Экс-руководитель "Борисполя" и начальник службы аренды незаконно сдавали помещения аэропорта, за 5 лет ущерб превысил 16,5 млн грн, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

По двум незаконным договорам размер ущерба "Борисполю" превышает 16,5 млн грн.

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"Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - отмечают в НАБУ.

7 сентября следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование велось с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают заниматься другими эпизодами.

Отметим, что с 2014-го по 2017 год обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполнял Евгений Дыхне, до 2019-го он был первым заместителем гендиректора. Должность генерального директора аэропорта с 23 марта 2017 года занимает Павел Рябикин.

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