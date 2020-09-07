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В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса

В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса

Министерство обороны Республики Беларусь перевело в высшую степень боевой готовности 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Такое решение было принято в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

Во время проверки призвали военнообязанных из запаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в сообщении минобороны Беларуси.

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Отмечается, что резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется. Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил, пишет УНИАН.

9 августа в Беларуси состоялись президентские "выборы". Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций протеста жестоко разганял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

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Топ комментарии
+29
Сорвало кукуху у Луки окончательно, и куда он на этих танках поедет?
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07.09.2020 15:19
+26
Нагнетание ситуации и истерии под поводом возможного вмешательства Европы в дела Беларуси.для ввода ЧС. А потом они с ****** закрутят народу гайки под соусом "братской помощи".
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07.09.2020 15:24
+24
А ведь достаточно одной роты, которая вспомнит кому давала присягу, и звиздец бацьке.
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07.09.2020 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Сорвало кукуху у Луки окончательно, и куда он на этих танках поедет?
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07.09.2020 15:19 Ответить
Ему хочется екшна. Как в кино савецком - танки с крестами наступают а ты их из пулемета косишь. Скрепа такая.
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07.09.2020 15:24 Ответить
например в Украину в рамках учений Кавказ 2020.
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07.09.2020 15:27 Ответить
Нє шаріш ти.
Покуда у солдатов учєнія всякіє у ніх нєту врємєні думать і пополнять ради мітінгующіх.
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07.09.2020 15:40 Ответить
к нам
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07.09.2020 16:11 Ответить
Бульбофюрер собрался убивать свой народ?
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07.09.2020 15:19 Ответить
Нагнетание ситуации и истерии под поводом возможного вмешательства Европы в дела Беларуси.для ввода ЧС. А потом они с ****** закрутят народу гайки под соусом "братской помощи".
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07.09.2020 15:24 Ответить
А ви думаете, то як в советских фільмах:«народ радостно приветствовал своего вождя товарища Сралина !»?

А оно от так робиться.
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07.09.2020 15:28 Ответить
Чєго собрался-то? Он актівно убіваєт народ уже почті 30 лєт. Вот только нє свой народ, а бєларусов которих он открито нєнавідіт і прєзіраєт.
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07.09.2020 16:22 Ответить
Шо опять на Берлин? Ник и Майк напряглись, Ангела держись
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07.09.2020 15:20 Ответить
***** не отдаст Беларусь никогда.

