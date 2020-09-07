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С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция

С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция

С 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста после президентских выборов, в республике было задержано более 10 тысяч граждан, причем около 450 человек были подвергнуты пыткам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на TUT.BY, об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

"По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести", - отметил он.

Латушко заявил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность Совета, чтобы "сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом".

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

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Топ комментарии
+4
С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция - Цензор.НЕТ 2685 Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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07.09.2020 18:30
+4
И ни одного хотя бы покалеченного мусорылы... Ну сил нет следить за этим мазохизмом!!!
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07.09.2020 18:51
+3
Там ще 10000 в черзі стоять з квітами.
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07.09.2020 18:56
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С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция - Цензор.НЕТ 2685 Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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07.09.2020 18:30 Ответить
"Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!"" А омоновцы ему; "Почему без цветов, из Украины наверное?
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07.09.2020 20:46 Ответить
А по каким критериям одним проводят пытки, другим нечеловеческие пытки, а третьим без пыток?
Есть версия, что те несколько человек что погибли, стали жертвами московской агентуры ФСБ. Московии выгодно, чтобы народ на Лукашенко обозлился, тогда ожидают, что Лукашенко будет более уступчив мОСКОВИИ.
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07.09.2020 18:31 Ответить
И ни одного хотя бы покалеченного мусорылы... Ну сил нет следить за этим мазохизмом!!!
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07.09.2020 18:51 Ответить
Из них отрицательным отбором 75 лет безропотных рабов выращивали. А после - ещё 30!
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07.09.2020 18:56 Ответить
ваших солдат росийские наемники убивают на донбассе , а вы молчите ? и это при том что у вас оружие и танки и артилерия и джавелины ? тоже 75 лет сказываются ?
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07.09.2020 21:08 Ответить
Ходять-бродять-хороводять.
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07.09.2020 18:53 Ответить
Там ще 10000 в черзі стоять з квітами.
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07.09.2020 18:56 Ответить
Как истинные христиане подставляют вторую щёку. Но нам со стороны-то не мешки ворочать.
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07.09.2020 18:59 Ответить
Белорусы, кукловоды с запада и украинские фошизды-бендеры хотят устроить государственный переворот и поссорить вас с Великой Россией!
Не ведитесь на провокации, все как один поддерживайте Лукашенко и его друга Путина!

Сорос, Байден и Обама с Порошенко - ваши злейшие враги!
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07.09.2020 19:00 Ответить
Бацька, власть не отдавай - береги Беларусь!
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07.09.2020 19:04 Ответить
во как, уже "миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов"???
Скоро счет на миллиарды пойдет.
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07.09.2020 20:27 Ответить
 
 