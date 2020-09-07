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Зеленский (19011) Киев (24762) ​Всемирный конгресс украинцев (4) вандализм (591) Геращенко Антон (1438)

Всемирный конгресс Украинцев обеспокоен актом вандализма на территории музея Голодомора-геноцида, Зеленский призвал силовиков ускорить расследование, - ОП

Всемирный конгресс Украинцев обеспокоен актом вандализма на территории музея Голодомора-геноцида, Зеленский призвал силовиков ускорить расследование, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа.

Об этом говорится в публикации на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Также Зеленский призывает правоохранительные органы "как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида", который произошел в ночь на 22 августа текущего года.

"Владимир Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к Главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности", - уточняется в сообщении.

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В своем ответе президент Украины подчеркнул, что "полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования".

"Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко", - уточнил Зеленский.

Он также отметил, что на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать, но и предотвращать их

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", - заявил глава государства.

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Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея по факту совершения правонарушения занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

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Топ комментарии
+6
Дожили блин - памятник Голодомору у нас уже спорный! Выросло поколение колы в памперсах...
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07.09.2020 17:26
+5
Как раз лаптеногие на официальном уровне отрицают геноцид украинцев Голодомором.
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07.09.2020 17:31
+4
Действительно важная. Понимаешь, геноцмд украинцев с помощью Голодомора не отрицают даже русские. Признают свою вину.
Вообще, кто не признает Голодомор- так это практически только один Израиль.
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07.09.2020 17:12
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действительно важная проблема. Не то что убитые и раненые на Донбассе...
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07.09.2020 17:08 Ответить
Действительно важная. Понимаешь, геноцмд украинцев с помощью Голодомора не отрицают даже русские. Признают свою вину.
Вообще, кто не признает Голодомор- так это практически только один Израиль.
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07.09.2020 17:12 Ответить
Не о том речь. Просто расстановка приоритетов вражає
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07.09.2020 17:14 Ответить
Одно другое не отрицает, а дополняет. Это как с декоммунизацией.
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07.09.2020 17:31 Ответить
Как раз лаптеногие на официальном уровне отрицают геноцид украинцев Голодомором.
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07.09.2020 17:31 Ответить
Там мир, бубочка сказал, а то что гибнут, то нефиг подставляться, ходят по минам понимаешь, из окопов высовываются, снайперов провоцируют...
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07.09.2020 17:14 Ответить
Обе проблемы важны.
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07.09.2020 17:30 Ответить
Уродов надо наказать .
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07.09.2020 17:21 Ответить
На всех спорных памятниках должны быть несколько камер наблюдения.И не только в Киеве.Геня -сепар идола жёры Жюкова камерами облепил со всех сторон,не в пример патриотам
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07.09.2020 17:22 Ответить
Дожили блин - памятник Голодомору у нас уже спорный! Выросло поколение колы в памперсах...
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07.09.2020 17:26 Ответить
А что тут расследовать, явно дело рук волонтеров.
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07.09.2020 17:22 Ответить
Конечно, мемориал будет отреставрирован / Есть образец для реставрации- крупнейший в мире мемориальный комплекс в Днепре «Память еврейского народа и Холокост в Украине» .
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07.09.2020 17:30 Ответить
Нужно цену вандализма поднять.У нас молодёжь на потеху партнёршам многие памятники на кладбищах вываляли,городских,сельских и задолго до войны,не говоря уже об грабителях лома и чёрных копателях.Бабушки многие поумирали с горя ,глядя на плоды вандализма.
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07.09.2020 17:41 Ответить
Нагадаю,що цей акт вандалізму відбувся ще в серпні.Проснулось...............
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07.09.2020 17:54 Ответить
Так ця влада не зовсім веде себе по - українські, їх цінності не мають відмінностей від малороських.
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07.09.2020 19:03 Ответить
Як терміново зреагував зеленський. Молодець - так, зелена пліснява, що накрила Україну з головою?
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07.09.2020 19:57 Ответить
Голодомор в Украине отрицают только кацапы - его виновники! И не удивительно....
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07.09.2020 21:02 Ответить
Кодло неукраїнське відчуває за собою вину!...
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07.09.2020 22:03 Ответить
Оскільки в Україні зараз не має державницьких пріорітетів у владі,то голодомор- це навязане кимось лайно для "істінних" ...любителів шаурми( як протиріччю голодуючим). Все,що наносить Украіні і українцям турботи і загрози- все по їхньому так собі, єрунда при главном "мірном окончаніі". Готуйтесь,їхнє " мірноє окончаніє" буде кінцем нашого спокою взагалі ...
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07.09.2020 22:24 Ответить
....действительно, кто там ещё из опальных ветеранов ато и детских кардиохирургов без внимания сабакава остался???
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07.09.2020 22:27 Ответить
Украине следует срочно подсчитать - по всем имеющимся моделям и данным - количество погибших в Голодоморе. Это не должно быть «от трёх до десяти миллионов», а должна быть более определённая цифра и данные, её поддерживающие. Тогда надо будет эту цифру использовать как знамя борьбы за справедливость, как пропагандистский таран вроде еврейских шести миллионов жертв холокоста. И этой цифрой, а не размытыми «миллионами погибших» следует долбать и паРашу, и всех, кто оправдывает совок и его злодеяния. А таких много и на Западе.
Это будет мощный пропагандистский ход, который вероятно будет способствовать признанию Голодомора геноцидом в странах, которые нынче не склонны это делать - возможно потому что украинцы и сами не определились со своими потерями. Понятно, Сралин не считал своих жертв. Но мы-то должны подсчитать количество душ, загубленных большевиками! Кто это сделает кроме нас? И это не только вопрос справедливости, это усилит наши позиции в уничтожении наследия совка. В том числе ментального...
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08.09.2020 01:08 Ответить
Вот , как бы Зеленский со товарищами , представляет себе украинцев нацией дружелюбной и цивилизованной, но вот вандализм памятника геноцида украинского народа и еще подобные случаи не дает это в полной мере предсиавить, можно даже сказать, что украинцы нация не цивилизованная , а потму не жалко , что фонд короновируса пустили на другие цели и оставили украинцев без медицинской помощи за которую они заплатили своими налогами.
Только можно в таком же стиле и по другому ответить: стоял памятник 13 лет и все было нормально, а избрали нового Президента и памятники украинцам стали разрушать,да и не только памятники , кто то поджоги делает вблизи "Укрытия" на ЧАЭС и радиоактивный дым идет на Киев, кто то машины в центре Киева подрывает переодически, кто то на Майдане в прямом эфире убил со снайперских винтовок 100 человек безоружных протестующих, если не считать оружием строительные каски, деревяные щиты и палки ,финансирование МВД с бессменным министром ,суды, прокуратуру идет опережающими темпами, а ответа нет.
Со слов Зеленского возникает вопрос ,раз украинцы нация не очень прелставляется цивилизованной,потому, что сами себе памятники строят, а потом их разрушают, то кто тогда цивилизованный?, те кто органицивывал этот голодомор.изованной, то кто тггла цивилизованный организовывал голодомор цивилизованные.
И кто только консультируе Президента по вопросам национальности,Ермак?, а впрочем в этом случае действительно какая разница.
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08.09.2020 01:33 Ответить
 
 