В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса - Цензор.НЕТ 9520
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07.09.2020 15:21 Ответить
так білоруси за ***** двома руками,йому й брати не треба,самІ прийдуть з радістю
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07.09.2020 16:43 Ответить
Трепещите враги, интересно у них вооружение какого года.
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07.09.2020 15:21 Ответить
Поверь,еще совкового,техника на которой мы еще с кацапами хохлами и бульбашами были одной армией.Она способна только противостоять мирным беларуса,для НАТО это два дня работы.
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07.09.2020 16:33 Ответить
Це гауляйтер хоче показати ***** все своє придане.
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07.09.2020 18:54 Ответить
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07.09.2020 15:21 Ответить
Пое-е-ехал тракторист, всей крышей поехал.
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07.09.2020 15:21 Ответить
Вот это шиза так шиза,ну я ещё с трудом могу понять про танки,но артиллерия то тут при чём?
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07.09.2020 15:22 Ответить
а как зелин зашквар- летят самалеты, будем бамбить
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07.09.2020 15:45 Ответить
той у бориспільській лікарні переповів почуте...близько до тексту і інтонації...до цього у нього була телефонна розмова з пу...
тепер він всьо менше хоче заглядати тому в очі..або й не хоче цього зовсім
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07.09.2020 16:39 Ответить
Він напевне десь читав як Наполеон по протестуючих з пушок палив, два рази шрапнеллю, а треті холостий. Наполеон був артилерист.
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07.09.2020 16:14 Ответить
Є ще така цікава штука яку мало хто знає - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0 теорема Наполеона . Наполеон був освічений, "Цивільний кодекс" написав, яки ще й тепер діє з невеликими поправками. Створив https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations Caisses de dépôts , фінансову подушку безпеки, якщо можна так виразитись. Гроші, які французи зберігають на банківських рахунках держава використовує для державного будівництва при потреб. Держава користується як безплатною позикою і віддає з податків. Ці гроші використовуються державою на будівництво шкіл, доріг і т.д. То така собі державна безпроцентна фінансова організація, яка зичить гроші державі коли державі потрібні гроші. Щось типу американського резервного фонду, як американці позичають гроші самі в себе, так і французи.
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07.09.2020 17:13 Ответить
Французи досі ще і митним кодексом користуються з часів Наполеона. А у нас за останні тридцять років вже мабуть четвертий такий кодекс.
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07.09.2020 18:58 Ответить
Тут тільки при Саркозі відмінили купу застарілих законів часів Наполеона відносно речей які вже не існують. Минулого тижня (4 вересня) французи відмічали 150 років республіки. За 150 років був час вдосконалювати систему керівництва державою. Ще в 1872-му році створили https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=sciences+po Інститут Політичних Наук , купа https://www.bing.com/search?q=Dominique+Strauss-Kahn&filters=ufn%3a%22Dominique+Strauss-Kahn%22+sid%3a%228*******-1673-a04a-269d-2199a82b326f%22+catguid%3a%22b9976bdd-f44c-97a9-56ec-14edca9e4fa2_6e3e4389%22+segment%3a%22generic.carousel%22&FORM=SNAPST президентів і прем'єрів закінчили цю школу. Також давно створили різного рівня https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=ecole+de+l%27administration школи адміністрації, країною керують професіонали. Беріть приклад, ви ж називали себе другою Францією, то вчіться в першої.
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07.09.2020 20:45 Ответить
А ведь достаточно одной роты, которая вспомнит кому давала присягу, и звиздец бацьке.
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07.09.2020 15:22 Ответить
Не помнят они обычно такое.
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07.09.2020 16:13 Ответить
_А кому подчиняются их командиры? А командиры командиров? И вообще это наводит на весьма любопытный и глубокий вопрос о природе и сущности власти: что такое власть, почему миллионы подчиняются горстке мерзавцев? Это ведь иррационально: миллионы просто плюнут и горстка психопатов у власти просто утонет... Весьма непростой вопрос.
Тут рекомендовал бы почитать социологию, психологию, об экспериментах доктора Милгрэма. О тоталитарных культах и сектах, способах манипулирования сознанием и методах подавления личности.
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07.09.2020 16:42 Ответить
Луці потрібен зовнішній ворог - це завжди так, коли хочеш відволікти увагу населення. Але сябрам треба не понижіти градус - скоро скінчаться гроші і самі силовики розберуть сельдьмаршала на луску і пір"я.
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07.09.2020 15:25 Ответить
