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Бабий Яр (188) евреи (302) история (1995) память (1484)

Нельзя допустить, чтобы жертвы Бабьего Яра стали орудием российской пропаганды против Украины, - обращение украинских евреев

Нельзя допустить, чтобы жертвы Бабьего Яра стали орудием российской пропаганды против Украины, - обращение украинских евреев

Украинские евреи обратились к гражданскому обществу Украины с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, открытое письмо обнародовано в газете "День". На сегодняшний момент его подписали 293 человека, идентифицирующих себя украинскими евреями.

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Авторы обращения выразили решительное несогласие с проектом Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который инициирован и финансируется российскими миллиардерами. По их мнению, он станет оружием для российской пропаганды в ее стремлении дискредитировать украинское государство в мире.

Они призвали поддержать разработанный украинскими историками государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который стремится достойно почтить память обо всех жертвах этого трагического места.

Отмечается, что люди, которые уже поддержали обращение, не слишком надеются на понимание и помощь со стороны нынешней власти, поэтому это письмо направлено к украинскому гражданскому обществу, "которое является надежным фактором цивилизованного будущего Украины".

Они призвали не допустить, чтобы "десятки тысяч еврейских и нееврейских жертв Бабьего Яра даже через 80 лет после их страшной смерти стали заложниками и орудием российской пропаганды против Украины".

"С самого начала государственной независимости Украины мы наблюдаем, как прежде всего Россия, а также некоторые другие страны, пытаются стать арбитрами в нашей истории, в вопросах украинской политики памяти. Подобное вмешательство во внутренние дела Украины недопустимо, это привело бы к угрозе потери Украиной своей государственной субъектности.

На этом фоне появление двух отдельных проектов мемориализации Бабьего Яра ‒ украинского и российского ‒ стало мощным фактором продолжения идеологического противостояния старой, евразийской, пост-имперской позиции и новой, украинской, проевропейской. Именно поэтому мы неприятно удивлены открытой поддержкой, которую оказал действующий Президент Украины Владимир Зеленский именно российскому проекту.

Этот проект предложен и финансируется российскими миллиардерами, при этом навязчиво подчеркивается их еврейское происхождение. Также педалируется то, что они являются уроженцами Украины, в последнее время их даже называют "украинско-еврейскими" (а почему бы не британскими ‒ по месту нынешнего проживания одного из них?). Таким образом старательно маскируется факт их абсолютной аффилированности с Россией и лично с Путиным", - говорится в обращении.

Украинские евреи считают, что "появление российского проекта было разыграно, как любимая путинскими пропагандистами "многоходовочка", чтобы загнать Украину в цугцванг - положение в шахматах, когда каждый ход ведет к ухудшению ситуации и проигрышу".

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"Если этот проект будет воплощен ‒ это продемонстрирует всему миру, что Украина якобы неспособна достойно почтить память еврейских и нееврейских жертв Второй мировой войны, а сам проект станет мощным орудием российской пропаганды, которая пытается представить украинцев как радикальных националистов и антисемитов. Если же нет ‒ это будет подано как доказательство "антисемитизма" Украины, которая не позволила почтить память жертв Холокоста. Поэтому появление и воплощение украинского, государственного проекта при поддержке украинского гражданского общества ломает эту путинскую игру.

Существенные различия двух проектов являются не только проявлениями принципиальных отличий украинской и российской политик памяти или различными взглядами российских и украинских историков на трагические события прошлых столетий, в частности двадцатого. Лишь один, но яркий пример этой разницы: несмотря на декларации о сохранении памяти о погибших евреях, российский проект планирует строительство музея именно на месте разрушенных в советские времена еврейского и караимского кладбищ. Украинский проект, в отличие от российского, очень деликатно относится к вопросам еврейской религии и традиции. Он категорически отрицает возможность строительства на местах захоронений, расстрелов и сожжения останков замученных людей. В этом проявляется действенное украинское уважение к одному из краеугольных камней иудейской традиции.

