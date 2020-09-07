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Новости Агрессия России против Украины
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Мамедов Гюндуз (115) ЧВК Вагнер (1326) Офис Генпрокурора (2380)

Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам": "Мы собрали достаточную доказательную базу"

Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ

Выданных России боевиков частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что украинская сторона оперативно отреагировала на задержании группы "вагнеровцев" в Беларуси и отправила запрос на экстрадицию 28 из них. Однако официальный Минск принял решение выдать их России. Это обстоятельство ситуацию кардинально не меняет.

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"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+35
В жопу теперь себе эту базу засуньте.
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07.09.2020 15:12
+29
шо это за гнильё?! когда нарасеяния через интерпол отдавала своих убийц? снова выгораживание зелёной мрази!
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07.09.2020 15:11
+26
Ар"єв швидше зібрав базу ніж прокуратура, може віддасте йому свої премії?))
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07.09.2020 15:15
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шо это за гнильё?! когда нарасеяния через интерпол отдавала своих убийц? снова выгораживание зелёной мрази!
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07.09.2020 15:11 Ответить
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 7107
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07.09.2020 15:33 Ответить
Вас послушать белая горячка.Зам главы разведки в открытую сказал ,что операция планировалась и ее перенес офис призедента ,что бы не сорвать обмен пленными.Потом их обнаружели кгб Беларуси .Он предположил ,что кто то мог слить росиянам. Его на следующий день уволили и начали прессовать.Кто то скинул инфу опозиции ,они хотели организовать следственную комисию в парламеннте ,но голосов у зелени нет.Если бы проголосовали, презик бы парламент разогнал,он этим часто пугает.А конвертиков лишаться не хочеться.А самолет посадить элементарно ,примеров куча в истории.А спецназ бы вытащил или выкурил их от туда.
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08.09.2020 07:23 Ответить
вы,зеублюдки,лучше докажите,что предательства гнусавого наркомана не было,а так пыль в глаза пускаете
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07.09.2020 15:12 Ответить
А вони хочуть нам втюхпти нарратив, що нічого страшного не сталося і їхніх таємних союзників можна судити заочно. Тому я пропоную і годувати тих прокурорів заочно. Так, щоб їжаі вони не стикалися. А ще з власними жінками і дітьми спілкуватися заочно. Відпочивати на морях теж заочно. Це ж нормально для збоченців. Нє?
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07.09.2020 15:58 Ответить
тобто з тюремної камери
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07.09.2020 19:54 Ответить
Це в ідеалі.
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07.09.2020 19:56 Ответить
В жопу теперь себе эту базу засуньте.
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07.09.2020 15:12 Ответить
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 6044
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07.09.2020 15:35 Ответить
и Венедиктовой в .... в эту... ну вы поняли куда.
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07.09.2020 15:45 Ответить
Я это постоянно писал,и меня банили.
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08.09.2020 09:05 Ответить
Вот только начинаешь читать заголовок офис генпрокурора,всё на этом можно и заканчивать!
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07.09.2020 15:13 Ответить
Ар"єв швидше зібрав базу ніж прокуратура, може віддасте йому свої премії?))
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07.09.2020 15:15 Ответить
База Ар'єва потрібна для інших підозрюваних. І сподіваюся, буде таки використана у суді.
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07.09.2020 16:00 Ответить
"База Арьева" - это что-то из разряда "самолеты из Москвы в Турцию не летают через воздушное пространство Украины", хотя любой пересичный может зайти на флайтрадар и убедиться в обратном, то есть в чистом вранье Арьева?
Ну для вас и такое сойдет.
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07.09.2020 17:17 Ответить
проблема в тому, що не літають, прикінь кацариле
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07.09.2020 19:56 Ответить
с лаптем общаться не желаю, а тебе по секрету: турецкие рейсы летают. Не пропускают кацапские, а турецкие - будьте любезны...
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07.09.2020 20:59 Ответить
а то не ти, чи у тебе пару ніків?
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07.09.2020 21:03 Ответить
Ти, власне, зараз до кого звертався?????
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07.09.2020 21:50 Ответить
взагалі до Какао Боба
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08.09.2020 08:54 Ответить
ти мабуть випадково не там нажав, бо відповів мені про польоти
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08.09.2020 08:55 Ответить
ну і згода...
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08.09.2020 09:03 Ответить
У нас с Турками аойна? Или с логикой совсем плохо?
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08.09.2020 09:07 Ответить
вот тебе загадка: 2 конца, 2 кольца, посредине гвоздик... ломай голову, развивай мышление
P.S.С турками... турки - с прописной...
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08.09.2020 09:15 Ответить
К чему ты мне этот выкак написал? Или ты решил метать икру направо и налево?
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08.09.2020 09:20 Ответить
потому что ты - дурак. Ломай голову, дурень. Развивайся. Тебе ж на пользу...
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08.09.2020 09:24 Ответить
Семимесячный,эта загадка для пятилетних детей составляет относительную сложность,и для недоразвитых типа тебя. Ты ее во сколько ,лет в 40 только разгадал?
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08.09.2020 11:15 Ответить
Кацапские не летают. Что не так? Зайдите на радар и посмотрите.
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07.09.2020 21:43 Ответить
снова нам горбатого лепят. эти вагнеровцы, скорее всего, уже не жильцы. а госбюрорепрессий пытается втюхать фуфло про розыски, вместо того, чтобы расследовать причину. мрази!
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07.09.2020 15:16 Ответить
Нікуди ці найманці не дінуться, просто тепер будуть обережнішими - за це дуже подякуємо ОП.
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07.09.2020 15:17 Ответить
теперь - это отработанный материал. свидетелей на расее мочат.
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07.09.2020 15:19 Ответить
им паспорта поменяют и всё пучком - ловите.....
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07.09.2020 18:13 Ответить
на свідоцтва про смерть
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07.09.2020 19:57 Ответить
грош цена всякой работы если она не принесла результат !!!!
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07.09.2020 15:16 Ответить
дивлячись кому і який
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07.09.2020 19:58 Ответить
"будут заочно привлекать к ответственности." Источник: https://censor.net/ru/n3217974

