Врачи вывели Навального из искусственной комы: его состояние улучшилось, он реагирует на обращения окружающих

Врачи берлинской клинике "Шарите" постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В сообщении клиники "Шарите" говорится, что Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.