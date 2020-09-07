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Не разрешила проводить домой: в Киеве незнакомец нанес девушке ножевые ранения в грудную клетку и живот. ФОТО

Злоумышленник нанес ножевые ранения прохожей, когда та отказала ему в предложении провести ее к месту проживания. За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализирована в медицинское учреждение 26-летняя девушка с проникающим ножевым ранением грудной клетки и живота. 

Прибыв по вышеуказанному адресу правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Не разрешила проводить домой: в Киеве незнакомец нанес девушке ножевые ранения в грудную клетку и живот 01

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, придя в себя потерпевшая предоставила полицейским подробное описание нападавшего и рассказала, что возвращаясь к своему месту жительства, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести ее домой. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот девушки.

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"Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога ".
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Топ комментарии
+13
Ну вот, а господин Малюська предлагает тюрьмы почти все сократить и распродать. У нас этой дичи криминальной понавыпускали, теперь вот получите, просто взял и просто ударил ножом. Ну и куда им в нормальном обществе жить? Только зона, только баланда
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07.09.2020 14:38
+13
Вообще-то этот упырь еще в совке родился, а контузило его при зеленом...
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07.09.2020 14:54
+9
Вот это кавалеры нынче пошли!
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07.09.2020 14:37
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А вот могла бы девушка хотя бы травматик в сумочке носить- все бы обернулось иначе...
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07.09.2020 16:10 Ответить
Носіть травмат - нє означаєт умєть ім пользоваться. Прі етом звєрьйо от нєправільного прімєнєнія травмата єщьо больше звєрєєт.
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07.09.2020 16:31 Ответить
Носит зарегистрированное оружие- значит умеет им пользоваться! Чтобы получить разрешение необходимо пройти курсы. Я бы сделал обучение каа на права, с теорией и практикой.
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07.09.2020 22:40 Ответить
Давно нада.
Право на ношеніє огнєстрєльного оружия дісциплініруєт граждан, дєржит власть в уздє і укрєпляєт сувєрєнітєт получше арміі.
Єслі би в 2014 году гражданє імєлі право на ношеніє огнєстрєла і навикі іспользованія, Рашка даже нє бздєла би в отношеніі Украіни.
Просто всьо дєло в том, что... украінскій політікум украінскіх сограждан боітся больше чєм Крємля. С Крємльом-то всьо понятно. Там псіхопати і казнокради = своі льуді с которимі можно договоріться. А с народом інтєрєси совєршенно разниє...
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08.09.2020 10:17 Ответить
Даремно ти росiйською транскрипцiею пишеш. Украiнською тут всi розумiють.
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08.09.2020 11:20 Ответить
Я не пишу російською транскрипцією. Я розмовляю російською мовою в українському варіянті її запису. Співрозмовник розмовляє російською мовою і я переходжу на його мову щоб йому було зрозуміліше. Але я не використовую встановлені москалями правила тому що вони на мене не поширюються.
З метою захисту російськомовних громадян від східного агресора є актуальною ідея укладання словника україно-російської мови (накшталт американської англійської) і законодавчого встановлення власних правил її запису. Якщо так зробити, ми могли б викладати у школах живу україно-російську мову за власними правилами, а російськомовні громадяни перестали би соромитися своєї мови, і могли б гордо заявляти кожному москалю: "Ето у вас у масковіі "что" а у нас на Данбасє - "шо".
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08.09.2020 12:00 Ответить
Дуже багато тексту. Я лише хотiв сказати, що досить добре знаю украiнську, щоб без перешкод спiлкуватись.
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08.09.2020 12:23 Ответить
Тим паче нащо підкорятися постанові правління РФ. Якщо знаєш обидві мови, використовуй український правопис для запису російської мови. Це ж набагато легше!
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08.09.2020 13:27 Ответить
Тому ти б ліпше робив зауваження тим хто під для запису російської мови використовує постанову правління РФ від 23.11.2006 №714 дія якої не поширюється на територію України.
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08.09.2020 12:10 Ответить
Это Борщаговка, детка!😎
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07.09.2020 17:23 Ответить
не не, надо продать и закрыть все тюрьмы что б такие упыри ходили по улицам
у слуг народа которые придумали закрыть тюрьмы вообще есть мозги или они спецом хотят всех украинцев уничтожить?
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07.09.2020 18:45 Ответить
скорее всего дело было так: незнакомец был больной на всю голову, а девушка еще и спровоцировала у него агрессию,послав его на х..й.
девушку канечно жаль, но родители могли бы предупредить ее что посылать на х..й незнакомцев на улице-себе дороже
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07.09.2020 19:45 Ответить
І на хрена його 8 років кормити, взяли ніж нанесли в два рази більше ударів в груди живіт
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07.09.2020 20:29 Ответить
почему кухонные ножи ещё легальны?
общество пока не готово.
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07.09.2020 20:56 Ответить
Неясно тільки, в яку пору вона поверталася додому сама. Якби вдень, то навряд чи він хотів би її провести.
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08.09.2020 12:11 Ответить
А ти що, думаєш що у збочинців вдень не стоїть?
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08.09.2020 13:28 Ответить
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