майже як хама..сила традицій..
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07.09.2020 15:19 Ответить
У тебя была возможность привлечь его лично?
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07.09.2020 17:24 Ответить
значна частина населення чомусь погоджується з існуючим станом справ.. держава нічого не винна..в ідеалі так і є..але сотні тисяч бюрократів та не задіяних у війні силовиків існують..
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08.09.2020 22:07 Ответить
Вопрос прежний.

Была хоть какая-то возможность привлечь не заочно Ялынковича?
Если не у прокуратуры, то может ты лично мог каким-то образом?
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09.09.2020 09:21 Ответить
це питання сприйняття реальності..
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10.09.2020 22:53 Ответить
ОП геть!
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07.09.2020 15:21 Ответить
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 8730
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07.09.2020 15:36 Ответить
Та хоть мовчіть вже, барани зелені.
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07.09.2020 15:30 Ответить
Якщо на початку вся кацапська агентура рятувала хла, то тепер їм додалося роботи: окрім спасіння хла треба ще рятувати "репутацію" найвеличнішого. Даремна справа - рятувати немає чого, але ж будуть вигадувати казки, як ось ця, і далі зашкварюватись...
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07.09.2020 15:33 Ответить
Моем моем трубочиста чисто чисто ЗЕ- ПР-оданца кремлядистам ... ( операция МОЙ ДО ДЫР)
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07.09.2020 16:06 Ответить
зачем?????? может надо было лететь в Минск?
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07.09.2020 16:16 Ответить
Вигороджують Зе та інших зрадників в ОП. Як сказати, щоб нічого не сказати.
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07.09.2020 16:44 Ответить
заочно можешь теперь сразу подрочить вместе со всей квартальной шоблой да соснуть у *****, идиот из чуркостана.
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07.09.2020 17:01 Ответить
Теперь эту базу можете в задницу своему ЗЕ и Ермаку засунуть.

У спецуры была возможность взять "вагнеровцев", но ******* работают на "ту сторону", а не на Украину.
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07.09.2020 17:23 Ответить
Я фигею, от "кардинально не меняет".....блин, что, неужели в Украине не нашлось на такую должность этнического украинца? Ведь в генпрокуратуре что ни сотрудник-то нацмен.
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07.09.2020 18:04 Ответить
Ваш клиент носит кличку "Козырь"
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07.09.2020 18:08 Ответить
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 2007
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07.09.2020 18:09 Ответить
Выданных России боевиков частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмыИсточник: https://censor.net/ru/n3217974
Гюндюз Мамедов изрек сие. Чистокровньій украинец ))))
Мамедов, я понимаю что русская язьіка твое фсе, но все же. )))
На основании какой доказательной базьі лично тьі, "украинец" до мозга кости, собираешься их заочно судить? На основании утверждения Ермака и зеленого ублюдка что никакой операции не бьіло, и ето все фейк?

Или таки признаешь достоверность документов, предоставленньіх Арьевьім и тем самьім подтвердишь госизмену зеленого ублюдка и Ермака?

