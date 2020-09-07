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В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова

В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова
Фото: Facebook

Врачи просят собрать деньги для покупки нового аппарата для запуска сердца для отделения реанимации Главного военного клинического госпиталя в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В реанимации госпиталя сломался аппарат для запуска сердца, дефибриллятор, который спасает жизнь пациентам, в первую очередь раненым и тяжелобольным военным. Врачи обратились за помощью, чтобы аппарат купили как можно быстрее. Очень просят до конца недели. Выбрали тот, что более простой за 45 тыс. грн, есть и за несколько десятков тысяч", - пишет Юсупова.

Она опубликовала номера карт для помощи: 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369, Монобанк.

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В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова 01

Также волонтер сообщила, что 7 сентября оплатила монитор для скорой на передовую. Со скидкой вышло 47 тыс. грн, отчиталась Юсупова.

В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова 02

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Топ комментарии
+17
То звіздець. В країні війна, а військовий госпіталь ходить з простягнутою рукою.
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07.09.2020 16:38
+14
Опять Барыга-мародер должен решать вопросы за зебила...
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07.09.2020 16:39
+11
Не удивлюсь когда следующей статьей с фото будет сивочелый реформатор, передающий дефибриллятор госпиталю.
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07.09.2020 16:48
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А сдать в ремонт не пробовали?
Сразу новый давай.
Он не сложнее современного телевизора.
)))
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07.09.2020 17:23 Ответить
Чомусь ніхто не згадав про те, що цей прилад потрібно відремонтувати. Я не здивуюся, якщо виявиться просто поганий контакт або згорів запобіжник.
Треба обов'язково запропонувати лікарю ремонт, щоб перевірити, що саме потрібно лікарю: гроші чи прилад.
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07.09.2020 17:24 Ответить
Якщо дійсно згорів: ремонт - тиждень, повірка - місяць. Але в мене глибокі сумніви, що він там один. Потрібно вже перевіряти таки випадки. А то скрізь одні номери карток торчать.
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07.09.2020 17:48 Ответить
У зверненні лікаря-анестезіолога не вистачає згадки про те, що вона зверталася з цим до головного лікаря відділення. Це його турбота. Що це за самодіяльність? Це турбота.начальства, хай доводить, чому у нього зарплата більша, ніж у рядового лікаря.
І чому він мовчить? Може він уже замовив такий прилад?
Треба також вказати, який прилад їм потрібен: стаціонарний чи переносний.
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07.09.2020 18:10 Ответить
Кто там из умников , пишет , что дифибриллиатор стоит 40 грн?

187 050 грн.

Дефибриллятор-монитор MINDRAY BeneHeart D3
Есть и подороже , зависит от производителя !
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07.09.2020 17:26 Ответить
Каждая скорая от Амосова оснащена дефибриллятором и время до приезда 10 минут. Так было 15 лет назад.
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07.09.2020 17:40 Ответить
Очередной говновброс от педротролей
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07.09.2020 17:36 Ответить
Не верящей зе-челяди, которая свято верит только квартальному недоразумению, предлагаю ознакомиться, здесь более подробно
https://www.obozrevatel.com/society/v-reanimatsiyu-nuzhen-defibrillyator-pomozhem-spasti-zhizni.htm
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07.09.2020 18:04 Ответить
Ну, и что? Копия того же самого говновброса, слово в слово
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08.09.2020 07:02 Ответить
При этом, под словом "гуано" имеется в виду сам стиль преподнесения материала - из рядового случая раздувается какая-то вселенская трагедия. Да, техника выходит из строя, ничто не вечно. Но, при этом умалчивается, что это не единственный аппарат. Также у госпиталя есть возможность его отремонтировать или приобрести новый, но, из-за бюрократических процедур (тендер, "прозорро" и т.п.), госучреждение не сможет это сделать быстро. Возможно это займет несколько недель. Но, это не конец света. Но, кому-то понадобилось из этого раздуть невесть что!
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08.09.2020 07:18 Ответить
Потому что другой темы для раздува нет! Приходится раздувать то, что есть. Не писать же о программе президента Большое строительство, о том, что Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО, что наш военный флот потихоньку модернизируется , увеличивается количество нашего присутствия в Азовском и Чернрм морях, что укрепляет наши позиции и оборону с моря.

