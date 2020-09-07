Нельзя допустить, чтобы жертвы Бабьего Яра стали орудием российской пропаганды против Украины, - обращение украинских евреев

Украинские евреи обратились к гражданскому обществу Украины с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, открытое письмо обнародовано в газете "День". На сегодняшний момент его подписали 293 человека, идентифицирующих себя украинскими евреями.

Читайте также: 700 протестов оказалось мало, чтобы Зеленский понял опасность возведения мемориала в Бабьем Яру на деньги российских олигархов, - профессор Маринович

Авторы обращения выразили решительное несогласие с проектом Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который инициирован и финансируется российскими миллиардерами. По их мнению, он станет оружием для российской пропаганды в ее стремлении дискредитировать украинское государство в мире.



Они призвали поддержать разработанный украинскими историками государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который стремится достойно почтить память обо всех жертвах этого трагического места.



Отмечается, что люди, которые уже поддержали обращение, не слишком надеются на понимание и помощь со стороны нынешней власти, поэтому это письмо направлено к украинскому гражданскому обществу, "которое является надежным фактором цивилизованного будущего Украины".

Они призвали не допустить, чтобы "десятки тысяч еврейских и нееврейских жертв Бабьего Яра даже через 80 лет после их страшной смерти стали заложниками и орудием российской пропаганды против Украины".

"С самого начала государственной независимости Украины мы наблюдаем, как прежде всего Россия, а также некоторые другие страны, пытаются стать арбитрами в нашей истории, в вопросах украинской политики памяти. Подобное вмешательство во внутренние дела Украины недопустимо, это привело бы к угрозе потери Украиной своей государственной субъектности.

На этом фоне появление двух отдельных проектов мемориализации Бабьего Яра ‒ украинского и российского ‒ стало мощным фактором продолжения идеологического противостояния старой, евразийской, пост-имперской позиции и новой, украинской, проевропейской. Именно поэтому мы неприятно удивлены открытой поддержкой, которую оказал действующий Президент Украины Владимир Зеленский именно российскому проекту.

Этот проект предложен и финансируется российскими миллиардерами, при этом навязчиво подчеркивается их еврейское происхождение. Также педалируется то, что они являются уроженцами Украины, в последнее время их даже называют "украинско-еврейскими" (а почему бы не британскими ‒ по месту нынешнего проживания одного из них?). Таким образом старательно маскируется факт их абсолютной аффилированности с Россией и лично с Путиным", - говорится в обращении.

Украинские евреи считают, что "появление российского проекта было разыграно, как любимая путинскими пропагандистами "многоходовочка", чтобы загнать Украину в цугцванг - положение в шахматах, когда каждый ход ведет к ухудшению ситуации и проигрышу".

Читайте также: Историк Нахманович обратился к Зеленскому "как еврей к еврею": возьмите реальную ответственность за память о Бабьем Яре и поддержите создание украинского мемориала

"Если этот проект будет воплощен ‒ это продемонстрирует всему миру, что Украина якобы неспособна достойно почтить память еврейских и нееврейских жертв Второй мировой войны, а сам проект станет мощным орудием российской пропаганды, которая пытается представить украинцев как радикальных националистов и антисемитов. Если же нет ‒ это будет подано как доказательство "антисемитизма" Украины, которая не позволила почтить память жертв Холокоста. Поэтому появление и воплощение украинского, государственного проекта при поддержке украинского гражданского общества ломает эту путинскую игру.

Существенные различия двух проектов являются не только проявлениями принципиальных отличий украинской и российской политик памяти или различными взглядами российских и украинских историков на трагические события прошлых столетий, в частности двадцатого. Лишь один, но яркий пример этой разницы: несмотря на декларации о сохранении памяти о погибших евреях, российский проект планирует строительство музея именно на месте разрушенных в советские времена еврейского и караимского кладбищ. Украинский проект, в отличие от российского, очень деликатно относится к вопросам еврейской религии и традиции. Он категорически отрицает возможность строительства на местах захоронений, расстрелов и сожжения останков замученных людей. В этом проявляется действенное украинское уважение к одному из краеугольных камней иудейской традиции.

Обращаясь к гражданскому обществу, мы, украинские евреи, призываем воспринимать Холокост и, в частности, трагедию Бабьего Яра не только как еврейскую трагедию, но как часть украинской истории и украинской политики памяти, как Голодомор, депортацию крымских татар, сталинские репрессии 1920-1950-х годов. Мы хорошо помним, что в конце тоталитарного периода нашей совместной истории и в начале возрождения национально-демократических движений украинцев и евреев в середине двадцатого века, именно Бабий Яр стал тем местом, где встретились активисты этих движений и нашли общий язык. Координация действий и союзническое объединение еврейского движения с украинским национально-демократическим и правозащитным движениями стали символами конца коммунистической империи.

Для нас борьба за должное увековечивание памяти жертв Бабьего Яра является актом совести и, в то же время, национальным и гражданским долгом. Мы считаем, что именно украинский проект мемориализации Бабьего Яра, который сочетает почтение жертв Холокоста и других, нееврейских жертв, включает память о еврейской трагедии в цельный исторический контекст и делает ее неотъемлемой частью общеукраинской исторической памяти, должен быть воплощен в этом трагическом пространстве", - говорится в письме.

Обращение подписали почти 300 украинских евреев, проживающих как в Украине, так и в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, России, США, Франции, Чехии, в частности, Галина Аккерман, Марк Белорусец, Валерия Богуславская, Матвей Вайсберг, Карл Волох, Михаил Гершензон, Семен Глузман, Павел Гольдин, Игорь Гольфман, Максим Гон, Георгий Духовичный, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Дмитрий Кимельфельд, Ирина Климова, рав Моше Колесник, Тимур Литовченко, Михаил Мицель, Евгений Монастырский, Виталий Нахманович, Александр Пасхавер, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Виталий Портников, Сергей Тихий, Бронислав Тутельман, Артур Фредекинд, Натан Хазин, Борис Херсонский, Ашер Йосеф Черкасский, Велвл Чернин.

Читайте также: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить"

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн.

Позицию государства в первы йгод президентства Зеленског оозвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".