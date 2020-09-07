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местные выборы (2751) опрос (2650) рейтинг (1558) Слуга народа (2620) Европейская Солидарность (1038)

Рейтинг партий на местных выборах по состоянию на июль: "Слуга народа"- 30%, ОПЗЖ - 17%, "Евросолидарность" - 16%, ВО "Батькивщина" - 9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий на местных выборах по состоянию на июль:

Больше всего голосов на местных выборах, если они бы состоялись в ближайшее воскресенье, набрали бы политические партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтин" в июле. Отметим, что "Рейтинг" обнародовал опрос сегодня, 7 сентября. 

Согласно данным исследования, на вопрос планируют ли респонденты принимать участие в местных выборах в октябре текущего года, 77% ответили, что скорее де, 20% - скорее нет, а 3% затруднились ответить на вопрос.

Так, в тройке причин, по которым респонденты не намерены принимать участие в выборах: не доверяют избирательному кодексу (15%), ни одна из партий или кандидатов им не нравится (14%) и считают, что их голос не имеет значения (13%).

В то же время, на вопрос, если бы местные выборы состоялись в следующее воскресенье, то за какую партию они бы проголосовали, 30% респондентов среди тех, кто определился и намерен голосовать, проголосовали бы за партию "Слуга народа" (среди всех опрошенных – 15%), 17% - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9%), 16% - "Европейская солидарность" (8%), 9% - ВО "Батькивщина" (4%), по 3% - ВО "Свобода", Партия Шария и Радикальная партия Олега Ляшко (по 2%), по 2% - "Сила и честь" (1%), "Голос" (1%), Украинская стратегия Гройсмана и Оппозиционный блок, 1% - Блок Геннадия Кернеса, 6% - другие (5%), а 2% не выбрали ни одну из представленных.

Рейтинг партий на местных выборах по состоянию на июль: Слуга народа- 30%, ОПЗЖ - 17%, Евросолидарность - 16%, ВО Батькивщина - 9%, - опрос Рейтинга 01

Опрос проводился с 30 по 31 июля. В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 472 респондентов в возрасте от 16 лет и старше.

Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+66
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа"- 30%, ОПЗЖ - 17%, "Евросолидарность" - 16%, ВО "Батькивщина" - 9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 98
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07.09.2020 15:49
+51
Бред для лохтората. Кому принадлежит рейтинг?! Кто платит тот и заказывает. Горячая пора для "соцопросников" косить бабло.
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07.09.2020 15:47
+42
Партия шмария? После революции Достоинства? это просто опзждец какойта...
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07.09.2020 15:48
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папір все стерпить..)))

в тому числі "рейтинги" у 60ть..80ть...120 відсотків))))
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07.09.2020 22:52 Ответить
Нужно провести открытые выборы (без тайны голосования) и 17% ******* отправить "запаребрик"...
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07.09.2020 21:31 Ответить
Не погоджусь.

Щирий греко-католик,вишиванковий патрійота Львова Садовий вчетверте має всі шанси стати мером Львова...
і навіть знову "склолотити" під себе МОНОбільшість у тепер Львівській ОТГ....
з недобитків Самопомочі,Української галицької партії,"Голосу"та й зі "слуг"(хоча сумнівно,що вони у Львові мають шанси"
Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2278
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07.09.2020 22:48 Ответить
ні..Єс(***читай Порошенко) у Львові без шансів з Синюткою..."очолити дерибан"...

Замало харизми. забагато негативу..І навіть Пєтя" своїм рейтингом у Львові не "виведе"Синютку у другий тур......
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07.09.2020 22:51 Ответить
Зебил не мамонт не вымрет ))
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07.09.2020 21:42 Ответить
30% умственно отсталых в стране
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07.09.2020 22:20 Ответить
туда же жоповцев и шариковых
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08.09.2020 13:17 Ответить
ну там ще є єврейська община - та голосувала за своїх
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28.09.2020 00:05 Ответить
Очередное враньё и манипуляции: будь так, Петра бы по 28-ми высосаным бенядиктовной из пальца портнова «делам» не кошмарили, а сама прислуга уродов в раде бы в своих закрытых партийных чатах караул о 6% поддержки, включая админресурс не выла бы... )))
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07.09.2020 22:37 Ответить
Вы за апрель лучше рейтинг опубликуйте. Тогда у вовсемобосравшегося зе он был еще выше. Лучше за апрель 2019
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08.09.2020 00:56 Ответить
Станом на липень??????????????????це мабуть помилка.10ВЕРЕСНЯ однако...
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08.09.2020 10:21 Ответить
Печаль...
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08.09.2020 10:54 Ответить
Рыганы вторые эту страну не передалать....
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08.09.2020 10:59 Ответить
Опрос проводился с 30 по 31 июля. В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 472 респондентов в возрасте от 16 лет и старшеИсточник: https://censor.net/ru/n3217982
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08.09.2020 11:00 Ответить
Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4356
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08.09.2020 11:08 Ответить
Брифінг М. Цимбалюка і С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
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08.09.2020 11:23 Ответить
Больше всего голосов на местных выборах, если они бы состоялись в ближайшее воскресенье, набрали бы политические партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Источник: https://censor.net/ru/n3217982

БРЄД сивої кобили
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08.09.2020 12:27 Ответить
Президентом должен быть кум Путлера Ведмедчук и его РыгоАНАЛы... 73 % быдло не против?
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08.09.2020 14:24 Ответить
Какой смысл публиковать опрос, который был 2 месяца назад.
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08.09.2020 16:41 Ответить
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