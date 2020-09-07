МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым

МИД Украины уличил российских пропагандистов на очередном искажении позиции Управления верховного комиссара ООН по правам человека об обеспечении водой оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня утром "Ведомости.ru" дали очередную "сенсацию": "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Как отметила Джапарова, это достаточно серьезное заявление, но, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить.

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"В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА-Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", - сообщила первая заместитель министра.

Она добавила, что, как следует из той же публикации "РИА-Новости", сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на "свои постоянные дерганья", назвав эти ответы, с присущим РФ "уважением" к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем". Однако, констатировала Джапарова, в "Ведомостях" об этом уже "ни слова".

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"Следовательно, как в детской игре в "испорченный телефон", только здесь телефон не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока, то есть, в нашем случае, потребителя информации, доходит вполне искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что "ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым" для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", - отметила первый заместитель министра.

В этом контексте она еще раз подчеркнула, что позиция МИД по этому поводу четкая и правовая: Россия - страна-оккупант, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, она ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины.



