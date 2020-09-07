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НАБУ (4183) Борисполь (758) САП (2036)

Экс-руководитель "Борисполя" и начальник службы аренды незаконно сдавали помещения аэропорта, за 5 лет ущерб превысил 16,5 млн грн, - НАБУ

Экс-руководитель

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

По двум незаконным договорам размер ущерба "Борисполю" превышает 16,5 млн грн.

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"Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - отмечают в НАБУ.

7 сентября следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование велось с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают заниматься другими эпизодами.

Отметим, что с 2014-го по 2017 год обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполнял Евгений Дыхне, до 2019-го он был первым заместителем гендиректора. Должность генерального директора аэропорта с 23 марта 2017 года занимает Павел Рябикин.

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Топ комментарии
+2
пи%ди тобі дадуть
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07.09.2020 19:07
+1
не "незаконно", а по заниженной стоимости в договоре, остальное кешем в карман
и не "убіток", а недополученная прибіль
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07.09.2020 18:58
+1
По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.""
============
то есть четко при прежнем презе
а с приходом нового преза лафа закончилась
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07.09.2020 19:01
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Зелені їм Героя України дадуть...
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07.09.2020 18:54 Ответить
пи%ди тобі дадуть
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07.09.2020 19:07 Ответить
Бутусов, почему не пишешь про криворожских шахтеров, не выходящих на поверхность с 3 сентября? Ты за Вилкула?
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07.09.2020 18:58 Ответить
не "незаконно", а по заниженной стоимости в договоре, остальное кешем в карман
и не "убіток", а недополученная прибіль
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07.09.2020 18:58 Ответить
не имели права поэтому незаконно.статья за самоуправство.
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08.09.2020 00:09 Ответить
По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.""
============
то есть четко при прежнем презе
а с приходом нового преза лафа закончилась
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07.09.2020 19:01 Ответить
У нас страна контрастов. Кто то гибнет на поле боя за страну, а кто-то госсобственностью барыжит в тылу. К таким нужно применять законы военного времени, по статьям: диверсия,саботаж или мародерство.
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07.09.2020 19:03 Ответить
иди применяй, чего сидишь комменты строчишь?
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07.09.2020 19:08 Ответить
у него нет полномочий.
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08.09.2020 00:10 Ответить
так пусть тогда свой рот не открывает
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08.09.2020 11:36 Ответить
У нас свобода слова.
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08.09.2020 13:26 Ответить
Всё, паззл сложился. Аэропорт Борисполь это уже давно не государственный аэропорт, а еще одна бенина кормушка, что, собственно, неудивительно, МАУ всегда там было как дома. Если бы не Порошенко, то так бы и был в Украине один монополист, а украинцы летали по 200-300 евро в Европу. И как теперь объяснить, что при такой протекционистской политике МАУ оказалось накануне грандиозного банкротства, а всем его кредиторам достанется дырка от бублика. Может, теперь развеются мифы о "успешных менеджерах" и "лидерстве" топов КаллоМойши?
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07.09.2020 19:31 Ответить
Развалится это дело в суде. Сдавать в аренду по более низкой цене - не преступление. А если выяснится, что они сдавали в аренду при бездействии фонда госимущества, то вопрос фонду - чем он вообще занимается, и судить нужно госфонд за безучастие.
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07.09.2020 19:37 Ответить
А мы ищем виноватых. Они в нашей среде. Они везде, эти гнилые обросы, отходы "развитого социализма", сволочные хапуги от низу до верху! От дебильных водил маршруток до министров. Нужна серъезная санация больного общества. Начинать ее надо не с унитаза, а с мозгов!!!
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07.09.2020 21:07 Ответить
 
 