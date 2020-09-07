Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам": "Мы собрали достаточную доказательную базу"

Выданных России боевиков частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что украинская сторона оперативно отреагировала на задержании группы "вагнеровцев" в Беларуси и отправила запрос на экстрадицию 28 из них. Однако официальный Минск принял решение выдать их России. Это обстоятельство ситуацию кардинально не меняет.

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"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.