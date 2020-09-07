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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27371) ВСК (457) петиция (350) ЧВК Вагнер (1326)

Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев"

Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела

Родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт петиций ВР.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК Вагнера была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 2014-2015 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в документе.

Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов и служит торжеству справедливости - а не наоборот", - говорится в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам": "Мы собрали достаточную доказательную базу"

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков, избежали наказания, почему произошел "слив" информации, почему Офис Генпрокурора не отреагировал на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины.

В петиции также отмечается, что следственная комиссия Верховной Рады является едва ли не единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды", - отмечают инициаторы петиции.

Также читайте: Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилко. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика. ВИДЕО

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Топ комментарии
+14
ЗЕ ж не предавал Украину?

Ермак не сливал информацию ФСБ и не запретил украинским кадровым разведчикам проводить операцию?

Если все так, то вам бояться нечего. Но вы почему-то сцытесь этого следствия, как черт ладана.
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07.09.2020 18:21
+14
Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 9799
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07.09.2020 18:41
+13
"ЗЄліапольд, вихаді"
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07.09.2020 18:11
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А чого ай-пі скаче?))) Триколор маскуєш?
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09.09.2020 23:24 Ответить
не в мене, а в тебе ай-пі скаче. Ти триколор маскуєш.
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10.09.2020 00:37 Ответить
О, магдалєна))) давно тебе на сайті не було)))
Як там в лахті, не дощить?
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10.09.2020 01:37 Ответить
не я, а ты магдалена, магдален масковский.
я не с лахты. ты с лахты.
Як там в лахті, не дощить?
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10.09.2020 04:06 Ответить
Путін *****, расєя гівно)))
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10.09.2020 05:46 Ответить
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10.09.2020 08:14 Ответить
чего ты, лахта, только не напишешь, чтоб замаскироваться.
Штирлиц тоже "хайль" кричал. Хехе.
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10.09.2020 18:22 Ответить
Магдалєна, так повтори, те що я написав))) ти ж з лахти, і жодного разу не повторила "Путін *****, расєя гівно!!!")))
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10.09.2020 18:35 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Магдалєна, так повтори, те що я написав))) ти ж з лахти, і жодного разу не повторила "Путін *****, расєя гівно!!!")))"
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10.09.2020 20:55 Ответить
Маагдалєна, ти зануда. Тобі куратор грошей не дасть.

Путін *****, расєя гівно)))
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10.09.2020 21:59 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Маагдалєна, ти зануда. Тобі куратор грошей не дасть.
Путін *****, расєя гівно)))"
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11.09.2020 00:10 Ответить
Ехолалія страшна річ))) лікуйся, лахта.

Путін *****, рашка лайно)
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11.09.2020 07:37 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Ехолалія страшна річ))) лікуйся, лахта.
Путін *****, рашка лайно)"
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11.09.2020 16:51 Ответить
Лахтоботва, ти доведеш що не бот лише одним способом. Напиши "путін *****, рашка лайно"))) ти ж боїшся це написати, бо куратор вижене з лахти))
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11.09.2020 17:33 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Лахтоботва, ти доведеш що не бот лише одним способом. Напиши "путін *****, рашка лайно"))) ти ж боїшся це написати, бо куратор вижене з лахти))"
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11.09.2020 17:44 Ответить
Путін *****, рашаармія безпринципні гниди, рашка гівно))
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11.09.2020 18:26 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Путін *****, рашаармія безпринципні гниди, рашка гівно))"
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11.09.2020 18:38 Ответить
Магдалєна, воно ж доцент моріарті, воно ж ще бозна скільки ніків (ти саме їх створюєш, чи куратор дає?)

Путін *****, рашаармія гниди, рашка лайно)))

Ти хоч опосередковано, але пишеш це. Я навіть бачу, як у тебе пригоряє від того, що пуціна *****м називаєш)) доречі, рашаармія безпринципні брехливі гниди)
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11.09.2020 20:01 Ответить
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Магдалєна, воно ж доцент моріарті, воно ж ще бозна скільки ніків (ти саме їх створюєш, чи куратор дає?) Путін *****, рашаармія гниди, рашка лайно)))Ти хоч опосередковано, але пишеш це. Я навіть бачу, як у тебе пригоряє від того, що пуціна *****м називаєш)) доречі, рашаармія безпринципні брехливі гниди)"
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12.09.2020 03:02 Ответить
Путін *****)))
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12.09.2020 06:23 Ответить
Чому ЄС не внесе до ВР проект постанови про створення ТСК? Для цього не потрібні петиції, дозволи та т.і.
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07.09.2020 21:46 Ответить
Монобільшість блокує створення ТСК. Вони не делегують своїх депутатів, тому створення неможливе.
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08.09.2020 06:17 Ответить
Куди вони не делегують депутатів і коли про це заявляли? Порядок створення такий:
1. Внесення проекту постанови до ВР.
2. Внесення питання до порядку денного (без голосування).
3. Голосування за затвердження постанови.
4. Обрання персонального складу комісії на пропорційній основі.
То я повторюю своє питання, чому ЄС не внесе проект постанови, щоб принаймні показати всій країні хто з депутатів "блокує" питання, якщо блокує.
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08.09.2020 08:15 Ответить
Голосування не буде слуги не дадуть Разумков все зробе як треба
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08.09.2020 21:21 Ответить
На мою думку тут кожен має робити те, що повинен. Якщо вважаєш за потрібне створити ТСК - внеси проект відповідної постанови. Хто як проголосує чи зірве голосування - це буде на їхній совісті. Тоді можна буде оперувати фактами, а не здогадками: "дадуть/не дадуть".
До речі, згідно ст. 89 Конституції України, рішення про створення ТСК вважається прийнятим, якщо "за" проголосували хоча б третина з конституційного складу ВР.
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10.09.2020 09:56 Ответить
вже писав про це у Темі про Міхо , просто скопіюю :

Почитав все - є 2 варіанта і в обох варіантах - необхідно створити ТСК ВРУ та виявити винних Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250
1-й - дуже хитра та на межі можливостей супеоперація таки була , та її злив один з вищого керівництва ...
2-й - ніякої хитрої операції не було , просто ФСБ або і саме ***** попросило допомогти у скрутній ситуації...Треба ж Бацьці якось пояснити наявність 33-х бойовиків перед виборами ?
Що перший раз -згадаймо диспетчера Карлоса чи підслухані розмови між Берліном та Варшавою Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250А Бутусову та іншим дезу злити -що теж у перший раз Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250
Тому , полюбому , ТСК ВРУ повинна бути створена та й добре відпрацювати !
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07.09.2020 21:52 Ответить
Ответ заранее уже известен: «...у дурачка тупа нэма павнаважэнь...»
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07.09.2020 22:26 Ответить
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