Вот раскопали поломку и кричим караул.
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08.09.2020 07:27 Ответить
Действительно, и торговля должностями, и оман, и квартал офшорный, и Валтцман....
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08.09.2020 22:27 Ответить
Завтрак депутата " слуга народу" коштує стількі же.
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07.09.2020 17:49 Ответить
Ага. А от Петро та його песики ролтоном і мівіною харчуються.
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07.09.2020 18:05 Ответить
Петро имеет бабки вот и харчуеться,а за какие шиши харчуеться Зебил и летает по Оманах секрет
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07.09.2020 18:20 Ответить
За бабки с сериалов типа "Скоты". Зебилы типа Харибды без них жить не могут.
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07.09.2020 18:23 Ответить
Сними свой сериал, неудачник.Может ты обогатишься? Кстати ни одной серии сватов-скотов ни разу не смотрел. А ты смотрел? Чы только псячьи буды строишь?
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07.09.2020 18:46 Ответить
Ага. Самый честный олигарх из украинских олигархов. Крепкий хозяйственник. Почти ********.
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07.09.2020 18:47 Ответить
Питро на одних дешевих макаронах сидить.)
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07.09.2020 18:27 Ответить
Вот, посчитал число ольгинцев в этой ветке по числу лайков некоему Gal явно из их же компании. Получается 18.
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07.09.2020 18:24 Ответить
Гостипаль - большая структура, в нем не одна реанимация, как минимум две, про которую речь? плюс есть отдельное подразделение по ремонту техники, оно не в состоянии ремонтировать и дало свое заключение про непригодность аппарата к ремонту??
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07.09.2020 18:37 Ответить
Да что вы всё Порошенко да Порошенко. Почему он должен? Кравчук, Кучма, Ющенко, суперщедрый Янык и нынешнй, явно не на зарплату учителя живущий усердно шлангуют, или зелеботам поперек горла хоть какие-то добрые дела бывшего президента и бессмесленное бла-бла-бла их кумира. Как-то так.
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07.09.2020 18:45 Ответить
Хм... Так Клоун сказал, что Эпоха бедности прошла?????
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07.09.2020 19:55 Ответить
зеленый мародер не может оторвать от своего кармана натыренное бабло
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07.09.2020 20:18 Ответить
Напишите его точное название, маркирку, характер отказа - имеем возможность оказать помощь.
Медтехник, Кривой Рог.
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07.09.2020 20:50 Ответить
Позвоните в госпиталь или свяжитесь непосредственно с Юсуповой, например через Фейсбук.
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07.09.2020 21:18 Ответить
Телефон , если можно или ссылку на фейсбук
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07.09.2020 22:23 Ответить
А в Минздрав обратиться- не? Вообще с ума посходили. Скоро на лампочки в госпитальных туалетах собирать будут.
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07.09.2020 22:28 Ответить
Собирают, и не только на лампочки - моющие, дезинфицирующие, одноразовые халаты для операционной и т.д. и т.п. Туда только попади - врагу не пожелаешь, денежный вакуумнасос на полную катушку.
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07.09.2020 22:58 Ответить
Так-то так, на самом деле реально множество людей сейчас работают вокруг военного госпиталя - обеспечивают то, что госпиталь не обеспечивает. Кондиционеры? Волонтёры поставили. Одежда? Волонтёры одевают. Продукты (лучше омлета и овсянки)? Волонтёры возят. Тревожные кнопки? Волонтёры поставили. Бандажи, ленты на культи, обезбаливаюе, срочные лекарства, мыльно/рыльные, перчатки (чтобы костыли не натирали жесткие мозоли)? Исключительно волонтёры. Работа с родственниками? Волонтёры селят и кормят.

Реально тащат каждый божий день в госпиталь горы всего.

Вот только вопрос "а где же обеспечение от государства главного военного госпиталя, неужели только на скальпеля, омлет, димедрол (типа обезбаливающее, пля) и зарплаты врачам хватает?" - открытый. Ни одна волонтёрская организация вокруг госпиталя даже близко не желает браться за:
- контроль бюджетного обеспечения госпиталя;
- изменение протоколов обезболивания амутантов;
и т.д. и т.п.

Ну а руководство госпиталя свозь пальцы смотрит всё это, прикрываясь статусом "воинской части".

Ну и бл*дей, рыскающих по госпиталю в поисках событий и свежего мясца, как видим, некоторое количество есть.
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07.09.2020 23:20 Ответить
А ЧТО ТАМ БУРЕВЕСТНИК !!!???
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07.09.2020 23:59 Ответить
ганьба
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08.09.2020 06:44 Ответить
В фейсбуке, на аккаунте госпиталя (https://www.facebook.com/GVKG.KYIV/ ) появилась интересная статья: оказывается, у госпиталя есть 36 аппаратов дефибрилляции и ещё 5 в стадии закупки, начавшейся 27 августа 2020 года - проверяется всё по прозорро без проблем. И аппараты, уверен в наличии и работают.

Т.е. версия о "безымянном анастезиологе, оставшемся без дефибриллятора" - больше похожа на выдумки госпожи Н.Юсуповой. В принципе, понятно, почем "анастезиолог" - они есть во многих отделениях (поди знай - где сломалось) и зачастую выполняют также функции врачей-реаниматологов, наблюдающих пациентов в после-операционный период.

Госпоже Юсуповой, на будущее, совет и информация к размышлению: любая медсестра тоже имеет право пользоваться большинством моделей дефибрилляторов. Не обязательно писать "обратился врач-анастезиолог за дефибриллятором" их в госпитале всё-таки не много - гораздо обезличеннее "медсестра госпиталя обратилась за дефибриллятором", а медсестёр гораздо больше...

Грубо работаете, госпожа Юсупова. Что, популярность стала понижаться, на карточку всё меньше присылают и лондонского сидельца не на что содержать?

А редакторам цензора стоит проверять такую информацию перед публикациями. В данном случае - все признаки мошеннических действий налицо.
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09.09.2020 15:11 Ответить
monobank 5375 4141 1613 8859 ребята скиньте на пожрать по публику..((
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10.09.2020 21:25 Ответить
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