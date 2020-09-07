В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса
Министерство обороны Республики Беларусь перевело в высшую степень боевой готовности 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Такое решение было принято в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.
Во время проверки призвали военнообязанных из запаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в сообщении минобороны Беларуси.
Отмечается, что резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется. Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил, пишет УНИАН.
9 августа в Беларуси состоялись президентские "выборы". Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций протеста жестоко разганял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
Пожалуйста, подождите...
Покуда у солдатов учєнія всякіє у ніх нєту врємєні думать і пополнять ради мітінгующіх.
А оно от так робиться.
тепер він всьо менше хоче заглядати тому в очі..або й не хоче цього зовсім
Тут рекомендовал бы почитать социологию, психологию, об экспериментах доктора Милгрэма. О тоталитарных культах и сектах, способах манипулирования сознанием и методах подавления личности.
Назве їх агентами НАТО і танками задавить.
что бывало раньше с ****** горшки бил. Теж звиздануте дитя.
Так что с такими вопросами нам лучше заткнуться пока
Он завяз на Донбассе, + санкции, + падение экономики рашки вследствие падения цены на нефть и газ.
Тем более, есть многосоткилометровая граница с рашкой на востоке и северо-востоке Украины.
Если бы пуйло был в состоянии, то он уже бы давно напал на протяжении всей восточной границы Украины с рашкой.
Він вже звинуватив нас у засиланні в Білорусь «террорістов»
Призовут бунтующих, которые начнут мутузить бунтующих
Если бы граждане протестующие были готовы использовать оружие, то не водили бы хороводов с шариками.
-----------------------
Так он сидеть и не будет.
У нас за захват власти вооруженным путем смертная казнь полагается, которую, кстати, никто не отменял и даже временного запрета на исполнение смертельных приговоров не вводил.
И это не говоря обо всех убитых им политиках, начиная с министра МВД РБ Юрия Захарченко, пытавшихся объявить ему импичмент ещё в конце 90-х.
Если он мнит себя пиночетом или франко, то ему до них ой как далеко - рылом не вышел. Даже на асада не тянет. А вот мадуро в самый раз.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв". Якраз за це його розстріляли.