А-у, чебурека зеленая.
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07.09.2020 18:16 Ответить
Кто тебе дал право оскорблять татарина,гражданина украины,унтерменш кацапский?
Или ты чего то в жизни большего смог добиться чем он?
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08.09.2020 09:12 Ответить
Путем несложньіх умозаключений: Зеленский и Ермак утверждают, что спецоперация по задержанию воевавших на территории Украиньі вагнеровцев российский фейк.
Т.е никакой спецоперации, если им верить, не бьіло и разработки СБУ с фактами по конкретньім вагнеровцам также.

Арьев предоставляет документьі. Чебурек заявляет что заочно будут судить вагнеровцев.

Вопрос из разряда условного перехода(12-го числа день программиста): 1)если будут осужденьі вагнеровцьі, кем являются Зеленский и Ермак?; 2) Если Зеленский и Ермак default бельіе и пушистьіе, будут ли осужденьі вагнеровцьі?
Для меня, учитьівая что для чебурека оба персонажа по умолчанию правьі, ответ очевиден.

Вот ето и дает мне право оскорблять етого чебурека, что тебя за идиота считает
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08.09.2020 20:53 Ответить
Іншими словами, цей спектакль, для невибагливої публіки - хороша міна, при поганій грі.
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07.09.2020 18:26 Ответить
Ще треба, особливо МАМЕДОВУ, щирому та етничному українцю, разом з Зеленським.......... звернутися до Священого Сіноду та Папи Римського....До ср...ки ващі звернення, якщо ОП злив усі потуги наших контрозвідників у клозет...Зрадники та злодії...Таку можливість прос....ти...!!
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07.09.2020 18:44 Ответить
Гюндуз (вибач боже за лайку) набери в рота гімна і ЗАОЧНО плюнь мені в сраку.
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07.09.2020 18:48 Ответить
Ми вам не віримо. Ви стали страшніші за ворога, бо ніби свої, а ваші дії ворожі і за спиною.
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07.09.2020 19:08 Ответить
Нащо стрясати повітря погрозами заочного суду? В ср...ку ви тепер іх поцілуєте, гниди погані.
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07.09.2020 19:42 Ответить
Шо ви гоніте?!!! Єта, так названа "доказательная база", була зібрана пів-року тому. Збирали її справжні патріоти в лавах СБУ. А ви, сцуки, збирайте докази на ЗЕленых зрадників, які злили кацапам спецоперацію.
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07.09.2020 19:49 Ответить
Прийде час і багатьом із зеленої чуми прийдеться нести кримінальну відповідальність. За зраду, за перевищення повноважень,за бездіяльність.
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07.09.2020 19:49 Ответить
З нашими "реформованоми" судами...
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07.09.2020 20:04 Ответить
"...будуть заочно притягати до відповідальності." Це, як казав колись мій начальник; "Выговор не геморой, носить можно." Так і ваше заочне притягнення до відповідальності вбивць. Та вони все життя проживуть в Московії і хрен вони ложуть на вашу заочку. Джерело: https://censor.net/ua/n3217974
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07.09.2020 20:38 Ответить
"...будуть заочно притягати до відповідальності." Це, як казав колись мій начальник; "Выговор не геморой, носить можно." Так і ваше заочне притягнення до відповідальності вбивць. Та вони все життя проживуть в Московії і хрен вони ложуть на вашу заочку. Джерело: https://censor.net/ua/n3217974
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07.09.2020 20:39 Ответить
всё верно.
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07.09.2020 21:13 Ответить
заочный суд, какой ужас! они ж так этого боятся! ))))
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07.09.2020 21:41 Ответить
тупа словесна відмазка для бидла від гівнОфіса ХЄРпрокурора.... ХЄРпрокурорша ПАЛЕЦЬ ОБ ПАЛЕЦЬ НЕ ВДАРИТЬ, щоб "повернути" чекістів!!! А якщо навіть би і щось тужились, то ВСРУТЬСЯ і обломляться, бо кривавих чекістів лисий даун ЛУКАШ не віддав навіть преЗЕрваденту, а від кацапні будете їх "вимагати" до четвертого пришестя....
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08.09.2020 01:06 Ответить
засунь мудила ту базу себе и курве прокурорской в сраку.
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08.09.2020 05:28 Ответить
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08.09.2020 07:37 Ответить
всі вже вказали шлях цьому пану (приєднуюсь до всіх). Цікаво він почув побажання народу???
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08.09.2020 07:38 Ответить
Мамедов это украинец?
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08.09.2020 09:09 Ответить
К чему вопрос? Татарин,еврей,болгар,поляк и т.д гражданин Украины, может быть большим патриотом чем украинец.
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08.09.2020 09:16 Ответить
 
 