Не разрешила проводить домой: в Киеве незнакомец нанес девушке ножевые ранения в грудную клетку и живот. ФОТО
Злоумышленник нанес ножевые ранения прохожей, когда та отказала ему в предложении провести ее к месту проживания. За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализирована в медицинское учреждение 26-летняя девушка с проникающим ножевым ранением грудной клетки и живота.
Прибыв по вышеуказанному адресу правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу", - сказано в сообщении.
Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, придя в себя потерпевшая предоставила полицейским подробное описание нападавшего и рассказала, что возвращаясь к своему месту жительства, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести ее домой. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот девушки.
"Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога ".
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Право на ношеніє огнєстрєльного оружия дісциплініруєт граждан, дєржит власть в уздє і укрєпляєт сувєрєнітєт получше арміі.
Єслі би в 2014 году гражданє імєлі право на ношеніє огнєстрєла і навикі іспользованія, Рашка даже нє бздєла би в отношеніі Украіни.
Просто всьо дєло в том, что... украінскій політікум украінскіх сограждан боітся больше чєм Крємля. С Крємльом-то всьо понятно. Там псіхопати і казнокради = своі льуді с которимі можно договоріться. А с народом інтєрєси совєршенно разниє...
З метою захисту російськомовних громадян від східного агресора є актуальною ідея укладання словника україно-російської мови (накшталт американської англійської) і законодавчого встановлення власних правил її запису. Якщо так зробити, ми могли б викладати у школах живу україно-російську мову за власними правилами, а російськомовні громадяни перестали би соромитися своєї мови, і могли б гордо заявляти кожному москалю: "Ето у вас у масковіі "что" а у нас на Данбасє - "шо".
у слуг народа которые придумали закрыть тюрьмы вообще есть мозги или они спецом хотят всех украинцев уничтожить?
девушку канечно жаль, но родители могли бы предупредить ее что посылать на х..й незнакомцев на улице-себе дороже
общество пока не готово.