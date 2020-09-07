На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов

В рамках вооруженной агрессии Российская Федерация использует на Донбассе наемников из более 30 стран. На сегодня Украина ведет следствие в отношении более 100 таких иностранцев.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - отметил Мамедов.

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По его словам, с 2014 года иностранные наемники находились в составе различных подразделений. В интересах следствия их имена не могут быть разглашены.

В то же время Мамедов отмечает, что о некоторых наемниках пишут СМИ. В частности, о французской ультраправой организации "Континентальное единство", которая вербует наемников для незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.