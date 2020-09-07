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В ЕС есть политическая воля, чтобы применить новые санкции против Беларуси как можно быстрее, - представитель главы дипломатии Евросоюза

В ЕС есть политическая воля, чтобы применить новые санкции против Беларуси как можно быстрее, - представитель главы дипломатии Евросоюза

Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что работа над санкциями ЕС в отношении Беларуси продолжается.

Об этом сказал Стано на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы лица, которые окажутся виновными, были подвергнуты санкциям. На различные подразделения Совета ЕС возложена задача - это конкретизировать. Есть политическая воля, чтобы ввести санкции как можно быстрее", - сказал пресс-секретарь.

"Мы ожидаем, что ввиду политических ожиданий это произойдет очень скоро", - добавил Стано.

Он подтвердил, что в Еврокомиссии известны сообщения о том, что несколько политических активистов в Беларуси считаются пропавшими.

"Мы наблюдаем в Беларуси продолжение репрессий в отношении гражданского населения со стороны властей. Люди, которые проводят мирные манифестации, политические активисты, делающие заявления, должны быть услышаны", - продолжил представитель Борреля.

По его словам, такие репрессивные действия белорусских властей недопустимы. "Европейский союз очень ясно высказал это в своих заявлениях. Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены", - сказал пресс-секретарь.

Поэтому, пояснил он, было решено внести ответственных за такие действия в санкционный список. "Это работа, которая продолжается. Мы наложим ограничительные меры на лиц, которые несут ответственность за эти недопустимые действия в отношении белорусского населения", - заявил Стано.

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Топ комментарии
+2
Та бацке до лампочки те санкции, он можно сказать 26 лет под ними жЫл...
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07.09.2020 14:51
+2
Пора озаботиться наисильнейшим образом!
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07.09.2020 14:53
+2
Зрозуміло, що у ЄС немає ні стратегічних, ні тактичних методик протидії загрозам масового порушення прав людини і громадянина усілякими фюрерами-узурпаторами.
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07.09.2020 15:33
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Та бацке до лампочки те санкции, он можно сказать 26 лет под ними жЫл...
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07.09.2020 14:51 Ответить
Заставють Лукашеску ежедневно докладывать о больных на КороновиRUS Путлера...,но Лукаморье хитрое,напишет новую Конституции и Бабарику поставить вменсто себя... Агент Путлера по ГрязьПрому и ФСБ БАБАрика...новый Крысадент новой Белоруси...
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07.09.2020 14:52 Ответить
Пора озаботиться наисильнейшим образом!
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07.09.2020 14:53 Ответить
Ставлю доллар против миллионга,Бабарика станет батькой всея белорусов
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07.09.2020 14:55 Ответить
Кремлевский эксперД Соловей рассказал про планы Путлера?
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07.09.2020 15:33 Ответить
Лукашеску сказал что написал три варианта новой Конституции...за 26 лет вместо мозгов давно майонез...
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07.09.2020 14:59 Ответить
Зрозуміло, що у ЄС немає ні стратегічних, ні тактичних методик протидії загрозам масового порушення прав людини і громадянина усілякими фюрерами-узурпаторами.
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07.09.2020 15:33 Ответить
Політична воля є,розуму нема...Накласти санкціі на Білорусь - значить відрізати від себе кінцево...Відрізати від себе - значить кинути її просто в обійми Росіі...Можливо,саме в цьому і є "сєрмяжная правда" і хтось все це прораховує?..
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07.09.2020 17:09 Ответить
практические примеры минского сходняка с еэсовскими подельниками рашиста (фрицы,жабоеды и итальяшка могоричини.которая выполнила спец задание по созданию ордло подконтрольного рашисту для войны с Украиной и ушла в небытие. указывает ,что ихняя воля зависит от рашистских монет...И оккупация украинского Крыма и начатая рашистом война на Донбассе им до лампочки ибо имется воля рашистских монет...
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07.09.2020 18:29 Ответить
 
 