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Зеленский (19011) местное самоуправление (251) письмо (219)

Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления

Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления
Фото: Facebook

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом относительно "защиты конституционных прав общин".

Соответствующий документ опубликован на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставлению услуг жителям, выборочное согласование займов городам ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона…

С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты

Авторы подчеркивают, что в таких условиях необходим диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".

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Топ комментарии
+11
зеленые пролетят во всех миллониках Украины - вот они и бесяться
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07.09.2020 17:38
+9
преЗЕдент любіт маладьож,он дал нам степендію!!! А вам нє??? А шо такоє???

https://twitter.com/antegotovina69/status/1302104306531938304/photo/1
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8479
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07.09.2020 17:38
+9
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8255
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07.09.2020 17:43
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Асоціація баранів України просить зустрічи з козлом-провокатором і вовками,яки зайшли в ОПУ
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07.09.2020 17:31 Ответить
Тем временем жирный упитанный кнур, от которого отодвинули корыто с похлебкой, громко зарохкал что решит проблемы баранов, козлов, волков и вообще всего зоопарка, только поставьте корытце на место и насыпьте туды побольше.
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07.09.2020 17:39 Ответить
Когда ж этот Беня нажрется?
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07.09.2020 17:44 Ответить
треба ж.а може красти не треба?перевірять і ще раз перевірять!
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07.09.2020 17:31 Ответить
.
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07.09.2020 17:34 Ответить
Ігор Валєріч і його ручна бібізянка якраз ті хто має це контролювати.
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07.09.2020 17:34 Ответить
Зеленая "переверялка" стерлась... Аминь...
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07.09.2020 17:36 Ответить
..Зараз Зешмаркля візьме це питання під свій особистий контроль і більше питань ні у кого не буде!))))
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07.09.2020 17:59 Ответить
я спочатку прочитав Свинська, потім прочитав, що ж напсано, не помилився.
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07.09.2020 20:03 Ответить
Осень . Овощ зреет .
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07.09.2020 17:32 Ответить
И чем же скоморох подсобить может?
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07.09.2020 17:34 Ответить
На рояле ...
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07.09.2020 17:35 Ответить
А ассоциация нехай канкан спляшеть...
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07.09.2020 17:39 Ответить
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 1649
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07.09.2020 17:35 Ответить
Прям парализовало усех!!!! Хорошь пи.....ть!!!!!
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07.09.2020 17:35 Ответить
Пусть лучше менты мерию шерстят и горисполкомы, чем бизнес и обычных жителей!
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07.09.2020 17:37 Ответить
Цій асоціації варто йти на вибори з месагою: "З новими місцевими радами - недовіру і позачергові вибори Верховної Ради та іимпчмент преЗЕденту". Тоді, може, і послухають їх...
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07.09.2020 17:37 Ответить
У нас вже створено 9 чи 10 правоохоронних структур.
Треба створити 11-у для перевірки роботи перших 10.
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07.09.2020 17:38 Ответить
зеленые пролетят во всех миллониках Украины - вот они и бесяться
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07.09.2020 17:38 Ответить
Децкий сад пля! Они ищут защиты у того, кто на них и напал... ****, олигофрены!
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07.09.2020 17:38 Ответить
преЗЕдент любіт маладьож,он дал нам степендію!!! А вам нє??? А шо такоє???

https://twitter.com/antegotovina69/status/1302104306531938304/photo/1
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8479
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07.09.2020 17:38 Ответить
а сильнее все же любит бохоотца... ибо нелохородице пока не досталось стипендии )))
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07.09.2020 17:43 Ответить
Зато все при деле.
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07.09.2020 17:42 Ответить
Хорошая пара и без иконостаса.
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07.09.2020 17:43 Ответить
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8255
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07.09.2020 17:43 Ответить
там с обратной стороны продолжение
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07.09.2020 17:58 Ответить
А как же ловить корупционеров если не проверять?
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07.09.2020 17:45 Ответить
А воровать эти местные самоупровители меньше не пробовали?
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07.09.2020 17:54 Ответить
Зельцману не вистачає?
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07.09.2020 18:57 Ответить
ЗЕБ НЕ МОЖЕ БУТИ ПОСЛОМ
Саудівська Аравія відмовилася акредитувати посла Пакистану Акбара Зеба. І все тільки через прізвище та ім'я цього чоловіка...«Зеб» арабською - одне з визначень пеніса.

https://www.volyn.com.ua/news/29762-zeb-ne-mozhe-buti-poslom.html
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07.09.2020 18:02 Ответить
https://pershij.com.ua/zelenskyi-ide-na-zakarpattia-koly-i-navishcho-prybude-prezydent/

Бл*, знов не землетрус так паводку чекати...
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07.09.2020 18:08 Ответить
Уявіть що ви дивитесь серіал про життя якоїсь чудової великої країни, де в кожному сезоні є своя «затравка».
І ось в одному сезоні тема такая, що якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажала успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність. В кінці сезона добрі, але троха наївні жителі країни прозрівають, дають аферистам підсрачник, але тут починається страшна зла війна.


І наступний сезон про то, як люди починають боронити свою країну, демонструючи самовідданість, відвагу, справжній героїзм. Відлаштовують державний механизм, який починає працювати, заявляють про себе перед світом і багато інших країн починають допомогати цим людям. Люди сповнені віри в себе і свою країну, на чому і закінчується сезон.


Вы з нетерпінням чекаєте що ж буде в наступному сезоні з тою країною…


А в наступному сезоні якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажає успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність…
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07.09.2020 18:11 Ответить
АВ-ТО-РА!!!)
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07.09.2020 18:39 Ответить
Дело Коломойского и Боголюбова получило новій импульс в парламенте Кипре и у самого президента Кипра Никоса Аностодиадиса...,рассекречен список Чуваков Коломойского которіе попали под Колпак Мюллера...
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07.09.2020 19:01 Ответить
Прокуратуры США Израиля и теперь Кипр займутся делом по отмыванию бабла...Беня и К* попали нехило...
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07.09.2020 19:04 Ответить
откупиться пытаются
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07.09.2020 20:27 Ответить
"...парализуют работу органов местного самоуправления...",- что в переводе на понятный язык, означает: не дают возможности воровать. Диалог с ассоциацией воров возможен только в СИЗО.
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07.09.2020 21:09 Ответить
 
 