Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ. ФОТО

В Луганской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы агента ФСБ РФ, задержанного в июле во время подготовки к совершению диверсии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года прибыл с временно оккупированной территории для выполнения задания по совершению диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Во время досудебного расследования вина злоумышленника полностью доказана", - указывается в сообщении.

Северодонецкий городской суд признал задержанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии), ч. 1 ст. 263 (приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня оглашения приговора.

Отмечается, что 8 июля 2020 года контрразведчики СБУ задержали в районе проведения операции Объединенных сил агента ФСБ РФ при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 из заранее подготовленного врагом схрона.

Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

Было установлено, что злоумышленник является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища аммиака привело бы к заражению территории площадью более 1200 квадратных километров, которая охватила бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.





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