Щодо того, що гроші у гауляйтера на гестапо скоро закінчаться, то на це мають надію зараз с самі білоруси (зокрема, мої мінські знайомі про це кажуть). Тільки щоб гроші закінчилися швидше потрібен безстроковий загальнонаціональний страйк.
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07.09.2020 19:04 Ответить
Лука готується стріляти в білорусів.
Назве їх агентами НАТО і танками задавить.
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07.09.2020 15:25 Ответить
Папаколи - звизданулсо)
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07.09.2020 15:25 Ответить
там и Коленька такой же. Еще хуже, ярый фанат *****, даже папу критиковал за то,
что бывало раньше с ****** горшки бил. Теж звиздануте дитя.
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07.09.2020 15:33 Ответить
семейка бульбоасадов состоялась
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07.09.2020 15:48 Ответить
Сябры, скажите, как обычный колхозник, дослужившийся до ефрейтора, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Пограничных войсках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР , где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Бресте , вдруг стал маршалом? Оно, в этом позолоченноммундире аля СЛВОК, как гамадрил в позументе.
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07.09.2020 15:26 Ответить
они сейчас про Клоуна у тебя спросят и лейтенанта Баканова
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07.09.2020 15:28 Ответить
Так я отвечу, что у шута нет воинского звания, а Баканову присвоено мо и шутом незаконно.
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07.09.2020 15:32 Ответить
Шут по Конституции главнее самого главного генерала, а по Баканову вообще жесть - про шныря Ермака, который даже главнее Шута вообще лучше нам молчать...
Так что с такими вопросами нам лучше заткнуться пока
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07.09.2020 15:35 Ответить
Таки да.
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07.09.2020 15:38 Ответить
Оно заклятый враг, а вовсе не безобидный шут!
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07.09.2020 16:16 Ответить
Может Путлер и Лукашенко двинут войска в Украину с севера
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07.09.2020 15:26 Ответить
у пуйла сейчас не та ситуация, что бы двигать войска в Украину...
Он завяз на Донбассе, + санкции, + падение экономики рашки вследствие падения цены на нефть и газ.
Тем более, есть многосоткилометровая граница с рашкой на востоке и северо-востоке Украины.
Если бы пуйло был в состоянии, то он уже бы давно напал на протяжении всей восточной границы Украины с рашкой.
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07.09.2020 15:31 Ответить
Для рузке сейчас идеальная ситуация, но надеюсь что пронесет. Если массово не попрут в Сентябре, Октябре это будет чудо.
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07.09.2020 15:47 Ответить
Николай Влад, у пуйла сейчас войска и так в Украине если ты не знал.
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07.09.2020 15:50 Ответить
От зараз ***** натягнуть за Навального. Як ***** полізе армією в Білорусь, то місцевий народ зразу до росіян поміняє своє доброзичливе відношення на вороже, бо ті їм не картоплю копати приїдуть. Будуть ***** вже такі санкції, що ще гірше тільки коли на нас нападе. А це вже світовою війною пахне, бо американці мають формально певні зобов'язання перед Україною по будапештському меморандуму. І при бажанні про них згадають.
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07.09.2020 19:17 Ответить
О норм. Будет из чего по дворцу шмальнуть....
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07.09.2020 15:27 Ответить
В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса - Цензор.НЕТ 7898
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07.09.2020 15:27 Ответить
аби кров дійсно на південь не потекла..
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07.09.2020 15:30 Ответить
Точно дебил на Берлин попрет !!!!..... Лука клубни подбери что бы не болтались на марш броске !!!!
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07.09.2020 15:28 Ответить
Може й на Україну поперти.
Він вже звинуватив нас у засиланні в Білорусь «террорістов»
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07.09.2020 15:32 Ответить
Какой Берлин?! Дальше бери. До самого Ла- Маншу...
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07.09.2020 16:25 Ответить
Сколько там светит по УК Беларуси самозванцу Лукашенко захватившему власть вооруженным путем?
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07.09.2020 15:31 Ответить
смертная казнь
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07.09.2020 15:50 Ответить
Вроде как смертная казнь!
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07.09.2020 15:51 Ответить
Никак *********** испугался американцев , которые хотят захватить бульбостан 🤣🤣🤣
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07.09.2020 15:32 Ответить
Менск , пока там сидит Тарган уже больше никогда не вернётся к усмерённому состоянию и не покориться кровавому диктатору .
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07.09.2020 15:35 Ответить
