В ЕС есть политическая воля, чтобы применить новые санкции против Беларуси как можно быстрее, - представитель главы дипломатии Евросоюза

Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что работа над санкциями ЕС в отношении Беларуси продолжается.

Об этом сказал Стано на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы лица, которые окажутся виновными, были подвергнуты санкциям. На различные подразделения Совета ЕС возложена задача - это конкретизировать. Есть политическая воля, чтобы ввести санкции как можно быстрее", - сказал пресс-секретарь.

"Мы ожидаем, что ввиду политических ожиданий это произойдет очень скоро", - добавил Стано.

Он подтвердил, что в Еврокомиссии известны сообщения о том, что несколько политических активистов в Беларуси считаются пропавшими.

"Мы наблюдаем в Беларуси продолжение репрессий в отношении гражданского населения со стороны властей. Люди, которые проводят мирные манифестации, политические активисты, делающие заявления, должны быть услышаны", - продолжил представитель Борреля.

По его словам, такие репрессивные действия белорусских властей недопустимы. "Европейский союз очень ясно высказал это в своих заявлениях. Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены", - сказал пресс-секретарь.

Поэтому, пояснил он, было решено внести ответственных за такие действия в санкционный список. "Это работа, которая продолжается. Мы наложим ограничительные меры на лиц, которые несут ответственность за эти недопустимые действия в отношении белорусского населения", - заявил Стано.

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