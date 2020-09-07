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отравление (1446) лечение (919) Навальный (855)

Врачи вывели Навального из искусственной комы: его состояние улучшилось, он реагирует на обращения окружающих

Врачи вывели Навального из искусственной комы: его состояние улучшилось, он реагирует на обращения окружающих

Врачи берлинской клинике "Шарите" постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В сообщении клиники "Шарите" говорится, что Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Топ комментарии
+18
Фотографирован утром. Счастливо лает «абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня Навальный (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок медсестры Гретхен. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр».
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07.09.2020 16:27
+18
Ну вже щось... Бо Навальний не бутерброд, щоб тримати його між світом живих та потойбічних парфумів.
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07.09.2020 16:29
+15
Орк - він завжди орк. Тверезий чи п"яний.
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07.09.2020 16:27
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К сожалению, это не мышебратья. Это местные идиоты.
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07.09.2020 17:42 Ответить
Феникс?
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07.09.2020 17:44 Ответить
Врачи вывели Навального из искусственной комы: его состояние улучшилось, он реагирует на обращения окружающих - Цензор.НЕТ 8173
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07.09.2020 17:46 Ответить
Прынц на горошине...
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07.09.2020 18:34 Ответить
ну и х.р на него - очередной кацап...
а то что гавно немного другого сорта - так пусть кацапы сортируют...
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07.09.2020 17:54 Ответить
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Источник: https://censor.net/ru/n3217996

Уже не Новичок? Так и знал что это брехня.
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07.09.2020 17:56 Ответить
ты тупой?
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08.09.2020 10:20 Ответить
После Новодворской и Немцова демократических и относящихся с симпатией к Украине политиков на Расассее не осталось... Выжил Максим? Да и хрен с ним...
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07.09.2020 18:33 Ответить
А Шендерович, Гозман, Зильбертруд? На Эхе Москвы их вагон и маленькая тележка.
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07.09.2020 18:47 Ответить
То политики? Чы допысувачи- публицисты?
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07.09.2020 18:49 Ответить
Как вам балаган с Майком и Найком. Очень похоже на отвлечение внимания с "шпилями". Типа, давайте повеселимся. Про покушение на жизнь с применением нервно-паралитического яда уже как бы неинтересно. Лукашенко в роли шута.
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07.09.2020 19:03 Ответить
Негайно добудувати "Северный поток -2"
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07.09.2020 19:05 Ответить
Завтра він прийде до тями, згадає все, і розповість міжнародним журналістам про те, як Х*йло намагався його отруїти ...
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07.09.2020 19:16 Ответить
Пусть выздоравливает,и продолжает свою борьбу с режимом.
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07.09.2020 19:16 Ответить
Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення - Цензор.НЕТ 5443
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07.09.2020 19:32 Ответить
Самая адекватная для московии версия отравления Навального-через кота,который жил в семье у Скрипалей.
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07.09.2020 20:11 Ответить
В вопросе Навального какао-ботва и лахта спивают в унисон.
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07.09.2020 21:09 Ответить
Не,настоящий ,,унисон,, у вас,зебуинов, с лахтой при упоминании Порошенко. Одни слова,одни методички и полное отсутствие ума и совести.
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07.09.2020 22:41 Ответить
ты всё почти верно сказал. с небольшими правками.
На, вот прочти само себе о себе, как верно: "настоящий ,,унисон,, у НАС ,какао-лахто-зебуинов, с лахтой при упоминании Навального. Одни слова,одни методички и полное отсутствие ума и совести.,,Адиннарот,, в полном смысле слова. А вата мы натуральная или полунатуральная,стерильная или грязная,разберёмся сами. Как и Потужный ,для меня после слов о ,,жму руку,, и "коля хороший парень" только один из сортов кацапского имперского гавна."
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08.09.2020 02:10 Ответить
,,Адиннарот,, в полном смысле слова. А вата вы натуральная или полунатуральная,стерильная или грязная,разбирайтесь сами. Как и Навальный,для меня после слов о ,,бутерброде,, только один из сортов кацапского имперского гавна.
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07.09.2020 22:45 Ответить
После такого издевательского заявления уважающий себя политик прервал бы переговоры.
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23.09.2020 07:48 Ответить
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