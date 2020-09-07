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Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента

Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента

Официальное мероприятие по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, проходившее на Софийской площади в Киеве 24 августа, завершилось попурри из украинских песен разных лет в исполнении известных исполнителей.

В Офисе Президента в ответ на запрос Цензор.НЕТ. отметили, что все артисты и музыканты, которые приняли участие в финальном номере "Музыкальная история Независимости", откликнулись на приглашение организаторов и участвовали в торжествах на безвозмездной основе.

"Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации", - говорится в ответе на запрос.

Режиссером 17-минутного попурри стала Екатерина Царик.

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"Музыкальный "мэшап" и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе", - добавили в Офисе Президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри связано с техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса Президента Украины", - отмечают в ведомстве.

Напомним, официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на этом концерте. Однако Офис Президента опубликовал полный перечень композиций "с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади".

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Топ комментарии
+35
Я бы им доплатил, чтобы они не выступали!
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07.09.2020 16:22
+32
"талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK."

Культурна дегенерація.
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07.09.2020 16:25
+26
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2403
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07.09.2020 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Я бы им доплатил, чтобы они не выступали!
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07.09.2020 16:22 Ответить
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 1879
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07.09.2020 16:23 Ответить
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7941
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07.09.2020 17:32 Ответить
Музичний треш...
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07.09.2020 16:23 Ответить
а шо то за столбики по периметру дороги? гвардейцы кардинала охраняют его величество?
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07.09.2020 16:41 Ответить
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5945
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07.09.2020 17:31 Ответить
Это вечный позор ПреЗЕдента!!!
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07.09.2020 20:10 Ответить
може не на попурри, а на паперти?
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07.09.2020 16:24 Ответить
"талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK."

Культурна дегенерація.
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07.09.2020 16:25 Ответить
талант прямо прет изо всех щелей
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07.09.2020 16:28 Ответить
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6394
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07.09.2020 16:39 Ответить
Целенаправленное обыдлячывание населения Украины при полном попустительстве властей и спецслужб Украины. Вот такая вот государственная "культурная политика" Украины. Украины ли а может России?
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07.09.2020 16:31 Ответить
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2403
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07.09.2020 16:40 Ответить
от і все, що треба знати про вподобання ПРЕЗИКдента
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07.09.2020 17:39 Ответить
роССия оплатила диверсию "попурри" "зеленых человечков".
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07.09.2020 16:26 Ответить
Так як без коштовно. Май же кожному з них присвоїли звання та надавали державних нагород. А хто ще не отримав, отримають в найближчі свята. То вони й відпрацьовують.
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07.09.2020 16:28 Ответить
Странно, дорогие ***..ди и вдруг бесплатно.
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07.09.2020 16:31 Ответить
https://bykvu.com/ru/show/poljakovij-dozvolili-provesti-koncert-u-bilij-cerkvi-pislja-uchasti-v-mitingu/ Поляковой разрешили провести концерт в Белой Церкви
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07.09.2020 18:12 Ответить
_Ну вот зачем вы даже здесь соврали, мудаки?! Вот назхера?! Надеюсь вас просто развесят на каштанах, уродов...
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07.09.2020 16:35 Ответить
Тобто ЗЄля артистів кинув на бабки.
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07.09.2020 16:36 Ответить
За незалежність лилася, ллється і, при такому "найвеличнішому миротворці", буде литися кров патріотів. І випускати "плейбоївського" зайця і шоблу напівроздягнених танцюристів на таких урочистостях - то всеодно, що грати весілля та влаштовувати пісні-танці на кладовищі...
Недолугому теє не дойде навіть якщо до скроні приставити пістолета, бо воно - пісюрмен від шоубіза, а не державник...
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07.09.2020 16:40 Ответить
В то, что горе-сценарий написали в ОП - верю, в бесплатные выступления - не верю. Хотя подтанцовка в лице «президента», наверное, была бесплатной, от души.
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07.09.2020 16:42 Ответить
не верю, исполнителю "президента" капнуло
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07.09.2020 23:48 Ответить
хоть как-то пытался их понять, за бабло, а тут клоунада и наруга над флагом нахаляву, - клоун жадный до упору, даже янык подкармливал халуев
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07.09.2020 16:44 Ответить
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4137
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07.09.2020 17:33 Ответить
А що буде їсти безробітна Оля Полякова?
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07.09.2020 16:46 Ответить
Ви мабуть хотіли запитати - що буде сосати безробітна Оля Полякова?
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07.09.2020 17:27 Ответить
Худатиме, шкода звичайно...
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07.09.2020 17:43 Ответить
https://bykvu.com/ru/show/poljakovij-dozvolili-provesti-koncert-u-bilij-cerkvi-pislja-uchasti-v-mitingu/ Поляковой разрешили провести концерт в Белой Церкви
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07.09.2020 18:13 Ответить
Ну где же вы бл.яди, потеште дядю)
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07.09.2020 16:50 Ответить
МАЛО ТОГО ЧТО ЗЕЛЕБУБОЧКА ПОПУТАЛ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ С КОРПОРАТИВОМ У БАБКИ БЕНИ, ТАК ОН ЕЩЕ И ЖЛОБЯРА. А СЛАБО БЫЛО ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ПРОПОШЛЯТЬ?
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07.09.2020 16:54 Ответить
так он и своему отцу не хочет помогать- требует для него госстипендии! такого еще не было, чтобы родителей содержать. у него и пенсия наверно не малая, да еще и работает
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07.09.2020 17:01 Ответить
та ясно, зборище лизунів зеленої сраки.. фу гидота!
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07.09.2020 17:05 Ответить
Ваше попурри ко Дню Независимости.. это какой то позор
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07.09.2020 17:05 Ответить
День Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего: Кабмин и Киев от попурри открещиваются. ВЯЛЫЙ украл бабло?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/3/7265107/
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07.09.2020 17:09 Ответить
хтось повірить, що безкоштовно?

