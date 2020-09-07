Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам": "Мы собрали достаточную доказательную базу"
Выданных России боевиков частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмы.
Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что украинская сторона оперативно отреагировала на задержании группы "вагнеровцев" в Беларуси и отправила запрос на экстрадицию 28 из них. Однако официальный Минск принял решение выдать их России. Это обстоятельство ситуацию кардинально не меняет.
"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.
Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Ну для вас и такое сойдет.
P.S.С турками... турки - с прописной...
майже як хама..сила традицій..
Была хоть какая-то возможность привлечь не заочно Ялынковича?
Если не у прокуратуры, то может ты лично мог каким-то образом?
У спецуры была возможность взять "вагнеровцев", но ******* работают на "ту сторону", а не на Украину.
Гюндюз Мамедов изрек сие. Чистокровньій украинец ))))
Мамедов, я понимаю что русская язьіка твое фсе, но все же. )))
На основании какой доказательной базьі лично тьі, "украинец" до мозга кости, собираешься их заочно судить? На основании утверждения Ермака и зеленого ублюдка что никакой операции не бьіло, и ето все фейк?
Или таки признаешь достоверность документов, предоставленньіх Арьевьім и тем самьім подтвердишь госизмену зеленого ублюдка и Ермака?
А-у, чебурека зеленая.
Или ты чего то в жизни большего смог добиться чем он?
Т.е никакой спецоперации, если им верить, не бьіло и разработки СБУ с фактами по конкретньім вагнеровцам также.
Арьев предоставляет документьі. Чебурек заявляет что заочно будут судить вагнеровцев.
Вопрос из разряда условного перехода(12-го числа день программиста): 1)если будут осужденьі вагнеровцьі, кем являются Зеленский и Ермак?; 2) Если Зеленский и Ермак default бельіе и пушистьіе, будут ли осужденьі вагнеровцьі?
Для меня, учитьівая что для чебурека оба персонажа по умолчанию правьі, ответ очевиден.
Вот ето и дает мне право оскорблять етого чебурека, что тебя за идиота считает