Никогда не говори "никогда".
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07.09.2020 16:18 Ответить
Молодёжь отслужившую ему надо с улиц в воинские части загнать, что ж непонятного то.
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07.09.2020 15:41 Ответить
Кругом враги!
У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу - Цензор.НЕТ 6598
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07.09.2020 15:49 Ответить
какие однако большие тюбитейки у этих болотных дидовоевателей.
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07.09.2020 15:53 Ответить
все логично, лукашеску действует как по учебнику. солдат нужно чем-то занять, чтобы они не вышли с протестующими вместе.
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07.09.2020 15:58 Ответить
Вот и проявилась самая большая угроза войньі , за свою личную ж.опу Лукашенко готов развязать войну с кем угодно , кроме РФ. Путин такой же , только опаснее , из-за ЯО.
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07.09.2020 15:58 Ответить
О!
Призовут бунтующих, которые начнут мутузить бунтующих
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07.09.2020 16:04 Ответить
Балтия, товсь! Сейчас увидите как евромещане сдадут вас людоедам с потрохами...
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07.09.2020 16:11 Ответить
а Лука не боится что призывники ( у некоторых из них еще синяки от милицейских дубинок не сошли ) получив в руки оружие могут его использовать против него ?
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07.09.2020 16:21 Ответить
Не боится.
Если бы граждане протестующие были готовы использовать оружие, то не водили бы хороводов с шариками.
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07.09.2020 16:27 Ответить
Я предупреждал что лукашенко сидеть не будет у него все козыри и даже больше ..Он понимает что кремль его не сольет так как Беларусь последний буфер для НАТО перед москвой ..Введет комендантский час а там все пожесткому уже не дубинки в ход пойдут а автоматы и будут карать и пофиг ему сколько убтют ..ЕС всего лиш проявит 50 по счету озабоченность у них СП-2 срывается
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07.09.2020 16:24 Ответить
Нафига он кремлю? У кремля все бабки в американских зеленых деньгах и облигациях, и виллы в Испании и везде, дети и внуки которые руцкий не знают. Отравят они луку при первой возможности, как Навального.
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07.09.2020 17:10 Ответить
... Я предупреждал, что лукашенко сидеть не будет...
-----------------------
Так он сидеть и не будет.
У нас за захват власти вооруженным путем смертная казнь полагается, которую, кстати, никто не отменял и даже временного запрета на исполнение смертельных приговоров не вводил.
И это не говоря обо всех убитых им политиках, начиная с министра МВД РБ Юрия Захарченко, пытавшихся объявить ему импичмент ещё в конце 90-х.
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07.09.2020 21:09 Ответить
Или осложнение после Ковида "на ногах" или бульба оказалась отравленой. А, может и лохины переел. Зомби апокалипсис с зомби-омоном.
Если он мнит себя пиночетом или франко, то ему до них ой как далеко - рылом не вышел. Даже на асада не тянет. А вот мадуро в самый раз.
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07.09.2020 16:33 Ответить
НАТО у порога! Ахтунг! Родина в апасносте!
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07.09.2020 16:50 Ответить
Призыв военнослужащих из запаса - это значит вооружение народа, а армия против народа не пойдет, вот тогда ОМОН и получит свое за избиение мирных протестующих.
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07.09.2020 17:19 Ответить
Давай, чмо усатое призьвай резервистами тех, кого твои лпричники вчера лупцевали )))
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07.09.2020 17:59 Ответить
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв". Якраз за це його розстріляли.
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07.09.2020 18:44 Ответить
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда олигархов будут сажать. Притом пожизненно и с полной конфискацией.
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07.09.2020 18:49 Ответить
Усі ті кого затримували мусора, тепер повинні піти в армію, отримати зброю, залізти в танк і почати війну проти Луки
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07.09.2020 20:24 Ответить
Все идет по кацапскому сценарию.Лукашенко приводит мобилизацию и в полную боеготовность свои войска и под видом вмешательства в белоруские дела ,,украинских,, экстремистов,про которые уже которую неделю настойчиво говорят в кацапских СМИ вторгаются в Украину а сердобольная кацапия оказывает помощ братскому белорускому народу вводя регулярные свои войска из вторжением на територию Украины из белорусской територии.
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07.09.2020 22:00 Ответить
Это уже явный признак, что по крайней мере позорный совок с погонялом Сябростан таки обосрался от страха.
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08.09.2020 09:19 Ответить
 
 