Обращаясь к гражданскому обществу, мы, украинские евреи, призываем воспринимать Холокост и, в частности, трагедию Бабьего Яра не только как еврейскую трагедию, но как часть украинской истории и украинской политики памяти, как Голодомор, депортацию крымских татар, сталинские репрессии 1920-1950-х годов. Мы хорошо помним, что в конце тоталитарного периода нашей совместной истории и в начале возрождения национально-демократических движений украинцев и евреев в середине двадцатого века, именно Бабий Яр стал тем местом, где встретились активисты этих движений и нашли общий язык. Координация действий и союзническое объединение еврейского движения с украинским национально-демократическим и правозащитным движениями стали символами конца коммунистической империи.

Для нас борьба за должное увековечивание памяти жертв Бабьего Яра является актом совести и, в то же время, национальным и гражданским долгом. Мы считаем, что именно украинский проект мемориализации Бабьего Яра, который сочетает почтение жертв Холокоста и других, нееврейских жертв, включает память о еврейской трагедии в цельный исторический контекст и делает ее неотъемлемой частью общеукраинской исторической памяти, должен быть воплощен в этом трагическом пространстве", - говорится в письме.

Обращение подписали почти 300 украинских евреев, проживающих как в Украине, так и в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, России, США, Франции, Чехии, в частности, Галина Аккерман, Марк Белорусец, Валерия Богуславская, Матвей Вайсберг, Карл Волох, Михаил Гершензон, Семен Глузман, Павел Гольдин, Игорь Гольфман, Максим Гон, Георгий Духовичный, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Дмитрий Кимельфельд, Ирина Климова, рав Моше Колесник, Тимур Литовченко, Михаил Мицель, Евгений Монастырский, Виталий Нахманович, Александр Пасхавер, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Виталий Портников, Сергей Тихий, Бронислав Тутельман, Артур Фредекинд, Натан Хазин, Борис Херсонский, Ашер Йосеф Черкасский, Велвл Чернин.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн.

