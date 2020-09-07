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МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым

МИД Украины уличил российских пропагандистов на очередном искажении позиции Управления верховного комиссара ООН по правам человека об обеспечении водой оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня утром "Ведомости.ru" дали очередную "сенсацию": "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Как отметила Джапарова, это достаточно серьезное заявление, но, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить.

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"В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА-Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", - сообщила первая заместитель министра.

Она добавила, что, как следует из той же публикации "РИА-Новости", сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на "свои постоянные дерганья", назвав эти ответы, с присущим РФ "уважением" к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем". Однако, констатировала Джапарова, в "Ведомостях" об этом уже "ни слова".

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"Следовательно, как в детской игре в "испорченный телефон", только здесь телефон не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока, то есть, в нашем случае, потребителя информации, доходит вполне искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что "ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым" для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", - отметила первый заместитель министра.

В этом контексте она еще раз подчеркнула, что позиция МИД по этому поводу четкая и правовая: Россия - страна-оккупант, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, она ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины.

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым 01
МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым 02

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Топ комментарии
+37
МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4575
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07.09.2020 16:38
+36
московія хвора тупа збочена брудна територія, населена покидьками

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8121
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07.09.2020 16:39
+34
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6342
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07.09.2020 16:55
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МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4575
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07.09.2020 16:38 Ответить
Что делает кацап когда откривает рот? Правильно, киздит. Ето аксиома! Нет на свете никого лживее и подлее кацапа!
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07.09.2020 17:34 Ответить
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1302982596738142208 12 мин

У русні стрімко летить у гівно ноц і ональна валюта рубєль.
Враховуючи, що бізнес на крові заборонений був виключно Сивому, а усім іншим нужно както вьіжьівать - давайте глянемо, чи почне хитати гривню.
Заглянемо на Мінфін?

МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3660
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07.09.2020 18:05 Ответить
МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2712
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07.09.2020 16:38 Ответить
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5295
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07.09.2020 17:10 Ответить
московія хвора тупа збочена брудна територія, населена покидьками

