Ответить
Подібні заяви в даній ситуації означають потужний висер собі в штанці.(чомусь ЗЕ ******** слово потужний).
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07.09.2020 22:29 Ответить
Это все-равно, что требовать от преступника не делать преступлений... Наивно и действительно - ПРЕСТУПНО!
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07.09.2020 22:30 Ответить
Да никто не рассчитьівает на миролюбие РФ , єто дежурньій и необходимьій шаг в подготовке саммита в Нормандском формате. Там с Пуйла и спросят , по всей строгости. Ведь на словах он за мир.
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07.09.2020 22:48 Ответить
повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областяхИсточник: https://censor.net/ru/n3217965

ЗЕлупаны уже не говорят, что это рашинские банды (войска)
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07.09.2020 22:40 Ответить
Ублюдки из ОП назвали убийство украинского воина случаем , "совершенным с провокационной целью Источник: https://censor.net/ru/n3217965
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07.09.2020 23:13 Ответить
Там загинув не один воїн, а мінімум три.
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08.09.2020 11:55 Ответить
" Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП"

Порох свьому світові довів, що Україна воює з кацапським окупантом, а зебіли вимагають від посередників ( кацапів) вплинути на сепарню? То з яка війна в Україні? "Гражданский кАнфликт"?
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07.09.2020 23:17 Ответить
Яка ганьба. Зебіли просять москалів втрутитися автоматично роблячи їх третьою стороною. Браво зеленський, план х-а іде по плану. Я не вірю, що вони не розуміють що робиться. Це 100% зрада. Гей 73% ви задоволені? Ще трохи і будете загнані до московської стайні.
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08.09.2020 00:12 Ответить
ТАК ОТ ИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВСЕ ПРОБЛЕМЫ !!!
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08.09.2020 03:34 Ответить
вы слугоуроды ножкой не забудь-те топнуть, когда у ***** что-то требовать начнете.
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08.09.2020 05:31 Ответить
Барьіга пять лет топал ножкой , "потужно" , но без толку.
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08.09.2020 09:04 Ответить
Перемирие - ЕДИНСТВЕННОЕ достижение Зели. Вопрос в том, на что он готов ради его сохранения?
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08.09.2020 09:33 Ответить
Йому не треба "перемирие", а повна капітуляція. І стримує його лише "войовнича меншість, яка плутається під ногами", під тими ногами, що вже мали державний прапор на День незалежності.
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08.09.2020 11:50 Ответить
Ерунда. Он добровольно расстанется с булавой? Плохо ты знаешь людей!
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08.09.2020 12:10 Ответить
просто ганьба!
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08.09.2020 09:52 Ответить
Почему бы ОП не заявить это Трампу, Джонсону, попутно Макрону и Дзяопину.
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08.09.2020 10:37 Ответить
Обратиться низкопоклонно к тому кто эти все"провокации" и устроил..Детская наивность ОП..,и полнейшая безхребетность главковерха с ГШ ВСУ..
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08.09.2020 10:56 Ответить
А ножками топали?
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08.09.2020 11:05 Ответить
Дві держави - дві протилежності. Перша - Ізраїль. Воюючи з 1948 року з переважаючим за територією та ресурсами ворогом, створив одну з найпотужніших в регіоні армію, атомну зброю й постійно нарощує свій оборонний потенціал. Періодично проводить блискучі військові операції з ліквідації загроз, які постійно виникають поблизу кордонів. Держава, яку поважає весь світ.
Друга - Українська держава. Привівши до влади кримінально-олігархічні групи, роздерибанила економіку, армію, знищила ядерне озброєння, втратила території. В останній період почала відновлювати обороноздатність, але робить це по залишковому принципу - немає грошей. Очільники держави не вірять у можливість перемоги, весь час розказують, що треба домовитись з агресором. Деморалізують військових, не створюють умов для підвищення їх соціального статусу. Не виділяють кошти на якісне переозброєння, на будівництво заводів із вироблення ***********. Немає й не закуповуються ******* літаки, ракетні системи, які могли би тримати під прицілом стратегічні об'єкти ворога. Навіть те, що може виробляти власна промисловість не закуповується - немає грошей. Але завжди є гроші на утримання величезного бюрократичного апарату, нереальні зарплати судівскій мафії, які продовжують брати хабарі й виносити незаконні рішення. Тим часом президент та його свита ********* себе й державу, розповідаючи, що ми не здатні воювати з сильнішим ворогом (як же це вийшло в ізраельтян?) виступають, як бідні родичі й думають, що можуть випросити мир, не доклавши зусиль для створення дійсно сильної армії. Досить скиглити, або йдіть під три чорти! Робіть справу, або геть!
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08.09.2020 11:27 Ответить
Такий народ, як невтішна жінка, яка любить того, хто її зневажає, і цурається того, хто її любить. Такому стаду краще мати лідером проросійського коміка, ніж свого державницького українського націоналіста.
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08.09.2020 12:03 Ответить
Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных..... Источник: https://censor.net/ru/n3217965

странная такая формулировочка, не находите?
раньше Украина требовала прекращать провокации или обстрелы от россии, а щас уже требует вмешаться) это точно украинские власти, а не филия окупационного блока?)
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08.09.2020 15:30 Ответить
Це вже ніяка не "провокація",це цілеспрямований обстріл позиції ЗСУ і цілеспрямоване вбивство наших військових...взагалі якщо до версії про "небойові втрати" поставитись скептично,то ми отримаємо втрати ЗСУ цілком співставні з втратами до "всеосяжного перемир'я".так що "перемир'я",схоже,вигідне лише окупантам-вони укріпляють свої позиції,поступово просуваються по сірій зоні,продовжують знищувати ЗСУ і самі не несуть жодних втрат і ризиків.
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09.09.2020 13:50 Ответить
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