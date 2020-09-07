Всемирный конгресс Украинцев обеспокоен актом вандализма на территории музея Голодомора-геноцида, Зеленский призвал силовиков ускорить расследование, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа.
Об этом говорится в публикации на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Также Зеленский призывает правоохранительные органы "как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида", который произошел в ночь на 22 августа текущего года.
"Владимир Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к Главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности", - уточняется в сообщении.
В своем ответе президент Украины подчеркнул, что "полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования".
"Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко", - уточнил Зеленский.
Он также отметил, что на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать, но и предотвращать их
"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", - заявил глава государства.
Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея по факту совершения правонарушения занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
Пожалуйста, подождите...
Вообще, кто не признает Голодомор- так это практически только один Израиль.
Это будет мощный пропагандистский ход, который вероятно будет способствовать признанию Голодомора геноцидом в странах, которые нынче не склонны это делать - возможно потому что украинцы и сами не определились со своими потерями. Понятно, Сралин не считал своих жертв. Но мы-то должны подсчитать количество душ, загубленных большевиками! Кто это сделает кроме нас? И это не только вопрос справедливости, это усилит наши позиции в уничтожении наследия совка. В том числе ментального...
Только можно в таком же стиле и по другому ответить: стоял памятник 13 лет и все было нормально, а избрали нового Президента и памятники украинцам стали разрушать,да и не только памятники , кто то поджоги делает вблизи "Укрытия" на ЧАЭС и радиоактивный дым идет на Киев, кто то машины в центре Киева подрывает переодически, кто то на Майдане в прямом эфире убил со снайперских винтовок 100 человек безоружных протестующих, если не считать оружием строительные каски, деревяные щиты и палки ,финансирование МВД с бессменным министром ,суды, прокуратуру идет опережающими темпами, а ответа нет.
Со слов Зеленского возникает вопрос ,раз украинцы нация не очень прелставляется цивилизованной,потому, что сами себе памятники строят, а потом их разрушают, то кто тогда цивилизованный?, те кто органицивывал этот голодомор.изованной, то кто тггла цивилизованный организовывал голодомор цивилизованные.
И кто только консультируе Президента по вопросам национальности,Ермак?, а впрочем в этом случае действительно какая разница.