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8121
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07.09.2020 16:39 Ответить
Ето пять!!!
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07.09.2020 17:50 Ответить
Самое интересное, что краденный iPhone можно продать лишь за копейки на запчасти. Он - заблокирован, и разблокировать его может лишь владелец или Apple.
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07.09.2020 18:03 Ответить
100%
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07.09.2020 18:42 Ответить
Оказывается Дроссель - нормальная тетка. Это кацапы все перекрутили. Одно радует - если кацапчики так истерят, значит с водой в крысме таки плохо.
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07.09.2020 16:41 Ответить
Да нет. С водой в Крыму, всё хорошо. Без воды, плохо.
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07.09.2020 16:55 Ответить
Абы кацапам икалось . Хоть с водой, хоть без воды.
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07.09.2020 16:56 Ответить
Не факт.
Кацапы любят поистерить даже если нет повода. Так же и насчет "распятого мальчика" истерили.
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07.09.2020 17:37 Ответить
Она тоже перекрутила. Если есть "главная", то есть и "неглавная"
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07.09.2020 20:52 Ответить
Ну вот, Сверхдержава с ядерным оружием, ведущая дела по всему миру и утверждающая многополярность по всей планете, бегает и жалуется в ООН на какую-то Окраину ( страна 404, Шумерия, прикол Австро-Венгрии ,Бывшая и прочий бред)
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07.09.2020 16:42 Ответить
то что Дима, берега попутал?!.. какая-то Окраина?!..
если это троллинг, то очень грубый
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07.09.2020 16:50 Ответить
_Ну понятно же что излагается в данном случае от лица врага, как враги Украину называют. И водички просят, сссуки... Выпейте яду, твари!
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07.09.2020 16:55 Ответить
Сказали - моча. Значит моча...
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07.09.2020 16:57 Ответить
та від 73/43%зебіла https://censor.net/ru/user/466733 можна очікувати всякого... На цей раз - дійсно, неякісний тролінг касапів...
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07.09.2020 17:24 Ответить
Ніякої їм води, як би зебіли цього не добивались.
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07.09.2020 16:43 Ответить
а як вони цього добиваються?
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07.09.2020 16:51 Ответить
Чёрт подери. Рад это слышать!
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07.09.2020 16:45 Ответить
Они просто мойку перед виборами включили - воды в ОПе еще хватит до 25 октября
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07.09.2020 16:49 Ответить
Искажай не искажай, а вместо водицы - болт с левой резьбой инкрустированный драг. камнями с неба
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07.09.2020 16:45 Ответить
Ой шо дєлаєца , Козир дозволив МЗС попрацювати на Україну
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07.09.2020 16:45 Ответить
Все уже, наверное, забыли, как при Ющенко в канун Нового года кацапы с помпой отключали газ!?
Муйло дало команду и Шмиллер - газ отключить!
И ни о какой катастрофе речь не шла.....
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07.09.2020 16:52 Ответить
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6342
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07.09.2020 16:55 Ответить
Ну пральна... А почему он не порванный?!
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07.09.2020 16:57 Ответить
это еще предстоит...
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07.09.2020 17:33 Ответить
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07.09.2020 18:40 Ответить
Нет, это не весело что до сих пор не порватый. Плохо только!
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07.09.2020 18:42 Ответить
. Краткость - сестра таланта.
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07.09.2020 16:59 Ответить
Вчера кто-то таскал тут єтот высер с РИА Новости. И обиделся когда ему указали что ичточник фейковый
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07.09.2020 16:58 Ответить
Сегодня. Я. И никаких обид.
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07.09.2020 17:07 Ответить
Однако, эта ТРАХСЕЛЬ сказала, что срасия "несет главную ответственность". Она часть ответственности на кого перекладывает? Эта курвская позиция гейропы уже задолбала.
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07.09.2020 17:01 Ответить
Есть способ спасти кацапов от жажды. Пускай Поклонскую на бутылку посадят и с бюстом Коли Непервого вокруг нее ходят. А там только успевай бутылки менять... Если у кацапов сцарь - *****, пускай и к п...е привыкают...
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07.09.2020 17:03 Ответить
ты ж ту жидкость пить не сможешь. Там будет яд Царичок.
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07.09.2020 17:39 Ответить
Тут водки нет. Иди домой.
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07.09.2020 21:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.09.2020 17:05 Ответить
Да перекиньте уже на Крым канализацию, если воды им не хватает.
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07.09.2020 17:12 Ответить
За удобрения тоже платят!
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07.09.2020 17:36 Ответить
Удивил. Не ожидал от орды брехни.
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07.09.2020 17:25 Ответить
А шо, существуют небрехливые кацапы?
Та ладно!
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07.09.2020 17:25 Ответить
Не хочет орда воду с Печоры на Крым поворачивать.Да и тупые они.Геббельса тока и перещеголяли.
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07.09.2020 17:27 Ответить
Пусть займутся поворотом северных рек, как при союзе.
Там у них Лена, Обь, Енисей - зря вода идёт в Ледовитый океан.
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07.09.2020 17:32 Ответить
Усе, кина не будет, вода закончилась!
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07.09.2020 17:35 Ответить
Зачем им бандеровская вода? Я бы на месте крымских кацапов гордо отказался.
Напоминает жалобы вора на то, что кошелёк, который он украл, оказался пустым.
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07.09.2020 17:52 Ответить
Ето било очевидно.
На криме конкретний ЖОПЕЦ!
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07.09.2020 18:14 Ответить
"Ведомости" вроде курируются американцами.
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07.09.2020 18:25 Ответить
Нас давно готовят к выполнению очередной "забаганки" путина, которую собирается выполнять "пустое место"(С), - "вода в Крым из Украины".
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07.09.2020 18:26 Ответить
Смоли ім курва гарячй а не води...
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07.09.2020 18:44 Ответить
та им та вода и не нужна, на самом деле. Просто очередной инфоповод чтобы набросить гавнеца на вентилятор, как и "притеснение русскоязычных".
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07.09.2020 18:52 Ответить
Ок, але все рівно смоли ім гарячей -)
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07.09.2020 19:49 Ответить
_Однако же "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде..." Оговорочка такая весьма примечательная и подленькая.
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07.09.2020 19:39 Ответить
Да, "главная" - не "полная"
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07.09.2020 20:48 Ответить
Як написала одна українська дівчина в ютубі з приводу води в Криму:"Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, треба виключати світло та воду". Нічого додати.
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07.09.2020 19:46 Ответить
А у нас в колхозе "Лапти Ильича", продаётся пиво, вкусом как моча!
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08.09.2020 08:38 Ответить
Не МИД уличил, а Эмине черкнула в фейсбуке. Разница чувствуется?
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08.09.2020 19:04 Ответить
 
 