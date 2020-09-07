В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова
Врачи просят собрать деньги для покупки нового аппарата для запуска сердца для отделения реанимации Главного военного клинического госпиталя в Киеве.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"В реанимации госпиталя сломался аппарат для запуска сердца, дефибриллятор, который спасает жизнь пациентам, в первую очередь раненым и тяжелобольным военным. Врачи обратились за помощью, чтобы аппарат купили как можно быстрее. Очень просят до конца недели. Выбрали тот, что более простой за 45 тыс. грн, есть и за несколько десятков тысяч", - пишет Юсупова.
Она опубликовала номера карт для помощи: 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369, Монобанк.
Также волонтер сообщила, что 7 сентября оплатила монитор для скорой на передовую. Со скидкой вышло 47 тыс. грн, отчиталась Юсупова.
Пожалуйста, подождите...
Сразу новый давай.
Он не сложнее современного телевизора.
)))
Треба обов'язково запропонувати лікарю ремонт, щоб перевірити, що саме потрібно лікарю: гроші чи прилад.
І чому він мовчить? Може він уже замовив такий прилад?
Треба також вказати, який прилад їм потрібен: стаціонарний чи переносний.
187 050 грн.
Дефибриллятор-монитор MINDRAY BeneHeart D3
Есть и подороже , зависит от производителя !
https://www.obozrevatel.com/society/v-reanimatsiyu-nuzhen-defibrillyator-pomozhem-spasti-zhizni.htm
Вот раскопали поломку и кричим караул.
Медтехник, Кривой Рог.
Реально тащат каждый божий день в госпиталь горы всего.
Вот только вопрос "а где же обеспечение от государства главного военного госпиталя, неужели только на скальпеля, омлет, димедрол (типа обезбаливающее, пля) и зарплаты врачам хватает?" - открытый. Ни одна волонтёрская организация вокруг госпиталя даже близко не желает браться за:
- контроль бюджетного обеспечения госпиталя;
- изменение протоколов обезболивания амутантов;
и т.д. и т.п.
Ну а руководство госпиталя свозь пальцы смотрит всё это, прикрываясь статусом "воинской части".
Ну и бл*дей, рыскающих по госпиталю в поисках событий и свежего мясца, как видим, некоторое количество есть.
Т.е. версия о "безымянном анастезиологе, оставшемся без дефибриллятора" - больше похожа на выдумки госпожи Н.Юсуповой. В принципе, понятно, почем "анастезиолог" - они есть во многих отделениях (поди знай - где сломалось) и зачастую выполняют также функции врачей-реаниматологов, наблюдающих пациентов в после-операционный период.
Госпоже Юсуповой, на будущее, совет и информация к размышлению: любая медсестра тоже имеет право пользоваться большинством моделей дефибрилляторов. Не обязательно писать "обратился врач-анастезиолог за дефибриллятором" их в госпитале всё-таки не много - гораздо обезличеннее "медсестра госпиталя обратилась за дефибриллятором", а медсестёр гораздо больше...
Грубо работаете, госпожа Юсупова. Что, популярность стала понижаться, на карточку всё меньше присылают и лондонского сидельца не на что содержать?
А редакторам цензора стоит проверять такую информацию перед публикациями. В данном случае - все признаки мошеннических действий налицо.