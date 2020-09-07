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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) наемники рф (2053) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2380)

На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов

На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов

В рамках вооруженной агрессии Российская Федерация использует на Донбассе наемников из более 30 стран. На сегодня Украина ведет следствие в отношении более 100 таких иностранцев.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - отметил Мамедов.

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По его словам, с 2014 года иностранные наемники находились в составе различных подразделений. В интересах следствия их имена не могут быть разглашены.

В то же время Мамедов отмечает, что о некоторых наемниках пишут СМИ. В частности, о французской ультраправой организации "Континентальное единство", которая вербует наемников для незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.

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Топ комментарии
+8
Сербия, Молдова это не ЕС.
Почти все наёмники из Молдовы, реально из Приднестровья - кремлёвского марионеточного сепаратистского образования, где размещены войска рашки.
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07.09.2020 15:42
+6
позывной: черный ленин
На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8231
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07.09.2020 15:36
+3
Він доречі вже в Бєларусі засвітився
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07.09.2020 15:40
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позывной: черный ленин
На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8231
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07.09.2020 15:36 Ответить
Він доречі вже в Бєларусі засвітився
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07.09.2020 15:40 Ответить
Все сходится. Это членин и хозяин у него *****.
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07.09.2020 16:04 Ответить
Тю, " из Испании, Сербии, Молдовы и Франции" - так то ж страны из ЕС, это шо - ЕС воюет против Украины, чи що?
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07.09.2020 15:39 Ответить
Сербия, Молдова это не ЕС.
Почти все наёмники из Молдовы, реально из Приднестровья - кремлёвского марионеточного сепаратистского образования, где размещены войска рашки.
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07.09.2020 15:42 Ответить
А Франция - вообще сама по себе?
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07.09.2020 15:44 Ответить
без реальных фамилий можно только гадать, но если вы были во Франции, особенно в Париже последние несколько лет, то вы могли обратить внимание что не все население (я не про туристов) внешне очень похоже на французов, хотя многие из них имеют гражданство.
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07.09.2020 16:13 Ответить
Хм прикольное у тебя мнение ))
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07.09.2020 15:45 Ответить
Наёмникам пох - за кого воевать.
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07.09.2020 15:45 Ответить
Громадяни Іспанії та Франції це емігранти-нікчеми з **********.
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07.09.2020 15:46 Ответить
ты уже проверил?
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07.09.2020 15:47 Ответить
я так розумію, що здебільшого комуняки та інше лівацьке гуано..?
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07.09.2020 15:41 Ответить
Но из ЕС?
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07.09.2020 15:42 Ответить
якщо мова про Іспанію та Францію..то звісно..
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07.09.2020 15:45 Ответить
На чём основано твоё утверждение, проверил?
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07.09.2020 15:48 Ответить
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07.09.2020 15:57 Ответить
"В рамках вооруженной агрессии..." пипец - так даже прапощики не разговаривали.
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07.09.2020 15:57 Ответить
География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия / Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе . В Израиле государство не преследует израильских наёмников, воюющих с ВСУ в бандформированиях ДНР. И тем их поощряет.
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07.09.2020 16:09 Ответить
То с ким домовляться. Цих вбивць разом з російськими фашистами потрібно просто знищувати.
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07.09.2020 19:44 Ответить
Это законченные гниды и людоеды. Не дайте им вернуться в Европу.
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07.09.2020 21:19 Ответить
НЕОБХОДИМО ИЗ ИТАЛИИ АРЕСТОВАТЬ И НА МАРКИВА ПОМЕНЯТЬ !!!
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08.09.2020 00:10 Ответить
 
 