Позицию государства в первы йгод президентства Зеленског оозвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".
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Топ комментарии
+10
Агент Зеленый поддерживает российскую диверсию. Как говорят "зеленые человечки": "какая разница?"
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07.09.2020 15:16
+8
Кацапы и тут свое рыло сунут, что пилят за народишко, до чего же гнилой. А наши хлопают ушами, как всегда...
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07.09.2020 15:18
+6
А наш Президент, він взагалі, український єврей, чи малоросскій шмок?
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07.09.2020 15:40
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Проснулись. Роспропаганда уже минимум лет шесть использует расстрел в Бабьем яру в качестве пропаганды.
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07.09.2020 15:11 Ответить
Він ще з книги Кузнєцова був російською пропагандою.
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07.09.2020 15:25 Ответить
Фридман, если что, сам по себе, и настойчиво просит его не приплетать к политике А вообще, так некоторым, севернее которые, хочется разыграть еврейскую карту на украинском фронте, что аж за километр несёт этими очередными "хитрыми многоходовочками". Кстати, привет нашим людям в Израиле
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07.09.2020 15:16 Ответить
отбелил фридмана...и не альфаджазом отметился
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07.09.2020 16:25 Ответить
Агент Зеленый поддерживает российскую диверсию. Как говорят "зеленые человечки": "какая разница?"
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07.09.2020 15:16 Ответить
Кацапы и тут свое рыло сунут, что пилят за народишко, до чего же гнилой. А наши хлопают ушами, как всегда...
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07.09.2020 15:18 Ответить
А Зеленман - за кацапский Мемориал.
Евреи, обрежьте до "фудамента".
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07.09.2020 15:38 Ответить
А наш Президент, він взагалі, український єврей, чи малоросскій шмок?
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07.09.2020 15:40 Ответить
Він АНТИукраїнський єврей, таким був і до виборів. Питання до української нації, яка дала йому і його депутатом абсолютну владу. І біль-е того, і досі йому дуже довіряє. Нарешті є повне розуміння між більшістю українців і владою, яке останній раз було за комуняк. Мудрий нарід.
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07.09.2020 20:43 Ответить
орудием российской пропаганды против Украины, - обращение украинских евреев/ Коломойский , кодлан которого правит Украиной, гражданин Израиля , военного союзника РФ. Соответственно Коломойский руководствуется интересами Израиля и РФ. Отсюда дополнительные сложности Украины в войне, экономике, пропаганде, идеологии.
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07.09.2020 15:44 Ответить
Лучше бы украинские евреи обратились к украинским евреям олигархам, что бы те меньше пи@дили, и добавили зарплаты украинским работникам.
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07.09.2020 15:48 Ответить
їм віра не дозволяє, раз можуть значит їхній бог дозволяє, тим більш у не євреїв
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07.09.2020 20:40 Ответить
Соглаяен полностью с украинскими евреями, их мало осталось, но они в адеквате и в основном на проукраинских позициях. Бабин Яр приндалежит Украине, это трагедия киевских евреев, прежде всего, причем здесь кацапы непонятно.
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07.09.2020 16:08 Ответить
А обращение ко всем евреям Украины звучит идите нах в свой Израиль уже и на всегда
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07.09.2020 16:13 Ответить
ЕвГеи просто оху...вают .добром это им может не закончится
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07.09.2020 16:20 Ответить
а цирку и его фанатам-малороссам, - какая разница.
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07.09.2020 16:53 Ответить
От же ж чуйка у тих наших "украінскіх єврєєв"!..Усікли,що після Зєпі може бути сплеск антисемітизму...
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07.09.2020 17:05 Ответить
семіти це сотні мілліонів людей РІЗНИХ релігій а не тільки ті хто вважає себе юдеями...
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07.09.2020 18:18 Ответить
та всі вкурсі, але євреї присвоїли собі, як ненависть тільки до них, при тому, що самі є найбільшими антисемітами
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07.09.2020 20:43 Ответить
те що СЕМІТИ це сотні мільонів людей різних релігій -вже й діти знають.. І ненавість сіоністів=фашистів до арабів - семітів є ТИПОВИЙ антісемітізм.. цеЖ ФАКт медичний
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08.09.2020 08:58 Ответить
Нашему малоросу -все равно. " А какая разница"?
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07.09.2020 17:32 Ответить
"вашему"? -такіЖда.. цеЖтак гламурно ашкєназі... і одночасно "малоросц"
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07.09.2020 19:44 Ответить
Кто-то нибудь может доказать,что холокост был,и так же бабий яр?очень хочется фактов.научных.1)реально было сжечь в печах за последний год войны столько евреев,и такие ли печи стояли в трудовых лагерях?2)действительно ли в этих газовых камерах можно было отравлять циклоном Б людей,констуктивно они соответствовали?и почему при этом ,не пострадал ни один нацист?пожалуйста научные факты нужны.3)почему если это правда и она доказана,ввели статью за отрицание?меня больше ни чего не интересует.И последнее,бабий яр,почему он выскочил только в 80-х годах,а до этого вообще ни слова не говорили о этом месте .почему?
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07.09.2020 17:54 Ответить
ой.. а ті"іврєї"свою материнську мову =ідіш знають? і в сінагогу ходять(вони ж себе євреями називають..) а як тоді бути тим ашкєназі що себе не вважають "євреями" бо вони не релегійні ?
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07.09.2020 18:16 Ответить
Евреи в Украине, больше украинцы, чем сами украинцы.
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07.09.2020 18:28 Ответить
На жаль, не всі. Бо єврейська влада антиукраїнська.
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07.09.2020 20:45 Ответить
тю... як в Україні то у нас НАРОД прийняв на термінову працю службовців... і НАРОД а не службовці Є ВЛАДОЮ..
А що до ісраіловки - то там дійсно релегійна а не світська держава і УСІ (чи майже усі)33 різних народів,які там живуть, хоч і мають свої мови але вважають юдаізм -пануючою релігією
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08.09.2020 09:02 Ответить
Мало Умані ? Буде вам память про па Бєду. як кажуть орки "нє митьйом так катаньєм" а до своол дійдуть,.... щорічно на 9 травня буде свято с музикой, пєснямі і фронтовиє 100 грам і так до ...жр. ой кушайтє. Довибирались.
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07.09.2020 19:45 Ответить
Все правильно - кацапам в Україні не місце.
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08.09.2020 08:36 Ответить
ЛЮБОЕ вмешательство Расии направлено на то, чтобы сделать Украине пакость.
Чего тут непонятного?
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08.09.2020 09:36 Ответить
 
 