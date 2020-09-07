Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления
Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом относительно "защиты конституционных прав общин".
Соответствующий документ опубликован на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставлению услуг жителям, выборочное согласование займов городам ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона…
С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины", - говорится в письме.
Авторы подчеркивают, что в таких условиях необходим диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".
Пожалуйста, подождите...
Треба створити 11-у для перевірки роботи перших 10.
https://twitter.com/antegotovina69/status/1302104306531938304/photo/1
Саудівська Аравія відмовилася акредитувати посла Пакистану Акбара Зеба. І все тільки через прізвище та ім'я цього чоловіка...«Зеб» арабською - одне з визначень пеніса.
https://www.volyn.com.ua/news/29762-zeb-ne-mozhe-buti-poslom.html
Бл*, знов не землетрус так паводку чекати...
І ось в одному сезоні тема такая, що якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажала успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність. В кінці сезона добрі, але троха наївні жителі країни прозрівають, дають аферистам підсрачник, але тут починається страшна зла війна.
І наступний сезон про то, як люди починають боронити свою країну, демонструючи самовідданість, відвагу, справжній героїзм. Відлаштовують державний механизм, який починає працювати, заявляють про себе перед світом і багато інших країн починають допомогати цим людям. Люди сповнені віри в себе і свою країну, на чому і закінчується сезон.
Вы з нетерпінням чекаєте що ж буде в наступному сезоні з тою країною…
А в наступному сезоні якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажає успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність…