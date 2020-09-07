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Новости Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ
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Крым (26001) моряки (1076) россия (92990) политзаключенные (1617) крымские татары (2709) Полозов (459) Бекиров (104)

Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков, - Полозов

Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков, - Полозов

Через год после "большого обмена", вернувшего домой 24 украинских военных моряков и 11 узников Кремля, число украинских политзаключённых в российских тюрьмах увеличилось, не закрыто в России и "дело" против украинских моряков.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно год назад произошло большое волнующее и радостное событие - домой в Украину вернулись 24 военных моряка и 11 политических заключённых. За свободу каждого из них велась длительная, каждодневная борьба. И это был тот момент, когда все эти усилия привели к желаемому результату. Нет большей награды за труды, чем видеть слёзы радости на глазах родных и близких и их крепкие объятия с вернувшимися героями.

К сожалению, за прошедший год число украинских политзаключённых увеличилось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: "Украина своих не оставляет!". ВИДЕО

После "большого обмена" в сентябре 2019 года в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек. Сегодня 135.

Сотня из них это крымские татары. Даже по российским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются из ряда вон выходящим явлением.

Почти год вообще не заявлялось о каком-либо прогрессе в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключённых. Только в конце августа стало известно о списке на 22 человека.

Каждый из украинских политзаключённых верит и надеется на то, что он попадёт в список и это даст ему шанс обрести свободу.
Никто из них не верит в российскую систему правосудия и все понимают, что единственный способ вернуться к своим близким это политические договоренности об освобождении украинских политзаключённых.

Отдельный вопрос это "юридическая очистка".

Например, после освобождения Эдема Бекирова, российские правоохранители и суд обьявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно об его освобождении в рамках обмена.

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Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно лишь приостановлено и они также находятся по дамокловым мечом активности и интересов Следственного правления ФСБ России.

Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучать в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму.

Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии российских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключённых можно будет только разорвав этот порочный круг. Свободу политзаключённым!" - рассказал Полозов.

Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков, - Полозов 01
Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков, - Полозов 02

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Топ комментарии
+11
Рашка і не збирається нічого закривати.
Зеля так поспішав визволити моряків заради свого рейтингу, що зовсім не подбав про ДЕРЖАВНІ інтереси. І замість процесу проти рашкі ми маємо процес проти наших моряків.
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07.09.2020 16:11
+5
Кто то до сих пор ждет, что пуйло уйдет с Донбасса, а так же из Приднестровья, Грузии, Сирии, Ливии, и т.д и т.п...
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07.09.2020 17:17
+4
как по мне, то очень наивен тот, кто это ожидал.
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07.09.2020 17:09
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Рашка і не збирається нічого закривати.
Зеля так поспішав визволити моряків заради свого рейтингу, що зовсім не подбав про ДЕРЖАВНІ інтереси. І замість процесу проти рашкі ми маємо процес проти наших моряків.
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07.09.2020 16:11 Ответить
Он специально так быстро сделал обмен что бы спасти своего кумира путла от санкций Гамбургского междлжународного суда -что если бы Пуйло не отдал моряков через 2 дня то ни один корабль рашки не зашел бы в межднародные порты большинства стран мира или были бы арестованы
Назывется -операция --спасение рядового Путина
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07.09.2020 21:49 Ответить
Розвели зебіла як котика!
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07.09.2020 16:11 Ответить
Агент Зеленый сам "обманываться" рад. Он уже Герой роССии.
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07.09.2020 16:15 Ответить
Меня обманывать не надо я сам обманываться рад-Зе Термос
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07.09.2020 21:47 Ответить
И не закроет. Вплоть до своего развала.
Поймите, московия считает всю Украину своей территорией.
Полно уголовных и политических дел на крымских татар за действия, совершённые ещё ДО аннексии. Абсурд? Да. Но не для московии.
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07.09.2020 16:27 Ответить
обращение Украине по этому инциденту сейчас, вроде, рассматривает Морской Трибунал. Зачем кацапам дело закрывать , когда оно - один из аргументов в их пользу, где они могут сказать: - "Вот смотрите, Украина признает юрисдикцию россии над ее моряками"
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07.09.2020 16:57 Ответить
как по мне, то очень наивен тот, кто это ожидал.
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07.09.2020 17:09 Ответить
Кто то до сих пор ждет, что пуйло уйдет с Донбасса, а так же из Приднестровья, Грузии, Сирии, Ливии, и т.д и т.п...
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07.09.2020 17:17 Ответить
Тю, а как же "санхции миждународнава требунала"?
Думаю, не освободи Зеленский моряков еще тогда - до сих пор сидели бы в казематах под сто-первые китайские озабоченности, обеспокоенности и прочие сотрясания воздуха и пердежи в муку.
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07.09.2020 17:24 Ответить
Давно бы отдали. Может на неделю позже.
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07.09.2020 20:50 Ответить
Он (Зе Термос) специально так быстро сделал обмен что бы спасти своего кумира путла от санкций Гамбургского междлжународного суда -что если бы Пуйло не отдал моряков через 2 дня то ни один корабль рашки не зашел бы в межднародные порты большинства стран мира или были бы арестованы
Назывется -операция --спасение рядового Путина
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07.09.2020 21:51 Ответить
Тебе насрать,а ребята заперты в Украине.
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07.09.2020 20:49 Ответить
Мало того что янелоха лохонули, как последнего ссыкуна, так и дело не закрыли!!! =) ПризЕдент готовься, ещё раз лохонут.., а может и не раз!
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07.09.2020 20:39 Ответить
А ведь говорили,что так и будет! Еще и в интерпол дадут.
Скоро и в суд вызовут.
А ребята на всю жизнь заперты в Украине. Подождали бы недельку - отдалиб по решению морского трибунала.
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07.09.2020 20:48 Ответить
Отдал бы Пуйло как миленький или был бы опущенным петушарой после решения Гамбургского международного морского суда имеющего огромную силу и влияние
Зе ТЕрмос спас своего кумира и хозяина зеленого бизнеса в Рашке-три фирмы Зе входящие в фирму Грин Фэмэли зарегестрированную в офшорах на Кипре
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07.09.2020 21:54 Ответить
 
 