Хіба що 73/43%зебіли.
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07.09.2020 17:19 Ответить
А ведь еще не так давно было не стыдно за такое убожество.

Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4341
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07.09.2020 17:30 Ответить
Не тобі, ні твоєму офісу вже майже ніхто не вірить. Кожне слово брехня
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07.09.2020 17:37 Ответить
Я би приплатив цим позорникам , щоби не бачити на Софіі піхви Могилевськоі 😡
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07.09.2020 17:37 Ответить
Зелене збіговисько тупорилих брехунів!
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07.09.2020 17:44 Ответить
Кто то поверит что винни бесплатно выступал?!!!!
Бытрее всего черным налом платили!
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07.09.2020 17:48 Ответить
В том, что сами писали сценарий и сомнений нет. В ОП пишут сценарии не только для шоу, но и для президента. Может и бесплатно выступали. Поэтому Полякова и "пришлепала" на акцию под кабмин.)
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07.09.2020 17:48 Ответить
Наверное они сами платили, чтобы наконец то из задворков культуры вырваться на главное культурное мероприятие страны. И, удачно из него сделали безкультурное. Так был преодолен комплекс неполноценности. Теперь официально культуры в Украине нет.
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07.09.2020 17:51 Ответить
Не одного вопроса не было по поводу стоимости мероприятия.
Вопросы были по сути мероприятия, превратившего главный праздник Украины в цирковое шоу.
Короче, хоть в морду плюй!
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07.09.2020 17:53 Ответить
зекретин вот вот лопнет от жадности
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07.09.2020 18:02 Ответить
Скажите, спасибо, что новоиспеченный «Заслужений діяч мистецтв» Потап штаны не снял на этой тусовке не понятно чего.
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07.09.2020 18:16 Ответить
Музичний номер "Кварталу" до Дня Незалежності. Альтернативна версія.



https://www.youtube.com/watch?v=sFzN_bf6NNE
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07.09.2020 19:04 Ответить
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6598
святкування Дня Незалежностi при Зе
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07.09.2020 19:21 Ответить
Кожен рік, в день незалежності України Зеленський і 95квартал збираються щоб подрочити на безкоштовних артистів. Але цього року кляті порохоботи і справжні українці зіпсували свято малоросам, прийшлося хапати на дітей з портретами їх загиблих батьків.
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07.09.2020 19:23 Ответить
Конечно бесплатно. Потому что за несколько дней до этого на многих из этого балагана пролился благодатный дождь из званий народных и заслуженных артистов Украины. В том числе Паутине Шмароль, ******* и др. интересно, чем они Матвиенко приманили, обещанием дать сцену концертного зала "Украина" внученьке?
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07.09.2020 19:26 Ответить
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8465
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07.09.2020 19:29 Ответить
Державні свята та Новий Рік це те з чого живуть артисти. Такого щоб артист виступав безкоштовно на державному святі не було ніколи. Навіть за совка. ОП бреше. Як завжди. За звичкою. Навіть там де можна казати правду.
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07.09.2020 19:40 Ответить
А что оно когда сказало вправду? Велосипед? Дачи-детям? Всё сплошная брехня
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07.09.2020 23:46 Ответить
а куда тогда 1,6 миллиона потратили?
https://hromadske.ua/ru/posts/v-etom-godu-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-oboshlos-v-shest-raz-dorozhe-chem-v-proshlom-godu
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07.09.2020 22:11 Ответить
А совковые звания с пожизненными стипендиями «заслуженным и народным» - это тоже все «за свой счёт»???
Да тот же жалоб данилка уссыться, а не бесплатно выступит...
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07.09.2020 22:31 Ответить
Тогда они поступили еще гаже....за деньги еще как - то пыталась их внутри оправдать : после карантина поиздержались, а концертов не было и заработка не было...а за бесплатно наплевать в души патриотов Украины и родственников ребят, погибших за независимость Украины от кремлевской мафии - это уже диагноз... напрямую не хватало смелости сказать плохо о защитниках Украины, как мадам Егорова, так они таким образом наплевали в душу патриотам Украины....выступили придворными шутами зели за бесплатно....
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07.09.2020 22:50 Ответить
да никто из них бесплатно пальцем не пошевелит. Это был их праздник- больших гонораров за пошлятину и бездарщину
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07.09.2020 23:31 Ответить
Да, бесплатно, вислюку за роль Президента тоже капнуло
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07.09.2020 23:35 Ответить
 
 